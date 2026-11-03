Feszültek a befektetők, Iránra és az amerikai választásokra figyel mindenki – az OTP lefordult, gyengül a forint

Az olajárak ismét felpattantak, miután az amerikai-iráni háború tárgyalásos rendezési kísérlete elakadt, és Washington ismét iráni célpontokat támadott . Az északi-tengeri Brent jegyzése 1,7 százalékal 106,5 dollárra ugrott hordónként, míg az amerikai WTI árfolyama 1,6 százalékkal 96 dollár fölé emelkedett. Ezzel a hét eleji esés legnagyobb részét le is dolgozta az energiahordozók kurzusa.

A nemzetközi hangulatot rontja, hogy az Apple a vártnál erősebb negyedéves jelentését követően visszafogottabb bruttó árrést jelzett előre a memóriachipek drágulása miatt. Az egyébként is nyomás alatt álló technológiai szektor megítélésének ez sem kedvez.

A befektetők eközben a ma zajló tengerentúli félidős kongresszusi választásokra figyelnek. Egy esetleges nagy arányú demokrata győzelem – amire jó esély van a felmérések alapján – összességében bizonytalanságot hozhat a részvénypiacok számára, míg a republikánusok erős szereplése kedvező fogadtatásra találhat a tőzsdéken.

Nagyobb volatilitás várható az eredmények érkezését követően, különösen az euró-dollár árfolyamában. A részvénypiacon elsősorban szektorális mozgások várhatóak, demokrata győzelem esetén a megújuló energia, illetve az egészségügyi szolgáltatók kerülhetnek ki győztesen, míg a technológiai és a pénzügyi szektor negatívan reagálhat

– írják reggeli elemésükben az Equior stratégái.

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A forint tegnapi erősödése kedd reggelr elakadni látszik, minden fontosabb devizával szembe gyengült a hazai fizetőeszköz a tőzsdenyitásig.