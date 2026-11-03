Feszültek a befektetők, Iránra és az amerikai választásokra figyel mindenki – az OTP lefordult, gyengül a forint
Az amerikai félidős választások mellett a váratlanul ismét eszkalálódó közel-keleti konfliktus tartja lázban a piacokat kedd reggel, miközben a technológiai szektor legnagyobb képviselőinek jelentéseit is emésztik a befektetők. A forint gyengült, az európai börzék és a pesti tőzsde és lefelé vette az irányt.
A hazai börzén 0,15 százalékos csökkenéssel, 145 108 ponton indított a BUX index.
A vezető magyar papírok közül az OTP árfolyama 0,6 százalékkal 41 610 forintra esett.
A Mol kurzusa 0,4 százalékkal 4968 forintra emelkedett, összhangban az olajárak erősödésével.
A Richter 0,1 százalékka 12 990 forintig araszolt lejjebb.
A hétfőn árfolyamcsúcsot döntő Magyar Telekom részvényei oldalazással, 2876 forinton keresik az irányt a tőzsdenyitást követőe percekben.
Az olajárak ismét felpattantak, miután az amerikai-iráni háború tárgyalásos rendezési kísérlete elakadt, és Washington ismét iráni célpontokat támadott . Az északi-tengeri Brent jegyzése 1,7 százalékal 106,5 dollárra ugrott hordónként, míg az amerikai WTI árfolyama 1,6 százalékkal 96 dollár fölé emelkedett. Ezzel a hét eleji esés legnagyobb részét le is dolgozta az energiahordozók kurzusa.
A nemzetközi hangulatot rontja, hogy az Apple a vártnál erősebb negyedéves jelentését követően visszafogottabb bruttó árrést jelzett előre a memóriachipek drágulása miatt. Az egyébként is nyomás alatt álló technológiai szektor megítélésének ez sem kedvez.
A befektetők eközben a ma zajló tengerentúli félidős kongresszusi választásokra figyelnek. Egy esetleges nagy arányú demokrata győzelem – amire jó esély van a felmérések alapján – összességében bizonytalanságot hozhat a részvénypiacok számára, míg a republikánusok erős szereplése kedvező fogadtatásra találhat a tőzsdéken.
Nagyobb volatilitás várható az eredmények érkezését követően, különösen az euró-dollár árfolyamában. A részvénypiacon elsősorban szektorális mozgások várhatóak, demokrata győzelem esetén a megújuló energia, illetve az egészségügyi szolgáltatók kerülhetnek ki győztesen, míg a technológiai és a pénzügyi szektor negatívan reagálhat
– írják reggeli elemésükben az Equior stratégái.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint tegnapi erősödése kedd reggelr elakadni látszik, minden fontosabb devizával szembe gyengült a hazai fizetőeszköz a tőzsdenyitásig.
Az euróhoz képest 0,2 százalékot rontott magyar pénz, a keresztárfolyam ezzel ismét átlépte a 365-ös szintet kilenc órára.
A dollár 0,15 százalékkal drágult, a zöldhasút 325,8 forinton váltják cikkünk írásakor.
A régiós devizák is erősebb formában vágtak neki a napnak: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt mintegy 0,1 százalékkal kerül többe.
A borús nemzetközi hangulat mellett az olajárak emelkedése sem támogatja a kockázatvállalalást.