Deviza
EUR/HUF364,83 +0,11% USD/HUF326,48 +0,29% GBP/HUF437,64 +0,26% CHF/HUF398,41 +0,16% PLN/HUF82,5 +0,01% RON/HUF68,29 +0,03% CZK/HUF14,99 +0,1% EUR/HUF364,83 +0,11% USD/HUF326,48 +0,29% GBP/HUF437,64 +0,26% CHF/HUF398,41 +0,16% PLN/HUF82,5 +0,01% RON/HUF68,29 +0,03% CZK/HUF14,99 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 690,86 -0,44% MTELEKOM2 884 +0,28% MOL4 988 +0,76% OTP41 370 -1,16% RICHTER12 920 -0,62% OPUS196,4 +2,24% ANY5 850 -1,88% AUTOWALLIS118 -1,69% WABERERS4 140 +0,97% BUMIX8 608,08 +0,14% CETOP4 848,21 -0,39% CETOP NTR3 108,53 -0,78% BUX144 690,86 -0,44% MTELEKOM2 884 +0,28% MOL4 988 +0,76% OTP41 370 -1,16% RICHTER12 920 -0,62% OPUS196,4 +2,24% ANY5 850 -1,88% AUTOWALLIS118 -1,69% WABERERS4 140 +0,97% BUMIX8 608,08 +0,14% CETOP4 848,21 -0,39% CETOP NTR3 108,53 -0,78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: Lengyelország szabotázst jelentett Kalinyingrádnál, megerősítik az orosz határt

Feszültek a befektetők, Iránra és az amerikai választásokra figyel mindenki – az OTP lefordult, gyengül a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az amerikai-iráni háború újabb negatív fordulata, valamint az tengerentőúli félidős választások és a technológiai szektor jelentései állnak a kereskedők fókuszában kedden. A tőzsdéken borús a hangulat, a forint is lejtőre került reggel.
K. T.
2026.11.03, 09:10
Szóljon hozzá!

Az amerikai félidős választások mellett a váratlanul ismét eszkalálódó közel-keleti konfliktus tartja lázban a piacokat kedd reggel, miközben a technológiai szektor legnagyobb képviselőinek jelentéseit is emésztik a befektetők. A forint gyengült, az európai börzék és a pesti tőzsde és lefelé vette az irányt.

forint, tőzsde, BUX
Feszülten indul a nap a tőzsdén, a forint gyengül / Fotó: Móricz Sabján Simon

A hazai börzén 0,15 százalékos csökkenéssel, 145 108 ponton indított a BUX index.

A vezető magyar papírok közül az OTP árfolyama 0,6 százalékkal 41 610  forintra esett.

 OTP részvény
OTP részvény12:15:41
Árfolyam: 41 370 HUF -480 / -1,16 %
Forgalom: 2 878 352 740 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa 0,4 százalékkal 4968 forintra emelkedett, összhangban az olajárak erősödésével.

 MOL részvény
MOL részvény12:16:51
Árfolyam: 4 988 HUF +38 / +0,76 %
Forgalom: 313 264 462 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter 0,1 százalékka 12 990 forintig araszolt lejjebb.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:17:48
Árfolyam: 12 920 HUF -80 / -0,62 %
Forgalom: 369 350 980 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hétfőn árfolyamcsúcsot döntő Magyar Telekom részvényei oldalazással, 2876 forinton keresik az irányt a tőzsdenyitást követőe percekben.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:17:57
Árfolyam: 2 884 HUF +8 / +0,28 %
Forgalom: 371 361 404 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajárak ismét felpattantak, miután az amerikai-iráni háború tárgyalásos rendezési kísérlete elakadt, és Washington ismét iráni célpontokat támadott . Az északi-tengeri Brent jegyzése 1,7 százalékal 106,5 dollárra ugrott hordónként, míg az amerikai WTI árfolyama 1,6 százalékkal 96 dollár fölé emelkedett. Ezzel a hét eleji esés legnagyobb részét le is dolgozta az energiahordozók kurzusa.

A nemzetközi hangulatot rontja, hogy az Apple a vártnál erősebb negyedéves jelentését követően visszafogottabb bruttó árrést jelzett előre a memóriachipek drágulása miatt. Az egyébként is nyomás alatt álló technológiai szektor megítélésének ez sem kedvez.

A befektetők eközben a ma zajló tengerentúli félidős kongresszusi választásokra figyelnek. Egy esetleges nagy arányú demokrata győzelem – amire jó esély van a felmérések alapján – összességében bizonytalanságot hozhat a részvénypiacok számára, míg a republikánusok erős szereplése kedvező fogadtatásra találhat a tőzsdéken.

Nagyobb volatilitás várható az eredmények érkezését követően, különösen az euró-dollár árfolyamában. A részvénypiacon elsősorban szektorális mozgások várhatóak, demokrata győzelem esetén a megújuló energia, illetve az egészségügyi szolgáltatók kerülhetnek ki győztesen, míg a technológiai és a pénzügyi szektor negatívan reagálhat 

– írják reggeli elemésükben az Equior stratégái.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint tegnapi erősödése kedd reggelr elakadni látszik, minden fontosabb devizával szembe gyengült a hazai fizetőeszköz a tőzsdenyitásig.

Az euróhoz képest 0,2 százalékot rontott  magyar pénz, a keresztárfolyam ezzel ismét átlépte a 365-ös szintet kilenc órára.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár 0,15 százalékkal drágult, a zöldhasút 325,8 forinton váltják cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák is erősebb formában vágtak neki a napnak: a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt mintegy 0,1 százalékkal kerül többe.

A borús nemzetközi hangulat mellett az olajárak emelkedése sem támogatja a kockázatvállalalást.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1877 cikk

 

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu