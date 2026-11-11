Jól húz a Mol a nap elején, az OTP jelentésére is pozitavan reagált a tőzsde – a forint egyelőre nagyon bizonytalan
Pozitív hangulatban indult a szerdai kereskedés az európai tőzsdéken, a hazai piac is felpattant, a Mol erősödésének köszönhetően. A forint kisebb vegyes mozgásokat mutat a nap elején.
Az előrejelzettnél magasabb amerikai inflációs aat tükrében a befektetők már szinte biztosra veszik, hogy a Fed decemberben kamatot emel, ami a tőzsdéknek alapvetően rossz hír, kontinensünkön ugyanakkor egyelőre nem aggódnak emiatt a kereskedők. A közel-keleti konfliktus az előző napok enyhülése után ismét élesedett, miután a hírek szerint nem türtént előrelépés a tárgyalásokban, miközben az Irántól érkező életveszélyes fenyegtések miatt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egy katonai bázison helyezték el.
Az olajárak kissé emelkedtek az előző napok meredek esését követően. A Brent jegyzése 0,6 százalékkal 92 dolár fölé emelkedett, míg a WTI hordónkénti árfolyama fél százalékkal 86,5 dollárra erősödött.
A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,55 százalékkal pattant fel a nyitást követően, 145 378 pontra.
A blue chipek közül leginkább a Mol húzza a részvénykosarat. Az olajpapír 1,2 százalékkal 4840 forintra drágult.
Az egyedi tételek miatt a vártnál nagyobb negyedéves nyereséget termelő OTP jelentésére 0,9 százalékos emelkedéssel reagált a bankrészvény, amely 42 440 forintra ugrott.
A Richter kurzusa 0,15 százalékkal 13 020 forintra kapaszkodott fel.
A Magyar Telekom ugyanakkor 0,4 százalékkal 2 914 forintra ereszkedett.
Az indextagok közül az AutoWallis vette legjobban a rajtot, az autókereskedő és mobilitási szolgáltató társaság részvényei 2,6 százalékkal ugrottak feljebb.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint piacán nem alakult ki határozott irány a tőzsdenyitásig, csupán kisebb elmozdulásokat mutat a hazai fizetőeszköz a meghatározó devizákkal szemben.
Az euró jegyzése 0,05 százalékkal emelkedett, 364,5 forintig.
A dollárhoz képest 0,15 százalékot rontott a hazai valuta, a keresztárfolyam 326,9 forintig erősödött.
A régiós pénzekhez képest lényegében nem változott a forint értéke, amely a lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben is stabilitást mutat a nap elején.