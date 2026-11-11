Jól húz a Mol a nap elején, az OTP jelentésére is pozitavan reagált a tőzsde – a forint egyelőre nagyon bizonytalan

Pozitív hangulatban indult a szerdai kereskedés az európai tőzsdéken, a hazai piac is felpattant, a Mol erősödésének köszönhetően. A forint kisebb vegyes mozgásokat mutat a nap elején.

Veszik az OTP-t a gyorsjelentés után, erősödöik a pesti tőzsde, kivár a forint / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az előrejelzettnél magasabb amerikai inflációs aat tükrében a befektetők már szinte biztosra veszik, hogy a Fed decemberben kamatot emel, ami a tőzsdéknek alapvetően rossz hír, kontinensünkön ugyanakkor egyelőre nem aggódnak emiatt a kereskedők. A közel-keleti konfliktus az előző napok enyhülése után ismét élesedett, miután a hírek szerint nem türtént előrelépés a tárgyalásokban, miközben az Irántól érkező életveszélyes fenyegtések miatt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egy katonai bázison helyezték el.

Az olajárak kissé emelkedtek az előző napok meredek esését követően. A Brent jegyzése 0,6 százalékkal 92 dolár fölé emelkedett, míg a WTI hordónkénti árfolyama fél százalékkal 86,5 dollárra erősödött.

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,55 százalékkal pattant fel a nyitást követően, 145 378 pontra.

A blue chipek közül leginkább a Mol húzza a részvénykosarat. Az olajpapír 1,2 százalékkal 4840 forintra drágult.