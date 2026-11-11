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Jól húz a Mol a nap elején, az OTP jelentésére is pozitavan reagált a tőzsde – a forint egyelőre nagyon bizonytalan

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felpattant a pesti tőzsde a szerdai piacnyitást követően. A vezető hazai bank gyorsjelentésére erősödött az OTP kurzusa, egyelőre a Mol viszin a prímet. A forint csekély mértékben gyengült az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2026.11.11, 09:21
Frissítve: 2026.11.11, 09:23
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Pozitív hangulatban indult a szerdai kereskedés az európai tőzsdéken, a hazai piac is felpattant, a Mol erősödésének köszönhetően. A forint kisebb vegyes mozgásokat mutat a nap elején.

OTP, tőzsde, forint
Veszik az OTP-t a gyorsjelentés után, erősödöik a pesti tőzsde, kivár a forint / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az előrejelzettnél magasabb amerikai inflációs aat tükrében a befektetők már szinte biztosra veszik, hogy a Fed decemberben kamatot emel, ami a tőzsdéknek alapvetően rossz hír, kontinensünkön ugyanakkor egyelőre nem aggódnak emiatt a kereskedők. A közel-keleti konfliktus az előző napok enyhülése után ismét élesedett, miután a hírek szerint nem türtént előrelépés a tárgyalásokban, miközben az Irántól érkező életveszélyes fenyegtések miatt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egy katonai bázison helyezték el.

Az olajárak kissé emelkedtek az előző napok meredek esését követően. A Brent jegyzése 0,6 százalékkal 92 dolár fölé emelkedett, míg a WTI hordónkénti árfolyama fél százalékkal 86,5 dollárra erősödött.

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX 0,55 százalékkal pattant fel a nyitást követően, 145 378 pontra.

A blue chipek közül leginkább a Mol húzza a részvénykosarat. Az olajpapír 1,2 százalékkal 4840 forintra drágult.

 MOL részvény
MOL részvény12:25:38
Árfolyam: 4 846 HUF +64 / +1,32 %
Forgalom: 813 028 294 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az egyedi tételek miatt a vártnál nagyobb negyedéves nyereséget termelő OTP jelentésére 0,9 százalékos emelkedéssel reagált a bankrészvény, amely 42 440 forintra ugrott.

 OTP részvény
OTP részvény12:29:16
Árfolyam: 42 330 HUF +270 / +0,64 %
Forgalom: 4 040 479 670 HUF
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Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa 0,15 százalékkal 13 020 forintra kapaszkodott fel.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:28:12
Árfolyam: 13 040 HUF +40 / +0,31 %
Forgalom: 652 367 200 HUF
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Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom ugyanakkor 0,4 százalékkal 2 914 forintra ereszkedett.

Az indextagok közül az AutoWallis vette legjobban a rajtot, az autókereskedő és mobilitási szolgáltató társaság részvényei 2,6 százalékkal ugrottak feljebb.

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A forint piacán nem alakult ki határozott irány a tőzsdenyitásig, csupán kisebb elmozdulásokat mutat a hazai fizetőeszköz a meghatározó devizákkal szemben.

Az euró jegyzése 0,05 százalékkal emelkedett, 364,5 forintig.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,15 százalékot rontott a hazai valuta, a keresztárfolyam 326,9 forintig erősödött.

USD / HUF árfolyam
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A régiós pénzekhez képest lényegében nem változott a forint értéke, amely a lengyel zlotyval és a cseh koronával szemben is stabilitást mutat a nap elején.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu