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Kilőtt a Richter az Eli Lillyvel kötött megállapodásra, új csúcson a magyar gyógyszerrészvény – óvatosan erősödik a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Három százalékkal lőtt ki a Richter kurzusa a gyógyszercég amerikai partnerszerződésének hírére, magával húzva a pesti tőzsdét is. A forint kissé erősödött a dollárral és az euróval szemben is.
K. T.
2026.11.12, 09:14
Frissítve: 2026.11.12, 10:01
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Enyhültek a technológiai srészvényekkel kapcsolatos befektetői aggályok, ezzel együtt csütörtökön is fókuszban maradhat a szektor, az Nvidia kémafférba bonyolódó vezetőjének leváltásáról dönthet a csipgyártó igazgatósága. A forint minimális erősödéssel indította a napot, a pesti tőzsdén az Eli Lillyvel partnerségre lépő Richter adja a fő sztorit.

Richter, tőzsde, forint
A Richter húzza csütörtök reggel a pesti tőzsdét, a forint óvatosan erősödik / Fotó: Vémi Zoltán

Piaci szempntból a nap kiemelkedő eseménye az Nvidia igazgatósági ülése lesz, ahol a cégvezér Jenson Huang menesztéséről dönthetnek. A társaság részvényeit mélybe rántotta a kémnő-botrány, miután kiderült, hogy a CEO házasságon kívüli romantikus kapcsolatba bonyolódott, ráadásul a szerető Kínának kémkedhetett és szerezhetett meg érzékeny céges információkat.

A pesti tőzsdén kisebb emelkedéssel indult a nap, a BUX index 0,2 százalékkal 146 912 ponta erősödött. A fő sztorit a Richter szállítja.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter a tőzsdenyitás előtt jelentette be, hogy megtalálta a Fylrevy nevű új nőgyógyászati termékének értékesítési partnerét. Az ösztrogénpótló készítményt a világ legnagyobb gyógyszercégei közé tartozó Eli Lilly forgalmazhatja majd, a két társaság emellett új gyógyszerfejlesztési projekteket is tervez, továbbá a Lilly kisebb részesedést is vásárol a Richterben.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény15:31:18
Árfolyam: 13 460 HUF +310 / +2,3 %
Forgalom: 7 135 011 830 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar gyógyszercég részvényei 3,3 százalékkal 13 580 forinta lőttek ki a kedvező bejelentésre. Az árfolyam ezzel új csúcsra ugrott.

Az OTP árfolyama fél százalékkal 42 280 forintra esett.

 OTP részvény
OTP részvény15:30:52
Árfolyam: 42 130 HUF -370 / -0,88 %
Forgalom: 5 024 763 490 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 4940 forintra csökkent.

 MOL részvény
MOL részvény15:28:28
Árfolyam: 4 852 HUF -98 / -2,02 %
Forgalom: 1 405 572 386 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom 0,1 százalékkal 2924 forintra kapaszkodott fel.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény15:30:20
Árfolyam: 2 966 HUF +46 / +1,55 %
Forgalom: 1 245 955 858 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A forint kisebb erősödéssel indított csütörtökön. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal 364,4 forintra csökkent.

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A dollárhoz képest szintén 0,1 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a kurzus 328,6 forinton áll a jegyzés

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A régiós devizák közül a cseh korona 0,05 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty 0,05 százalékkal drágult.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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