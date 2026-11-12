Kilőtt a Richter az Eli Lillyvel kötött megállapodásra, új csúcson a magyar gyógyszerrészvény – óvatosan erősödik a forint

Enyhültek a technológiai srészvényekkel kapcsolatos befektetői aggályok, ezzel együtt csütörtökön is fókuszban maradhat a szektor, az Nvidia kémafférba bonyolódó vezetőjének leváltásáról dönthet a csipgyártó igazgatósága. A forint minimális erősödéssel indította a napot, a pesti tőzsdén az Eli Lillyvel partnerségre lépő Richter adja a fő sztorit.

A Richter húzza csütörtök reggel a pesti tőzsdét, a forint óvatosan erősödik / Fotó: Vémi Zoltán

Piaci szempntból a nap kiemelkedő eseménye az Nvidia igazgatósági ülése lesz, ahol a cégvezér Jenson Huang menesztéséről dönthetnek. A társaság részvényeit mélybe rántotta a kémnő-botrány, miután kiderült, hogy a CEO házasságon kívüli romantikus kapcsolatba bonyolódott, ráadásul a szerető Kínának kémkedhetett és szerezhetett meg érzékeny céges információkat.

A pesti tőzsdén kisebb emelkedéssel indult a nap, a BUX index 0,2 százalékkal 146 912 ponta erősödött. A fő sztorit a Richter szállítja.