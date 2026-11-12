Kilőtt a Richter az Eli Lillyvel kötött megállapodásra, új csúcson a magyar gyógyszerrészvény – óvatosan erősödik a forint
Enyhültek a technológiai srészvényekkel kapcsolatos befektetői aggályok, ezzel együtt csütörtökön is fókuszban maradhat a szektor, az Nvidia kémafférba bonyolódó vezetőjének leváltásáról dönthet a csipgyártó igazgatósága. A forint minimális erősödéssel indította a napot, a pesti tőzsdén az Eli Lillyvel partnerségre lépő Richter adja a fő sztorit.
Piaci szempntból a nap kiemelkedő eseménye az Nvidia igazgatósági ülése lesz, ahol a cégvezér Jenson Huang menesztéséről dönthetnek. A társaság részvényeit mélybe rántotta a kémnő-botrány, miután kiderült, hogy a CEO házasságon kívüli romantikus kapcsolatba bonyolódott, ráadásul a szerető Kínának kémkedhetett és szerezhetett meg érzékeny céges információkat.
A pesti tőzsdén kisebb emelkedéssel indult a nap, a BUX index 0,2 százalékkal 146 912 ponta erősödött. A fő sztorit a Richter szállítja.
A Richter a tőzsdenyitás előtt jelentette be, hogy megtalálta a Fylrevy nevű új nőgyógyászati termékének értékesítési partnerét. Az ösztrogénpótló készítményt a világ legnagyobb gyógyszercégei közé tartozó Eli Lilly forgalmazhatja majd, a két társaság emellett új gyógyszerfejlesztési projekteket is tervez, továbbá a Lilly kisebb részesedést is vásárol a Richterben.
A magyar gyógyszercég részvényei 3,3 százalékkal 13 580 forinta lőttek ki a kedvező bejelentésre. Az árfolyam ezzel új csúcsra ugrott.
Az OTP árfolyama fél százalékkal 42 280 forintra esett.
A Mol kurzusa 0,2 százalékkal 4940 forintra csökkent.
A Magyar Telekom 0,1 százalékkal 2924 forintra kapaszkodott fel.
A forint kisebb erősödéssel indított csütörtökön. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal 364,4 forintra csökkent.
A dollárhoz képest szintén 0,1 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a kurzus 328,6 forinton áll a jegyzés
A régiós devizák közül a cseh korona 0,05 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zloty 0,05 százalékkal drágult.