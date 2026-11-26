Magára hagyták az OTP-t, egyedül húzta fel a pesti tőzsdét – a forint kiegyezett egy döntetlenben az euróval
Jó hangulatban kereskedtek csütörtökön az európai piacokon, a pesti tőzsde is erősödéssel zárta a napot. A forint árfolyama stabilizálódott a főbb devizákhoz képest, a régiós pénzeket viszont sikerült maga mögé utasítania.
A kontinens legnagyobb börzéin jelentősen felpattantak az indexek, a frankfurti DAX 2,3 százlékkal, a londoni FTSE 100 két százalékkal, a párizsi CAC 40 1,8 százalékkal ugrott feljebb.
A pesti tőzsdén kisebb elánnal, de ugyancsak a vevők kerekedtek felül. A BUX index fél százalékos pluszban, 135 959 ponton nyugtázta a napot.
Az emelkedés mögött eltérő teljesítmények állnak, a vezető magyar papírok közül csupán az OTP tudott erősödni. A bankrészvény 2,5 százalékos menetelése és 37 900 forintos záróára elegendőnek biznyult, hogy felhúzza a hazai indexet. A Morgan Stanley céláremelése mellett a tervezett akvizíciókról megszólaló Csányi Péter bankvezér szavai is hozzájárulhattak ehhez.
A Mol árfolyama egy százalékkal 4452 forintra süllyedt.
A Richter kurzusa 0,9 százalékkal 13 400 forintra csökkent.
A Magyar Telekom papírjai 0,35 százalékkal 2880 forintra ereszkedtek.
Az amerikai tőzsdék csütörtökön nem kereskednek a hálaadás miatt, az ünepet követően pénteken is csak rövidített lesz a nyitvatartás. A tengerentúli piac és befektetők kiesése a napi forgalomban is megmutatkozott, a hazai részvénypiacon jóval átlag alatti volumenben, 22,6 milliárd forint összértékben cseréltek gazdát az értékpapírok.
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A forint árfolyama az elmúlt napok nagy hullámzását követően stabiliálódni látszott, a kisebb volatilitásban ezzel együtt a tengerentúli piacok zárvatartása is szerepet játszhatott.
Az euró jegyzése 371,5 és 372,8 forint között mozgott a nap során, a tőzsdezáráskor pedig 372 forinton állt a kurzus. Ez minimális, forintgyengülést jelent.
A dollár árfolyama a 338,4-339,8-as szint közötti távot játa be, délután öt órakor hajszálnyival 339 forint alat váltották a zöldhasút, ami ugyancsak csekély dollárelőnyt jelez.
A régiós devizák közül győztesként került ki a hazai pénz: a cseh korona és a lenygel zloty is 0,2 százalékkal lett olcsóbb.
Az Erste kommentárja szerint az elmúlt napokban tapasztalt kedvezőtlen folyamatok mögött álló folyamatok változatlanok: az erős dollár és a kockázatvállalási kedv romlása továbbra is nyomás alatt tartja a forintot. Eközben egyelőre megállni látszik a dollár további erősödése, ami némileg nyugtathatja a kedélyeket a forintpiacon is. Az amerikai ünnep miatt várhatóan visszafogottabb kereskedési aktivitás mellett az alacsonyabb likviditás felerősítheti az esetleges árfolyammozgásokat. A belföldi tényezők esetében a fókusz az S&P hitelminősítő holnap esedékes értékelésére terelődhet.
Közben újabb elemzőház frissítette a 2027-es előrejelzését a forint árfolyamára vonatkozóan. A Wood&Co a korábbinál magasabb euróárfolyamot valószínűsít a jövő évre. A magyar kormány euróbevezetési terve jó eséllyel megvalósítható, de ehhez fontos reformokat kell végrehajtani. A forint kilátásait a legtöbb piaci szakértőnél így is optimistábban látják a cseh elemzőház stratégái.