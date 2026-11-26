Jó hangulatban kereskedtek csütörtökön az európai piacokon, a pesti tőzsde is erősödéssel zárta a napot. A forint árfolyama stabilizálódott a főbb devizákhoz képest, a régiós pénzeket viszont sikerült maga mögé utasítania.

Az OTP vezetésével erősödött a BUX, a forint árfolyama stabil maradt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kontinens legnagyobb börzéin jelentősen felpattantak az indexek, a frankfurti DAX 2,3 százlékkal, a londoni FTSE 100 két százalékkal, a párizsi CAC 40 1,8 százalékkal ugrott feljebb.

A pesti tőzsdén kisebb elánnal, de ugyancsak a vevők kerekedtek felül. A BUX index fél százalékos pluszban, 135 959 ponton nyugtázta a napot.

Az emelkedés mögött eltérő teljesítmények állnak, a vezető magyar papírok közül csupán az OTP tudott erősödni. A bankrészvény 2,5 százalékos menetelése és 37 900 forintos záróára elegendőnek biznyult, hogy felhúzza a hazai indexet. A Morgan Stanley céláremelése mellett a tervezett akvizíciókról megszólaló Csányi Péter bankvezér szavai is hozzájárulhattak ehhez.