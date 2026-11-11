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A szokott irányból kapja a pofonokat a forint: bedurvult a dollár, nagyot gyengült a magyar pénz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A pesti tőzsdén jó hangulatban kereskednek a befektetők, a Mol mellett az OTP részvényei is drágultak szerda délután. A forint az ismét erőre kapó dollár miatt szenved.
K. T.
2026.11.11, 14:55
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Magára talált szerdán a dollár, ami a historikus tapasztalatok szerint nem sok jót jelent a forint számára. A dollárerő és a hazai valuta gyengülésének együttjárása a mai kereskedésben is tapasztalható, délutánra jelentősen rontott pozícióin a pénzünk.

forint, euró, dollár
Feltámadt a dollár, ami nem jó hír a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az amerikai fizetőeszközt az előző nap érkezett, vártál magasabb inflációs adat erősíti közvetve, mivel ennek ismeretében igencsak megnőttek a Fed decemberi kamatemelésének valószínűsége.

A dollár 0,4 százalékot ralizott az euróval szemben, a két meghatározó nyugati deviza keresztárfolyama ezzel az 1,112-es szint alá került, ennyi dollárt kell már csak adni egy euróért.

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A forint ezzel párhuzamosan 0,7 százalékot gyengült a zöldhasúhoz képest, a váltási árfolyam 328,6 forintnál jár 14:40-kor.

USD / HUF árfolyam
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A közös európai pénzhez viszonyítva is alulmaradt a hazai valuta: az euró egységéért már 365,3 forintot kérnek.

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A régiós devizákhoz képest stabilabb képet fest a forint: a cseh korona 0,1 százalékkal drágult, a lengyel zloty árfolyama nem változott.

Az Erste elemzői devizapiaci kommentárjukban arról írnak, a dollár ereje az egyre erősödő decemberi Fed kamatemelési várakozások miatt tartós maradhat az elkövetkező napokban, ami egyelőre gátja lehet a forint jelentősebb erősödésének. A hazai deviza mozgásait továbbra is elsősorban a nemzetközi fejlemények befolyásolják. 

A hét hátralévő részében a figyelem lassan a közelgő MNB kamatdöntésre terelődhet. Az energiaárak némi normalizálódása ellenére továbbra is sok a bizonytalanság a globális piaci környezetben, így nem valószínű, hogy a jegybank elérkezettnek látja az időt a monetáris enyhítések újraindítására – vélekednek a bankháznál.

Európában és a pesti tőzsdén is veszik a részvényeket

A tőzsdei hangulat Európa-szerte pozitív: 

  • a fankfurti DAX 0,7 százalékos plusznál, 
  • a párizsi CAC 40 0,3 százalékos emelkedésnél tart, 
  • míg a londoni FTSE 100 0,4 százalékkal került feljebb.

A pesti tőzsdén is a vevők vannak többségben, a BUX index 0,9 százalékkal menetelt feljebb, 145 900 pont közelébe.

A magyar blue chipek közül a Mol emelkedik ki leginkább. Az olajrészvény 1,9 százalékkal 4874 forintra drágult.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 950 HUF 0 / +3,51 %
Forgalom: 3 087 763 064 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hajnalban negyedéves profitnövekedésről beszámoló OTP papírjai 1,2 százalékkal 42 550 forintra ugrott.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 42 500 HUF 0 / +1,05 %
Forgalom: 13 003 193 030 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter kurzusa 0,15 százalékkal 13 020 forintig kapaszkodott fel.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 150 HUF 0 / +1,15 %
Forgalom: 3 732 471 570 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom árfolyama eközben 0,8 százalékot esett, 2902 forintig.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 920 HUF 0 / -0,21 %
Forgalom: 585 145 288 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvényekkel 9,3 milliárd forint összértékben kötöttek üzletet 14:45-ig.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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