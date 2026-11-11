A szokott irányból kapja a pofonokat a forint: bedurvult a dollár, nagyot gyengült a magyar pénz
Magára talált szerdán a dollár, ami a historikus tapasztalatok szerint nem sok jót jelent a forint számára. A dollárerő és a hazai valuta gyengülésének együttjárása a mai kereskedésben is tapasztalható, délutánra jelentősen rontott pozícióin a pénzünk.
Az amerikai fizetőeszközt az előző nap érkezett, vártál magasabb inflációs adat erősíti közvetve, mivel ennek ismeretében igencsak megnőttek a Fed decemberi kamatemelésének valószínűsége.
A dollár 0,4 százalékot ralizott az euróval szemben, a két meghatározó nyugati deviza keresztárfolyama ezzel az 1,112-es szint alá került, ennyi dollárt kell már csak adni egy euróért.
A forint ezzel párhuzamosan 0,7 százalékot gyengült a zöldhasúhoz képest, a váltási árfolyam 328,6 forintnál jár 14:40-kor.
A közös európai pénzhez viszonyítva is alulmaradt a hazai valuta: az euró egységéért már 365,3 forintot kérnek.
A régiós devizákhoz képest stabilabb képet fest a forint: a cseh korona 0,1 százalékkal drágult, a lengyel zloty árfolyama nem változott.
Az Erste elemzői devizapiaci kommentárjukban arról írnak, a dollár ereje az egyre erősödő decemberi Fed kamatemelési várakozások miatt tartós maradhat az elkövetkező napokban, ami egyelőre gátja lehet a forint jelentősebb erősödésének. A hazai deviza mozgásait továbbra is elsősorban a nemzetközi fejlemények befolyásolják.
A hét hátralévő részében a figyelem lassan a közelgő MNB kamatdöntésre terelődhet. Az energiaárak némi normalizálódása ellenére továbbra is sok a bizonytalanság a globális piaci környezetben, így nem valószínű, hogy a jegybank elérkezettnek látja az időt a monetáris enyhítések újraindítására – vélekednek a bankháznál.
Európában és a pesti tőzsdén is veszik a részvényeket
A tőzsdei hangulat Európa-szerte pozitív:
- a fankfurti DAX 0,7 százalékos plusznál,
- a párizsi CAC 40 0,3 százalékos emelkedésnél tart,
- míg a londoni FTSE 100 0,4 százalékkal került feljebb.
A pesti tőzsdén is a vevők vannak többségben, a BUX index 0,9 százalékkal menetelt feljebb, 145 900 pont közelébe.
A magyar blue chipek közül a Mol emelkedik ki leginkább. Az olajrészvény 1,9 százalékkal 4874 forintra drágult.
A hajnalban negyedéves profitnövekedésről beszámoló OTP papírjai 1,2 százalékkal 42 550 forintra ugrott.
A Richter kurzusa 0,15 százalékkal 13 020 forintig kapaszkodott fel.
A Magyar Telekom árfolyama eközben 0,8 százalékot esett, 2902 forintig.
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvényekkel 9,3 milliárd forint összértékben kötöttek üzletet 14:45-ig.