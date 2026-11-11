A szokott irányból kapja a pofonokat a forint: bedurvult a dollár, nagyot gyengült a magyar pénz

Magára talált szerdán a dollár, ami a historikus tapasztalatok szerint nem sok jót jelent a forint számára. A dollárerő és a hazai valuta gyengülésének együttjárása a mai kereskedésben is tapasztalható, délutánra jelentősen rontott pozícióin a pénzünk.

Feltámadt a dollár, ami nem jó hír a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az amerikai fizetőeszközt az előző nap érkezett, vártál magasabb inflációs adat erősíti közvetve, mivel ennek ismeretében igencsak megnőttek a Fed decemberi kamatemelésének valószínűsége.

A dollár 0,4 százalékot ralizott az euróval szemben, a két meghatározó nyugati deviza keresztárfolyama ezzel az 1,112-es szint alá került, ennyi dollárt kell már csak adni egy euróért.