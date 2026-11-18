Az Nvidia vártnál jobb negyedéves számai sem győzték meg a befektetőket, a szerdai kereskedés meglehetősen pesszimista hangulatban zajlott kontinensünkön, és a tengerentúlon is lefelé vették az irányt az indexek. A pesti tőzsde is jelentős eséssel zárt, nagyot gyengült a forint is.

A forintot és a hazai részvénypiacot is megütötték szerdán / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az európai börzéken nagyobb csökkenéssel zártak a meghatározó indexek,

a frankfurti DAX 0,9 százalékal,

a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal,

a londoni FTSE 100 pedig több mint egy százalékkal került lejjebb.

A befektetői hangulat itthon sem volt kedvezőbb, a BUX index 1,7 százalékkal 142 664 pontra esett.

A magyar blue chipek közül a Mol teljesített a leggyengébben, az olajtársaság 2,6 százalékkal csúszott lejjebb, 4806 forintig.