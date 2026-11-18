Nagyon elbántak a forinttal, a magyar részvényeket sem kímélték: 40 ezer forintig verték le az OTP-t, Csányi Sándor a Molból tárazott ki
Az Nvidia vártnál jobb negyedéves számai sem győzték meg a befektetőket, a szerdai kereskedés meglehetősen pesszimista hangulatban zajlott kontinensünkön, és a tengerentúlon is lefelé vették az irányt az indexek. A pesti tőzsde is jelentős eséssel zárt, nagyot gyengült a forint is.
Az európai börzéken nagyobb csökkenéssel zártak a meghatározó indexek,
- a frankfurti DAX 0,9 százalékal,
- a párizsi CAC 40 0,7 százalékkal,
- a londoni FTSE 100 pedig több mint egy százalékkal került lejjebb.
A befektetői hangulat itthon sem volt kedvezőbb, a BUX index 1,7 százalékkal 142 664 pontra esett.
A magyar blue chipek közül a Mol teljesített a leggyengébben, az olajtársaság 2,6 százalékkal csúszott lejjebb, 4806 forintig.
A eladói nyomást Csányi Sándor vagyonkezelője is fokozhatta, miután kiderült, hogy az OTP-elnök hétfőn és kedden is jelentős mennyiségű Mol-részvénytől szabadult meg.
A vezető hazai pénzintézet kurzusa is nagyot zuhant, 1,9 százalékal 40 020 forintig.
A Richter papírjai 0,7 százalékal kerültek lejjebb, 13 500 forintra.
A gyógyszergyártó társaság számára ezúttal rossz hír érkezett az Egyesült Államokból, miután a szenátusi bizottság szavazása előtt alig egy nappal a Fehér Ház visszavonta Heidi Overton jelölését az amerikai gyógyszerügynökség (FDA) élére.
Az inflációkövető díjemelésről jövőre lemondó Magyar Telekom jegyzése 1,4 százalékot esett, 2910 forintra.
Az energetikai üzletágát egy amerikai együttműködéssel erősítő 4iG nagyot ralizott a ma bejelentett megállapodásra: a kurzus hét százalékkal ugrott meg, amivel a BUX index legjobban teljesítő komponensének bizonyult.
A hazai parkett forgalma 26,9 milliárd forint volt, ami valamelyest elmarad az elmúlt hónapokra jellemző átlagos volumentől.
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A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint számára szomorú a szerda, minden fontosabb devizával szemben vezsített értékéből a tőzsdezárásig a magyar pénz. Az MNB előző napi üzenete mellett a kitartóan erősödő dollár sem kedvezett az árfolyamnak.
Az euró közel fél százalékkal 368,36 forintra drágult 17 órára.
A dollárhoz képest ennél is jelentősebb, 0,8 százalékos leértékelődés történt, a zöldhasút így már 335,9 forinton váltják.
A régiós devizák közül a cseh korona 0,35 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,25 százalékkal lett drágább.
A dollár az euróhoz képest is bikaerős, ma újabb 0,35 százalékot hozott a közös európai fizetőeszközön, az euró/dollár kereszt így a 1,09-szintre esett.
Az Erste stratégái szerint ezúttal jegybanki kamatcsökkentés lehetőségének felmerülése gyengíti a hazai fizetőeszközt, a piaci reakciót azonban túlzottnak tartják.
Bár az MNB kinyitotta az ajtót, hogy a legközelebbi lépés kamatvágás lesz, nem gondoljuk, hogy erre már decemberben sor kerülhet
– írják devizapiaci kommentárjukban.
Újabb impulzust az esti Fed-jegyzőkönyv adhat, a nemzetközi hozamokra és a dollárra gyakorolt esetleges hatásain keresztül.