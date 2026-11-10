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Az olajár esése sem segít a forintnak, másra figyel most a piac – az OTP egyedül húzná a pesti tőzsdét, nem sok sikerrel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvező piaci hangulatban kereskdnek az európai börzéken, a hazai tőzsdét viszont a Richter jelentése és a közel-keleti háború enyhülése sem hatotta meg. A forint piacán a már megismert hazai és a hamarosan érkező amerikai inflációs adat mozgathatja az árfolyamot.
K. T.
2026.11.10, 14:10
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Az amerikai-iráni háború enyhülése miatt kedvező hangulatban kereskednek az európai tőzsdéken kedden. A haza börze kilóga soról, és a forint is gyengült a vártnál rosszabb inflációs adat következtében. A Richter kurzusa a pozitív meglepetést okozó gyorsjelentés és a megemelt erdménycél dacára ereszkedik, a holap jelentő OTP mutat csak kisebb erőt.

forint, dollár, euró, infláció
Gyengül a forint, az amerikai inflációs adatot várják a kereskedők / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Jelentősen emelkedtek a nyugat-európai részvényindexek kedd kora délutánra, az optimizmust most leginkább az fűti, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte, nem tart szükségesnek újabb légicsapást Irán ellen.

A frankfurti DAX 1,3 százalékkal, a párizsi CAC 40 1,1 száalékkal, a londoni FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal került feljebb délután egy óráig.

A közel-keleti konfliktus enyhülése az olajárakat is letörte: az északi-tengeri Brent hordónkéni jegyzése 2,3 százalékkal 90,4 dollárra csökkent, míg az amerikai WTI árfolyama két százalékkal 85,1 dollárra csorgott le.

Kilóg a sorból a pesti tőzsde, az OTP egyedül próbál húzni

A pesti tőzsdén kisebb elmozdulások láthatók, a BUX index ezzel együtt alulteljesít 0,1 százalékos mínusszal. A vezető részvénykosárral 145 900 pont környékén kereskednek.

Az indexet leginkább a Mol húzza lefelé, az olajtársaság részvényárfolyama az energiahordozók árának esését követve 0,8 százalékkal 4 800 forintra mérséklődött.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 782 HUF 0 / -1,16 %
Forgalom: 3 541 218 658 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A harmadik negyedéves eredményszámait holnp hajnalban közlő OTP kisebb, 0,2 százalékos pluszban mozog, a bankrészvény 42 900 forintba kerül cikkünk írásakor.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 42 060 HUF 0 / -1,73 %
Forgalom: 22 327 444 960 HUF
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Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter ma reggel ismertetett, vártnál kedvezőbb beszámolójára, majd az azt követő vezetőségi kitekintésre visszafogottan reagáltak a befektetők. A kurzus egy százalékos emelkedéssel indított, kora délutánra azinban elapadt a lendület, és már 0,15 százalékos mínusznál, 12 940 forintnál jár a gyógyszerrészvény.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 000 HUF 0 / +0,31 %
Forgalom: 4 360 230 700 HUF
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Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A negyedik blue chip, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal 2916 forintra ereszkedett. A társaság élén ma újabb három évvel meghosszabbították a vezérigazgató Rékasi Tibor megbízását.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 926 HUF 0 / +0,07 %
Forgalom: 853 350 102 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A hazai részvényekkel szűk 12 milliárd forint összértékben kötöttek üzletet a kereskedési idő első felében.

Inflációs adatokra figyel a forint

A forintnak nem segített a vártnál kissé gyengébb októberi inflációs adat, noha az energiaárak folytatódó mérséklődése alapvetően pozitív környezetet jelent.

Az euróval szemben 0,2 százalékot veszített értékéből a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel hajszálnyira megközelítette a 363-as szintet.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár eközben 0,3 százalékkal drágult, 323,6 forintra.

USD / HUF árfolyam
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A régiós devizákkal szemben is gyengébben teljesít a hazai valuta: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül többe.

Az Erste piaci kommentárjában arról ír, jól hatott az olajárak 10 hetes mélypontra történő esése, ami csökkenti az importált inflációs nyomást. A ma reggel közzétett októberi inflációs adatok a várakozásnak megfeleltek, vélhetően nem lesz érdemi hatásuk az árfolyamra. A hazai piac is az amerikai inflációs adatra fókuszálhat, ami az euró/dollár mozgásain keresztül hathat a forintra.

A friss, októberi amerikai fogyasztói árindexet magyr idő szerint 14:30-kor teszik közzé, az elemzői várakozások alapján 0,6-ról 0,3 százalékra mérséklődhetett az infláció az előző hónaphoz képest a tengerentúlon.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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