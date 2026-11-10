Az olajár esése sem segít a forintnak, másra figyel most a piac – az OTP egyedül húzná a pesti tőzsdét, nem sok sikerrel
Az amerikai-iráni háború enyhülése miatt kedvező hangulatban kereskednek az európai tőzsdéken kedden. A haza börze kilóga soról, és a forint is gyengült a vártnál rosszabb inflációs adat következtében. A Richter kurzusa a pozitív meglepetést okozó gyorsjelentés és a megemelt erdménycél dacára ereszkedik, a holap jelentő OTP mutat csak kisebb erőt.
Jelentősen emelkedtek a nyugat-európai részvényindexek kedd kora délutánra, az optimizmust most leginkább az fűti, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte, nem tart szükségesnek újabb légicsapást Irán ellen.
A frankfurti DAX 1,3 százalékkal, a párizsi CAC 40 1,1 száalékkal, a londoni FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal került feljebb délután egy óráig.
A közel-keleti konfliktus enyhülése az olajárakat is letörte: az északi-tengeri Brent hordónkéni jegyzése 2,3 százalékkal 90,4 dollárra csökkent, míg az amerikai WTI árfolyama két százalékkal 85,1 dollárra csorgott le.
Kilóg a sorból a pesti tőzsde, az OTP egyedül próbál húzni
A pesti tőzsdén kisebb elmozdulások láthatók, a BUX index ezzel együtt alulteljesít 0,1 százalékos mínusszal. A vezető részvénykosárral 145 900 pont környékén kereskednek.
Az indexet leginkább a Mol húzza lefelé, az olajtársaság részvényárfolyama az energiahordozók árának esését követve 0,8 százalékkal 4 800 forintra mérséklődött.
A harmadik negyedéves eredményszámait holnp hajnalban közlő OTP kisebb, 0,2 százalékos pluszban mozog, a bankrészvény 42 900 forintba kerül cikkünk írásakor.
A Richter ma reggel ismertetett, vártnál kedvezőbb beszámolójára, majd az azt követő vezetőségi kitekintésre visszafogottan reagáltak a befektetők. A kurzus egy százalékos emelkedéssel indított, kora délutánra azinban elapadt a lendület, és már 0,15 százalékos mínusznál, 12 940 forintnál jár a gyógyszerrészvény.
A negyedik blue chip, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal 2916 forintra ereszkedett. A társaság élén ma újabb három évvel meghosszabbították a vezérigazgató Rékasi Tibor megbízását.
A hazai részvényekkel szűk 12 milliárd forint összértékben kötöttek üzletet a kereskedési idő első felében.
Inflációs adatokra figyel a forint
A forintnak nem segített a vártnál kissé gyengébb októberi inflációs adat, noha az energiaárak folytatódó mérséklődése alapvetően pozitív környezetet jelent.
Az euróval szemben 0,2 százalékot veszített értékéből a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel hajszálnyira megközelítette a 363-as szintet.
A dollár eközben 0,3 százalékkal drágult, 323,6 forintra.
A régiós devizákkal szemben is gyengébben teljesít a hazai valuta: a cseh korona 0,2 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül többe.
Az Erste piaci kommentárjában arról ír, jól hatott az olajárak 10 hetes mélypontra történő esése, ami csökkenti az importált inflációs nyomást. A ma reggel közzétett októberi inflációs adatok a várakozásnak megfeleltek, vélhetően nem lesz érdemi hatásuk az árfolyamra. A hazai piac is az amerikai inflációs adatra fókuszálhat, ami az euró/dollár mozgásain keresztül hathat a forintra.
A friss, októberi amerikai fogyasztói árindexet magyr idő szerint 14:30-kor teszik közzé, az elemzői várakozások alapján 0,6-ról 0,3 százalékra mérséklődhetett az infláció az előző hónaphoz képest a tengerentúlon.