Az olajár esése sem segít a forintnak, másra figyel most a piac – az OTP egyedül húzná a pesti tőzsdét, nem sok sikerrel

Az amerikai-iráni háború enyhülése miatt kedvező hangulatban kereskednek az európai tőzsdéken kedden. A haza börze kilóga soról, és a forint is gyengült a vártnál rosszabb inflációs adat következtében. A Richter kurzusa a pozitív meglepetést okozó gyorsjelentés és a megemelt erdménycél dacára ereszkedik, a holap jelentő OTP mutat csak kisebb erőt.

Gyengül a forint, az amerikai inflációs adatot várják a kereskedők / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Jelentősen emelkedtek a nyugat-európai részvényindexek kedd kora délutánra, az optimizmust most leginkább az fűti, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte, nem tart szükségesnek újabb légicsapást Irán ellen.

A frankfurti DAX 1,3 százalékkal, a párizsi CAC 40 1,1 száalékkal, a londoni FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal került feljebb délután egy óráig.

A közel-keleti konfliktus enyhülése az olajárakat is letörte: az északi-tengeri Brent hordónkéni jegyzése 2,3 százalékkal 90,4 dollárra csökkent, míg az amerikai WTI árfolyama két százalékkal 85,1 dollárra csorgott le.

Kilóg a sorból a pesti tőzsde, az OTP egyedül próbál húzni

A pesti tőzsdén kisebb elmozdulások láthatók, a BUX index ezzel együtt alulteljesít 0,1 százalékos mínusszal. A vezető részvénykosárral 145 900 pont környékén kereskednek.

Az indexet leginkább a Mol húzza lefelé, az olajtársaság részvényárfolyama az energiahordozók árának esését követve 0,8 százalékkal 4 800 forintra mérséklődött.