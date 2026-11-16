Megállíthatatlan a dollár, a választások óta nem történt ilyen: már csaknem egy hete gyomrozza keményen a forintot
A nemzetközi devizapiacon egyre közelebb kerül a dollár az 1,10-es szinthez az euróval szemben – írja az Erste.
Az euró-dollár devizapár 1,1023-on zárt pénteken, ami 0,3 százalékos dollárerősödésnek felelt meg az euróval szemben. Hétfőn folytatódott a dollár lassú erősödése, és úgy néz ki, hogy hamarosan teszteli a piac az 1,10-es szintet.
Kora délután 1,1014-nél járt a keresztárfolyam.
Az elmúlt hét a Fed kamatemelési várakozásainak jelentős átárazódásáról szólt a vártnál magasabb fogyasztói inflációs adatok és néhány Fed tisztviselő szigorú kommentárjainak hatására. Az erőteljes kamatemelési várakozásokon a pénteken közzétett, valamivel visszafogottabb termelői inflációs adatok sem enyhítettek érdemben.
A dollár erejét tehát a Fed-től várt szigor táplálja
– tették hozzá a bróker cég elemzői, hozzátéve, hogy az euró dollárral szembeni gyengélkedése mögött a tartósan magas európai energiaárak és a francia fiskális problémák állnak.
Hétfőn fontosabb makroadat nem érkezik, John Williams és Kevin Warsh Fed-vezetők megszólalásai alakíthatják leginkább a devizapár mozgását.
Az OTP Global Markets is arra hívta fel a figyelmet, hogy a zöldhasú korábbi enyhe korrekciója csupán az erősödés megtorpanását jelentette, tartós gyengülésre utaló jelzés nem érkezett. Az elemzőház kiemelte, hogy a dollár-forint devizapár továbbra is emelkedő trendben maradt.
Momentán a zöldhasú kurzusa 330,96 forintnál jár.
Az euró-forint keresztárfolyam mozgása viszont látványosan beszűkült, jelenleg a közösségi deviza árfolyama 364,4 forint közelében ingadozik.
Az OTP Global Markets szakértői szerint a devizapiaci grafikonokon az euró-forint kurzus iránykeresése mellett a dollárral szembeni trendvonalak továbbra is az amerikai fizetőeszköz felértékelődését támogatják.