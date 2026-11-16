Megállíthatatlan a dollár, a választások óta nem történt ilyen: már csaknem egy hete gyomrozza keményen a forintot

Az elmúlt hét a Fed kamatemelési várakozásainak jelentős átárazódásáról szólt a vártnál magasabb fogyasztói inflációs adatok és néhány Fed tisztviselő szigorú kommentárjainak hatására. Az erőteljes kamatemelési várakozásokon a pénteken közzétett, valamivel visszafogottabb termelői inflációs adatok sem enyhítettek érdemben.

A dollár erejét tehát a Fed-től várt szigor táplálja

– tették hozzá a bróker cég elemzői, hozzátéve, hogy az euró dollárral szembeni gyengélkedése mögött a tartósan magas európai energiaárak és a francia fiskális problémák állnak.

Hétfőn fontosabb makroadat nem érkezik, John Williams és Kevin Warsh Fed-vezetők megszólalásai alakíthatják leginkább a devizapár mozgását.

Az OTP Global Markets is arra hívta fel a figyelmet, hogy a zöldhasú korábbi enyhe korrekciója csupán az erősödés megtorpanását jelentette, tartós gyengülésre utaló jelzés nem érkezett. Az elemzőház kiemelte, hogy a dollár-forint devizapár továbbra is emelkedő trendben maradt.

Momentán a zöldhasú kurzusa 330,96 forintnál jár.