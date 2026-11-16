Megállíthatatlan a dollár, a választások óta nem történt ilyen: már csaknem egy hete gyomrozza keményen a forintot

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Máris itt a vagyonadó következménye: kivonulhat az első cég a budapesti tőzsdéről – mások is követhetik

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Az euróval szemben állja a sarat a hazai deviza. A bivalyerős dollár viszont a választás óta nem látott szintre erősödött a forint ellenében.
Murányi Ernő
2026.11.16, 13:58
Frissítve: 2026.11.16, 14:03
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A nemzetközi devizapiacon egyre közelebb kerül a dollár az 1,10-es szinthez az euróval szemben – írja az Erste. 

forint árfolyamhuf
Megállíthatatlan a dollár, már csaknem egy hete gyomrozza a forintot / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az euró-dollár devizapár 1,1023-on zárt pénteken, ami 0,3 százalékos dollárerősödésnek felelt meg az euróval szemben. Hétfőn folytatódott a dollár lassú erősödése, és úgy néz ki, hogy hamarosan teszteli a piac az 1,10-es szintet. 

Kora délután 1,1014-nél járt a keresztárfolyam. 

EUR / USD árfolyam
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Az elmúlt hét a Fed kamatemelési várakozásainak jelentős átárazódásáról szólt a vártnál magasabb fogyasztói inflációs adatok és néhány Fed tisztviselő szigorú kommentárjainak hatására. Az erőteljes kamatemelési várakozásokon a pénteken közzétett, valamivel visszafogottabb termelői inflációs adatok sem enyhítettek érdemben. 

A dollár erejét tehát a Fed-től várt szigor táplálja

 – tették hozzá a bróker cég elemzői, hozzátéve, hogy az euró dollárral szembeni gyengélkedése mögött a tartósan magas európai energiaárak és a francia fiskális problémák állnak.

Hétfőn fontosabb makroadat nem érkezik, John Williams és Kevin Warsh Fed-vezetők megszólalásai alakíthatják leginkább a devizapár mozgását.

Az OTP Global Markets is arra hívta fel a figyelmet, hogy a zöldhasú korábbi enyhe korrekciója csupán az erősödés megtorpanását jelentette, tartós gyengülésre utaló jelzés nem érkezett. Az elemzőház kiemelte, hogy a dollár-forint devizapár továbbra is emelkedő trendben maradt.

Momentán a zöldhasú kurzusa 330,96 forintnál jár. 

USD / HUF árfolyam
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Az euró-forint keresztárfolyam mozgása viszont látványosan beszűkült, jelenleg a közösségi deviza árfolyama 364,4 forint közelében ingadozik.

EUR / HUF árfolyam
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Az OTP Global Markets szakértői szerint a devizapiaci grafikonokon az euró-forint kurzus iránykeresése mellett a dollárral szembeni trendvonalak továbbra is az amerikai fizetőeszköz felértékelődését támogatják.

 

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