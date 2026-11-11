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Megy a dollár, mint a meszes, kapaszkodik a forint is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben is, de micsoda különbség. Az zöldhasút és a forintot is erősíti a befeszülő jegybanki politika.
Murányi Ernő
2026.11.11, 16:28
Frissítve: 2026.11.11, 21:18
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A forint szerdai mozgását alapvetően a nemzetközi piaci folyamatok és a dollár másfél éves csúcsra erősödése határozta meg. 

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Megy a dollár, mint a meszes, kapaszkodik a forint is / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A magyar fizetőeszköz a keddi esés után szerda reggel még enyhe erősödéssel próbált kapaszkodni, délelőtt és délután azonban újra lejtőre került az euróval és a dollárral szemben is 

- írja az Erste. 

A kedd délután megjelent, a vártnál magasabb októberi amerikai inflációs adat hozott fordulatot a devizapiacon. Az amerikai jegybank döntéshozói ráadásul szigorú nyilatkozatokkal reagáltak a fogyasztói árak meglódulására.

A piacokon már lemondtak a decemberi kamattartásról, pláne kamatvágásról, úgy vélik már egy 50 bázispontos tengerentúli kamatemelés is szóba jöhet.

Az euró-dollár árfolyam 1,11 alá, másfél éves mélypontra süllyedt. A dollár ereje pedig jellemzően nyomás alá helyezi a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is.

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Az Egyesült Államokban egyébként ma a veteránok napját ünneplik, s a bankszünnap visszafogja a piaci forgalmat annak dacára, hogy a tőzsdék nyitva vannak. Az alacsonyabb likviditású kereskedésben azonban a kisebb megbízások is látványosabb napon belüli kilengéseket okozhatnak.

Eközben idehaza a piaci szereplők a jövő évi költségvetési terveket, a hiánypálya kockázatait, valamint a Magyar Nemzeti Bank közelgő kamatdöntését figyelik. A szigorú nemzetközi hozamkörnyezet miatt a befektetők aligha számíthatnak arra, hogy az MNB a közeljövőben újraindítaná a kamatcsökkentéseket, ami viszont erősíti a hazai devizát.

Mindennek eredményeként, illetve ellenére a magyar fizetőeszköz egész jól tartotta magát délután.

Az euró árfolyama négy óra körül 364,7 forintnál jár, alig valamivel magasabban, mint a keddi záróárfolyam. 

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Persze a látszólagos mozdulatlanság dacára hatalmas kilengések árnyalják a képet. Annyi történt, hogy miután az euró-forint 365,4 fölé emelkedett, délután visszatért a 365-ös szint alá.

USD / HUF árfolyam
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A zöldhasú azonban 0,7 százalékkal, egészen 328,75 forintig lőtt ki.  

Forint árfolyamfigyelő

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