Megy a dollár, mint a meszes, kapaszkodik a forint is
A forint szerdai mozgását alapvetően a nemzetközi piaci folyamatok és a dollár másfél éves csúcsra erősödése határozta meg.
A magyar fizetőeszköz a keddi esés után szerda reggel még enyhe erősödéssel próbált kapaszkodni, délelőtt és délután azonban újra lejtőre került az euróval és a dollárral szemben is
- írja az Erste.
A kedd délután megjelent, a vártnál magasabb októberi amerikai inflációs adat hozott fordulatot a devizapiacon. Az amerikai jegybank döntéshozói ráadásul szigorú nyilatkozatokkal reagáltak a fogyasztói árak meglódulására.
A piacokon már lemondtak a decemberi kamattartásról, pláne kamatvágásról, úgy vélik már egy 50 bázispontos tengerentúli kamatemelés is szóba jöhet.
Az euró-dollár árfolyam 1,11 alá, másfél éves mélypontra süllyedt. A dollár ereje pedig jellemzően nyomás alá helyezi a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is.
Az Egyesült Államokban egyébként ma a veteránok napját ünneplik, s a bankszünnap visszafogja a piaci forgalmat annak dacára, hogy a tőzsdék nyitva vannak. Az alacsonyabb likviditású kereskedésben azonban a kisebb megbízások is látványosabb napon belüli kilengéseket okozhatnak.
Eközben idehaza a piaci szereplők a jövő évi költségvetési terveket, a hiánypálya kockázatait, valamint a Magyar Nemzeti Bank közelgő kamatdöntését figyelik. A szigorú nemzetközi hozamkörnyezet miatt a befektetők aligha számíthatnak arra, hogy az MNB a közeljövőben újraindítaná a kamatcsökkentéseket, ami viszont erősíti a hazai devizát.
Mindennek eredményeként, illetve ellenére a magyar fizetőeszköz egész jól tartotta magát délután.
Az euró árfolyama négy óra körül 364,7 forintnál jár, alig valamivel magasabban, mint a keddi záróárfolyam.
Persze a látszólagos mozdulatlanság dacára hatalmas kilengések árnyalják a képet. Annyi történt, hogy miután az euró-forint 365,4 fölé emelkedett, délután visszatért a 365-ös szint alá.
A zöldhasú azonban 0,7 százalékkal, egészen 328,75 forintig lőtt ki.