Megy a dollár, mint a meszes, kapaszkodik a forint is

Az Egyesült Államokban egyébként ma a veteránok napját ünneplik, s a bankszünnap visszafogja a piaci forgalmat annak dacára, hogy a tőzsdék nyitva vannak. Az alacsonyabb likviditású kereskedésben azonban a kisebb megbízások is látványosabb napon belüli kilengéseket okozhatnak.

Eközben idehaza a piaci szereplők a jövő évi költségvetési terveket, a hiánypálya kockázatait, valamint a Magyar Nemzeti Bank közelgő kamatdöntését figyelik. A szigorú nemzetközi hozamkörnyezet miatt a befektetők aligha számíthatnak arra, hogy az MNB a közeljövőben újraindítaná a kamatcsökkentéseket, ami viszont erősíti a hazai devizát.

Mindennek eredményeként, illetve ellenére a magyar fizetőeszköz egész jól tartotta magát délután.

Az euró árfolyama négy óra körül 364,7 forintnál jár, alig valamivel magasabban, mint a keddi záróárfolyam.