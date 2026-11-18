A nemzetközi devizapiacon kedden összességében stagnált az euró-dollár devizapár, a kurzus zömmel az 1,10-es szint alatt tartózkodott. A szerdai nyitásban további lassú dollárerősödés látszott, úgy tűnik, hogy a devizapár tartósan is 1,10 alatt maradhat - írja az Erste.

Szomorú szerda: minden esik, a forint is, csak az euró meg a dollár egyre drágább / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A brókercég elemzői szerint a kurzust továbbra is az amerikai és az euróövezeti monetáris politikai kilátások határozzák meg, különösen a várható kamatkülönbözetek alakulására tekintettel. Az Egyesült Államokban kedden közzétett kiskereskedelmi adatok vegyes képet mutattak: az autóeladások nélkül számítva a fogyasztás továbbra is erős viszonylag.