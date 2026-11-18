Szomorú szerda: minden esik, csak az euró meg a dollár egyre drágább
A nemzetközi devizapiacon kedden összességében stagnált az euró-dollár devizapár, a kurzus zömmel az 1,10-es szint alatt tartózkodott. A szerdai nyitásban további lassú dollárerősödés látszott, úgy tűnik, hogy a devizapár tartósan is 1,10 alatt maradhat - írja az Erste.
A brókercég elemzői szerint a kurzust továbbra is az amerikai és az euróövezeti monetáris politikai kilátások határozzák meg, különösen a várható kamatkülönbözetek alakulására tekintettel. Az Egyesült Államokban kedden közzétett kiskereskedelmi adatok vegyes képet mutattak: az autóeladások nélkül számítva a fogyasztás továbbra is erős viszonylag.
Ma, vagyis szerdán az euróövezet októberi végleges inflációs adata, az amerikai lakásépítési és építésiengedély-adatok, valamint este a Fed október 27–28-i ülésének jegyzőkönyve kerül a fókuszba. Utóbbiból a döntéshozók közötti esetleges véleménykülönbségeket ismerhetjük meg.
A hét második munkanapján késő délután nagyot gyengült a forint az euróval szemben, miután az MNB a tegnapi kamatdöntést követően a vártnál valamivel lazább üzeneteket közvetített. A devizapár zárásra 366,6-ra emelkedett, ami 0,6 százalékos forintgyengülésnek felelt meg. A mai nyitásban folytatódott a forintárfolyam lecsorgása, és 367 fölé emelkedett a devizapár.
A piaci reakció kicsit túlzottnak tűnik az Erste szerint.
Bár az MNB kinyitotta az ajtót, hogy a legközelebbi lépés kamatvágás lesz, nem gondoljuk, hogy erre már decemberben sor kerülhet
- emelték ki.
Szerdán a forintpiac szempontjából a tegnapi MNB-kommunikáció további értelmezése mellett még leginkább az esti Fed-jegyzőkönyv lehet fontos, a nemzetközi hozamokra és a dollárra gyakorolt esetleges hatásain keresztül.
A forint ugyanakkor az elmúlt héten még nagyobbat esett a dollár ellenében. A zöldhasú kurzusa durván egy hét alatt 321,85 forintról 335,35 forintra száguldott, ma reggel még 331,76 forinton állt az árfolyam.
Nem sok jó hír jött a pesti börzéről sem.
Valamennyi hazai blue chip leszállóágban ragadt.
A legnagyobb esést a Mol részvényesei könyvelhetik el. Az olajpapír 1,9 százalékkal, 4844 forintra gyengült.
A Magyar Telekom befektetői sem árazták még be a jövő évi díjindexálás elmaradását. A távközlési részvény 1,6 százalékos mínuszba váltott, 2904 forinton kötötték rá az utolsó ügyletet.
Az OTP részvényei 0,8 százalékkal, 40 500 forintig csúsztak vissza.
A Richter állja szerdán is a legjobban a sarat, mindössze 0,1 százalékot veszített az értékéből, jelenleg 13 590 forintnál jár.
A BUX 1 százalékkal, 143 700 pontra zsugorodott.