Mint ismert az MNB nem nyúlt a kamathoz, de az, hogy egyáltalán szóba jött a lazítás, lejtőre küldte a forintot. A vérzést ugyan átmenetileg elállította Kurali Zoltánnak, a Magyar Nemzeti Bank alelnökének a verbális intervenciója, ám úgy tűnik, még mindig nem nyugodott meg a forintpiac.

Kurali Zoltán ugyanis november 23-án, hétfőn a Bloombergnek adott nyilatkozatában - amelyről a hazai sajtó másnap számolt be - tisztázta a félreértést, és egyértelműsítette, hogy az MNB már szeptemberben lezárta kamatcsökkentési ciklusát. A forint árfolyama akkor már féléves mélyponton, 372 forint fölött járt.

Az alelnök szavaira a piac gyorsan reagált. A forint több mint 4 egységet erősödött: az euró árfolyama a 372 körüli szintről egészen 367,8 forintig esett vissza hétfő estére.

Egyételmű tehát, hogy a szigorú monetáris politika tartja az árfolyamban a lelket, ha Varga Mihály elkezd lazítani, akkor további jelentős forintgyengülésre kerülhet sor, főleg, ha az amerikai jegybank, a Fed kamatot emel decemberben. Más szóval, amíg megvan a jelentős kamatelőny, addig maradhat erős a forint.