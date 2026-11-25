Padlón a forint: a nemzeti bank szigorú monetáris politikája fékezi az esést
Beszakadt a hazai deviza kurzusa szerda reggel, úgyhogy délelőtt 11 körül már 373,4 forintnál járt az euró árfolyama, a dollár pedig 341,3 forintig száguldott.
A jegybanki kommunikáció hosszú árnyéka
Tovább üldözi tehát a magyar fizetőeszközt az MNB félreértett megjegyzése. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke 2026. november 17-én, a Monetáris Tanács - egyébként kamattartásról döntő -ülését követő sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a kamatcsökkentés lehetőségéről is tárgyalt a testület.
Mint ismert az MNB nem nyúlt a kamathoz, de az, hogy egyáltalán szóba jött a lazítás, lejtőre küldte a forintot. A vérzést ugyan átmenetileg elállította Kurali Zoltánnak, a Magyar Nemzeti Bank alelnökének a verbális intervenciója, ám úgy tűnik, még mindig nem nyugodott meg a forintpiac.
Kurali Zoltán ugyanis november 23-án, hétfőn a Bloombergnek adott nyilatkozatában - amelyről a hazai sajtó másnap számolt be - tisztázta a félreértést, és egyértelműsítette, hogy az MNB már szeptemberben lezárta kamatcsökkentési ciklusát. A forint árfolyama akkor már féléves mélyponton, 372 forint fölött járt.
Az alelnök szavaira a piac gyorsan reagált. A forint több mint 4 egységet erősödött: az euró árfolyama a 372 körüli szintről egészen 367,8 forintig esett vissza hétfő estére.
Egyételmű tehát, hogy a szigorú monetáris politika tartja az árfolyamban a lelket, ha Varga Mihály elkezd lazítani, akkor további jelentős forintgyengülésre kerülhet sor, főleg, ha az amerikai jegybank, a Fed kamatot emel decemberben. Más szóval, amíg megvan a jelentős kamatelőny, addig maradhat erős a forint.
A jegybanknak tehát erőt kell mutatnia, miközben a kormány részéről erős a nyomás, hogy lazítson az MNB, mert ha megtenné, akkor alacsonyabb lenne az államadósság kamatterhe.
A külső tényezők is lefelé tolják a forintot
A szerdai markáns forint gyengülésnek ugyanakkor persze külső okai is vannak, a romló nemzetközi befektetői hangulat, a kulcsfontosságú amerikai makroadatok előtti kivárás, valamint a Fed kamatemelésével kapcsolatos piaci várakozások is lefelé tolják a lejtőn a magyar pénznem árfolyamát.
A forint azonban nem csupán a globálisan is meghatározó devizákkal szemben, hanem régiós társai ellenében is számottevően veszített erejéből.
- A cseh koronához mérten 0,8,
- a lengyel zlotyhoz képest pedig 0,5 százalékkal gyengült,
ami arra utal, hogy a belső tényezőknek is jelentős szerepük van a gyengülésben.
Visszatérve a külső fejleményekhez, a befektetők a szerda délután érkező amerikai harmadik negyedéves GDP-adatra, a heti munkanélküliségi kérelmekre és a Fed által kiemelten figyelt októberi PCE (termelői) inflációs mutatóra fókuszálnak.
A tartósan magas amerikai maginfláció miatt tudniillik a piac már 97 százalékos valószínűséggel áraz egy decemberi amerikai kamatemelést, ami folyamatosan erősíti a dollárt és nyomás alatt tartja a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot. A tengerentúli kamatdöntés időpontja pedig már itt kopogtat a közelben, hiszen december 8-9-én ülnek össze a Fed nyíltpiaci bizottságának kamatdöntésre jogosult tagjai. A döntést pedig december 9-én magyar idő szerint este 8 órakor tudhatja meg ország-világ.
Az AI-kitárazás is rontja a hangulatot
Nem kevésbé fontos szerepe van a forint szabadesésében a globális tőzsdéken uralkodó negatív a hangulatnak is, amit a technológiai és AI-szektorban elindult eladási hullám - például a Nasdaq és az Nvidia esése - fűt. A csökkenő kockázatvállalási kedv miatt ugyanis a befektetők a biztonságosabb devizák felé fordulnak.
A csütörtöki amerikai hálaadásnapi ünnepnap előtt ráadásul a piaci szereplők a szokásosnál nagyobb mértékben zárják a kockázatosabb pozícióikat, ami fokozza az árfolyam-ingadozást.
A nap további részében a devizapiaci mozgásokat érdemben befolyásolhatják a délután megjelenő amerikai gazdasági adatok és az azokra adott dollárreakciók, amelyekről a Világgazdaság is folyamatosan beszámol.
A hazai banki és piaci elemzők többsége szerint ugyanakkor a forint a jelenlegi rövid távú ingadozások ellenére viszonylagos stabilitást mutathat 2026 végén, 2027-re pedig átlagosan 366,5 forintos euróárfolyamot várnak.
Mit mond a forint jövőjéről az ING Group?
A holland ING Group 2027-re szóló devizapiaci előrejelzése szerint például a közép-európai régióban a forint kínálja a legkedvezőbb befektetési sztorit, felülmúlva a lengyel zlotyt és a cseh koronát is.
A bank elemzői arra számítanak, hogy az MNB a következő 9–12 hónapban változatlanul, 5,50 százalékon tartja az alapkamatot. Bár az inflációs folyamatok elméletileg nyithatnának teret a lazítás előtt, a geopolitikai feszültségek, az energiaárak alakulása és a magas globális hozamkörnyezet óvatosságra inti a jegybankot, különösen a jelentős árfolyam-begyűrűzés miatt.
Az ING szerint az EUR/HUF kurzus a következő negyedévekben a 350–370-es sávban ingadozik majd, mivel 2026 végére 360-as, 2027 első felére 365-ös, az év második felére pedig ismét 360-as árfolyamot prognosztizálnak.
Mivel a költségvetési konszolidációs terv már ismert, és az uniós árfolyam-mechanizmusba (ERM II) való belépés előkészítése is elindult, a következő időszakban nem egyetlen nagy hazai esemény, hanem a havi makrogazdasági adatok határozzák meg az irányt. A piac kiemelten figyeli majd a költségvetés havi teljesülését és a dezinflációs folyamatok tartósságát.
A hazai fundamentumok összességében az erősebb sávszél felé tolják a forintot.
A ténylegesen beérkező uniós források, a folyó fizetési mérleg várt visszatérése a többletes tartományba, valamint az esetleges pozitív hitelminősítői lépések mind stabilitást adnak a magyar fizetőeszköznek.
Hosszabb távon pedig a 2029 elejére célzott ERM II-csatlakozás perspektívája biztosít strukturális horgonyt a forint számára.