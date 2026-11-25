Félelem és reszketés a tőzsdéken: szinte mindentől szabadulnak a befektetők, a forint és az OTP is megsínylette a mai napot
Tovább romlott az egyébként sem rúzsás hangulat a piacokon a hét közepére. A technológiai szektorral kapcsolatos félelmek mellett Donald Trump amerikai elnök is tetézte a bajt, aki ismét 20 százalékos vámok kivetését helyezte kilátásba kereskedelmi partereivel, köztük az EU-val szemben. Az eladási hullámot a szerda délután közzétett, megugró amerikai inflációs és GDP-adat is fokozta, ezek tükrében ugyanis készpénznek vehető a Fed kamatemelése. A monetáris szigorítás a tőzsdékről szívhatja ki a pénzt, erősítve a dollárt. Utóbbi a kamatelőny csökkenésén keresztül a forint számára is újabb terhet jelent.
Az amerikai tőzsdék méretes eséssel indították a kereskedést:
- a Dow Jones 1,7 százalékkal,
- az S&P 500 2,8 százalékkal,
- a Nasdaq Composite pedig 4,1 százalékkal zuhant
a tőzsde nyitását követő másfél órában.
Az Nvidia és a többi nagy chipgyártó részvényeit különösen súlyos veszteségek érték.
Az európai börzéken is nyomott volt a hangulat, a vezető nyugati indexek többsége egy százalék körüli eséssel zárta a napot, csupán a londoni FTSE 100 és a párizsi CAC 40 kerülte csak el a méretesebb zuhanást.
A pesti tőzsde ebben a környezetben is alulteljesített, a BUX indexet két százalékkal, 135 233 pontig rántották lejjebb.
A magyar blue chip részvények közül az OTP árfolyama szenvedte meg leginkább a negatív hangulatot. A bankrészvény 3,5 százalékkal 36 960 foirnttra zuhant.
A Mol kurzusa 2,8 százalékkal esett, 4496 forintra.
A Richter papírjai sikeresen elkerülték a zuhanást, és 0,1 százalékkal 13 520 forintra emelkedtek.
A Magyar Telekom jegyzése 0,3 százalékkal erősödött, így 2 890 forintról várhatja a holnapi folytatást.
A hazai parketten a megszokottnál lényegesen magasabb volumenben, 42,3 milliárd forint értékben cseréltek tulajdonost a részvények.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forintnak a pesszimista nemzetközi hangulat mellett Donald Trump újabb vámfenyegetése és a tengerentúlról érkező megugró GDP- és inflációs adatok is ellenszelet jelentettek. Utóbbiak következtében borítékolható a Fed decemberi kamatemelése, ami csökkenti a hazai valuta kamatelőnyét a dollárral szemben. Az MNB-t pedig a szigorú monetáris politika folytatására kényszerítheti.
Az euróhoz képest 1,2 százalékot veszített értékéből a forint, a tőzsdezárásra pedig a 374-es szintet is átlépte a közös európai valuta váltási árfolyama.
A dollár jegyzése ezzel párhuzamosan 1,3 százalékkal ugrott meg, így már 341,7 forintot kérnek a zöldhasúért.
A régiós devizákkal összevetve is alulteljesítő volt a hazai fizetőeszköz: a cseh korona 1,1 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,8 százalékot drágult.
A magyar jegybanknak a mai tengerentúli adatok tükrében így még inkább erőt kell mutatnia, miközben a kormány részéről erős a nyomás, hogy lazítson az MNB, mert ha megtenné, akkor alacsonyabb lenne az államadósság kamatterhe.