Tovább romlott az egyébként sem rúzsás hangulat a piacokon a hét közepére. A technológiai szektorral kapcsolatos félelmek mellett Donald Trump amerikai elnök is tetézte a bajt, aki ismét 20 százalékos vámok kivetését helyezte kilátásba kereskedelmi partereivel, köztük az EU-val szemben. Az eladási hullámot a szerda délután közzétett, megugró amerikai inflációs és GDP-adat is fokozta, ezek tükrében ugyanis készpénznek vehető a Fed kamatemelése. A monetáris szigorítás a tőzsdékről szívhatja ki a pénzt, erősítve a dollárt. Utóbbi a kamatelőny csökkenésén keresztül a forint számára is újabb terhet jelent.

Rátenyereltek az eladás gombra, szakadnak a tőzsdék, a forint is jókorát gyengült szerdán / Fotó: Shutterstock

Az amerikai tőzsdék méretes eséssel indították a kereskedést:

a Dow Jones 1,7 százalékkal,

az S&P 500 2,8 százalékkal,

a Nasdaq Composite pedig 4,1 százalékkal zuhant

a tőzsde nyitását követő másfél órában.

Az Nvidia és a többi nagy chipgyártó részvényeit különösen súlyos veszteségek érték.

Az európai börzéken is nyomott volt a hangulat, a vezető nyugati indexek többsége egy százalék körüli eséssel zárta a napot, csupán a londoni FTSE 100 és a párizsi CAC 40 kerülte csak el a méretesebb zuhanást.

A pesti tőzsde ebben a környezetben is alulteljesített, a BUX indexet két százalékkal, 135 233 pontig rántották lejjebb.

A magyar blue chip részvények közül az OTP árfolyama szenvedte meg leginkább a negatív hangulatot. A bankrészvény 3,5 százalékkal 36 960 foirnttra zuhant.