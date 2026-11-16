Nagy hajrával javította a pesti tőzsde renoméját az OTP, új csúcsra ért a Richter és a Magyar Telekom is – csak a Mol és a forint okozott csalódást
A visszafogott optimizmus is elfogyott a nap végére az európai tőzsdékről, míg a hazai börze kisebb emelkedéssel felülteljesítőnek bizonyult. Ehhez kellett a napközen új csúcsokat meghódító Richter és a Magyar Telekom hozzájárulása, valamint az OTP nagy hajrája is. A forint tovább gyengült hétfőn az euróval és a dollárral szemben.
Vegye hangulat jellemezte a kontinens tőkepiaciait a hét eleji kereskedés legnagyobb részében, a tőzsdezárásra azonban lefordultak a legnagobb nyugati indexek.
A tengerentúli börzék is eséssel kezdték a napot, az Nvidia részvényeit továbbra is nagy tételben adják a befektetők a csipgyártó piaczárás után lrkező jelentése előtt. A technológiai túlsúlyos Nasdaq 1,6 százalékkal, a szélesebb amerikai piaot leképező S&P 500 1,1 százalékot zuhant, míg a Dow Jones ipari átlag mutató 0,6 százalékkal került lejjebb a kereskedés első másfél órájában.
A pesti tőzsdén szinte végig a zöld tartományban kereskedtek a BUX index-szel, de a vezető részvénykosarat a nap végén rántották meg igazán, így fél százalékos pluszban, 146 907 ponton végzett, felülteljesítve a kontinens piacait.
A jól hajrázó OTP 1,3 százalékkal 41 850 forintra drágult, hozzájárulva a kiemelkedő teljesítményhez.
A friss céláremelésre történelmi csúcsdöntéssel reagáló Richter papírjai 1,2 százalékos pluszban, 13 700 forinton állapodtak meg.
A szintén árfolyamrekordot javító Magyar Telekom 3010 forintig erősödött, 0,2 százalékkal.
A Mol kilógott a blue chipek mezőnyéből, az energiaárak esését követve bő egy százalékkal, 4928 forintig esett vissza az olajrészvény.
Az olajárak nagyot estek hétfőn, mivel a piac ellátása javult a közel-keleti knfliktus rendezetlenségének ellenére. Az északi-tengeri Brent hordónkénti jegyzése 2,5 százalékkal 93,5 dollárra csökkent, míg az amerikai WTI kurzusa 2,1 százalékkal 87 dollár alá ereszkedett vissza.
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A forint gyengülése folytatódott a hét elején is, amiben a továbbra is lendületben lévő dollár játszott kulcsszerepet. A zöldhasú a kamatemelési várakozásokra kapott erőre, és hétfőn újabb 0,2 százalékot javított az euróval szemben.
A magyar valuta a reggeli gyengülést követően délutánra stabilizálódni látszott , ám a napszak második felére az erősödési kísérlet elakadt. A dollárhoz képest 0,2 százalékkal értékelődött le a tőzsdezárásig, a keresztárfolyam ekkor 331,3 forintot mutatott.
Az euróval szemben 0,05 százalékot rontott a magyar pénz, a váltási árfolyam ezzel 364,6 forintig kapaszkodott fel.
A régiós devizákkal felemásan mozogtak: a cseh korona 0,1 százalékkal lett olcsóbb, míg a lengyel zloty 0,1 százalékkal drágult.
A forint számára a magyar jegybank holnapi kamatdöntése, valamint a várhatóan 5,5 százalékn tartott irányadó kamatláb kihirdetését követő MNB-kommunikáció lesz a meghatározó rövidtávon. Emellett az energiaárak alakulása, valamint a dollár pályája alakíthatja a kereskdést.