Nagy hajrával javította a pesti tőzsde renoméját az OTP, új csúcsra ért a Richter és a Magyar Telekom is – csak a Mol és a forint okozott csalódást

A visszafogott optimizmus is elfogyott a nap végére az európai tőzsdékről, míg a hazai börze kisebb emelkedéssel felülteljesítőnek bizonyult. Ehhez kellett a napközen új csúcsokat meghódító Richter és a Magyar Telekom hozzájárulása, valamint az OTP nagy hajrája is. A forint tovább gyengült hétfőn az euróval és a dollárral szemben.

Vegye hangulat jellemezte a kontinens tőkepiaciait a hét eleji kereskedés legnagyobb részében, a tőzsdezárásra azonban lefordultak a legnagobb nyugati indexek.

A tengerentúli börzék is eséssel kezdték a napot, az Nvidia részvényeit továbbra is nagy tételben adják a befektetők a csipgyártó piaczárás után lrkező jelentése előtt. A technológiai túlsúlyos Nasdaq 1,6 százalékkal, a szélesebb amerikai piaot leképező S&P 500 1,1 százalékot zuhant, míg a Dow Jones ipari átlag mutató 0,6 százalékkal került lejjebb a kereskedés első másfél órájában.

A pesti tőzsdén szinte végig a zöld tartományban kereskedtek a BUX index-szel, de a vezető részvénykosarat a nap végén rántották meg igazán, így fél százalékos pluszban, 146 907 ponton végzett, felülteljesítve a kontinens piacait.

Jól hajrázott az OTP, a forint viszont tovább gyengül / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A jól hajrázó OTP 1,3 százalékkal 41 850 forintra drágult, hozzájárulva a kiemelkedő teljesítményhez.