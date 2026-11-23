Mi lesz veled magyar fizetőeszköz? Itt a nagy konszenzus – ebben a sávban mozoghat az elemzők szerint jövőre az euró-forint
Az idei év végére 370-es, jövő év végére pedig 365-ös euró-forint árfolyamot vár az Equilor Befektetési Zrt. - közölte Aradványi Péter, az elemző cég vezető elemzője a Világgazdasággal.
Az árfolyam alakulásában meghatározó lehet az MNB és a globálisan meghatározó jegybankok egymáshoz viszonyított kamatpolitikája, emellett a geopolitikai feszültségek és azok energiaárakra, így a kőolaj- és földgázárakra gyakorolt hatása - tette hozzá a stratéga.
Az elemző szerint fontos szempont lehet továbbá a hazai gazdasági növekedés mértéke, Magyarország hitelminősítésének alakulása, a jövő évi költségvetési terv megvalósulása, valamint a konvergenciakritériumokhoz történő közelítés időarányos teljesítése is.
Amit a forintról az Erste és a CIB Bank mond
Az Erste valamivel optimistább, amennyiben az erős forint kedvező. Nyeste Orsolya vezető elemző kiemeli, hogy az idén elért jelentős erősödést követően – amely során az árfolyam az euróval szemben 350 alá is benézett – a forint korrekciós szakaszba lépett, az euró-forint árfolyam pedig visszatért a 360–370-es tartományba.
A forint teljesítményét továbbra is alapvetően meghatározzák a geopolitikai feszültségek, az energiaárak, valamint az euró-dollár árfolyamának alakulása. Ezek mellett fontos tényező lehet a magyarországi euróbevezetési stratégia alakulása is.
A közelmúltbeli volatilitást követően középtávon a forint ismételt, 360-as szint alá történő erősödésére számítunk, feltéve, hogy a globális energiaárak a későbbiekben mérséklődnek.
Az osztrák pénzügyi csoport szerint 2027 első felében 360 forintos, míg a másodikban 355 forintos eurókurzusra számít.
A bizonytalan külső környezet a magyar gazdaság kilátásait is meghatározza, ezzel együtt folytatódhat a fokozatos kilábalás 2027-ben is – vélik a CIB Bank elemzői is. A szakértők várakozásai szerint az éves átlagos infláció 3 százalék környékén alakulhat 2027-ben, és 365 forint körüli lehet az év végén az euróárfolyam. A magyar gazdaság bővülése jövőre is megmaradhat, a GDP 2,3 százalékkal bővülhet az idei 1,7 százalék után.
ING: sávon belüli mozgástér és jegybanki korlátok
A holland ING friss, 2027-re szóló devizapiaci előrejelzése szerint a közép-európai régióban (CEE3) a forint kínálja a legkedvezőbb befektetési sztorit, felülmúlva a lengyel zlotyt és a cseh koronát is.
A bank elemzői arra számítanak, hogy az MNB a következő 9–12 hónapban változatlanul, 5,50 százalékon tartja az alapkamatot. Bár az inflációs folyamatok elméletileg nyithatnának teret a lazítás előtt, a geopolitikai feszültségek, az energiaárak alakulása és a magas globális hozamkörnyezet óvatosságra inti a jegybankot, különösen a jelentős árfolyam-begyűrűzés miatt.
Az ING szerint az EUR/HUF kurzus a következő negyedévekben a 350–370-es sávban ingadozik majd, mivel 2026 végére 360-as, 2027 első felére 365-ös, az év második felére pedig ismét 360-as árfolyamot prognosztizálnak. A két szélsőértéket eltérő piaci és jegybanki mechanizmusok védik:
- A 350-es támasz (erős oldal): egy tartós kockázati felárcsökkenés elviheti az árfolyamot eddig a szintig, ám ekkora forinterősödés esetén a piac azonnal beárazná a kamatcsökkentési ciklus előrehozatalát, ami megállítaná a további felértékelődést.
- A 370-es ellenállás (gyenge oldal): egy hirtelen, nemlineáris gyengülés esetén az MNB várhatóan előbb verbális intervencióval, majd közvetlen piaci eszközökkel lépne közbe. Az alapkamat emelését az elemzők csak végső megoldásként tartják elképzelhetőnek.
Hazai támaszok és hosszabb távú kilátások
Mivel a költségvetési konszolidációs terv már ismert, és az uniós árfolyam-mechanizmusba (ERM II) való belépés előkészítése is elindult, a következő időszakban nem egyetlen nagy hazai esemény, hanem a havi makrogazdasági adatok határozzák meg az irányt. A piac kiemelten figyeli majd a költségvetés havi teljesülését és a dezinflációs folyamatok tartósságát.
A hazai fundamentumok összességében az erősebb sávszél felé tolják a forintot. A ténylegesen beérkező uniós források, a folyó fizetési mérleg várt visszatérése a többletes tartományba, valamint az esetleges pozitív hitelminősítői lépések mind stabilitást adnak a magyar fizetőeszköznek. Hosszabb távon pedig a 2029 elejére célzott ERM II-csatlakozás perspektívája biztosít strukturális horgonyt a forint számára.
Végül a cseh feketeleves
A jelenlegi 362 forint körüli euróárfolyam viszonylagos nyugalmat jelez a devizapiacon, a magyar gazdaságban azonban több olyan folyamat is zajlik, amely jövőre próbára teheti a hazai fizetőeszköz erejét - kezdi vészjósló véleményét a cseh Akcenta.
Előrejelzése szerint 2027-ben az euró legnagyobb valószínűséggel 365–380 forint között mozoghat, kedvezőtlen körülmények között azonban a 400 forintos szintet is átlépheti. A következő év árfolyamát elsősorban a költségvetési hiány alakulása, a jegybank kamatpolitikája és az energiaárak határozhatják meg.
A nagy forintkonszenzus
- Az Equilor tehát 365 forintra,
- az Erste átlagban 367,5 forintra,
- a CIB Bank 365 forintra,
- az ING Bank átlagban 362,5 forintra,
- az Akcenta átlagosan 372,5 forintra várja az euró árfolyamát.
Mindebből pedig nagy átlagban 366,5 forintos átlagos euróárfolyam jön ki, tehát elmondhatjuk, hogy a cseh Akcenta kivételével nem számítanak jövőre nagy mozgásra az euró-forintot követő elemzők, hiszen gyakorlatilag majdnem mindegyikük a jelenlegi kurzus közelébe várja a 2027-es átlagos árfolyamot.