Az idei év végére 370-es, jövő év végére pedig 365-ös euró-forint árfolyamot vár az Equilor Befektetési Zrt. - közölte Aradványi Péter, az elemző cég vezető elemzője a Világgazdasággal.

A nagy forintkonszenzus: ebben a sávban mozoghat az elemzők szerint jövőre az euró-forint / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az árfolyam alakulásában meghatározó lehet az MNB és a globálisan meghatározó jegybankok egymáshoz viszonyított kamatpolitikája, emellett a geopolitikai feszültségek és azok energiaárakra, így a kőolaj- és földgázárakra gyakorolt hatása - tette hozzá a stratéga.

Az elemző szerint fontos szempont lehet továbbá a hazai gazdasági növekedés mértéke, Magyarország hitelminősítésének alakulása, a jövő évi költségvetési terv megvalósulása, valamint a konvergenciakritériumokhoz történő közelítés időarányos teljesítése is.

Amit a forintról az Erste és a CIB Bank mond

Az Erste valamivel optimistább, amennyiben az erős forint kedvező. Nyeste Orsolya vezető elemző kiemeli, hogy az idén elért jelentős erősödést követően – amely során az árfolyam az euróval szemben 350 alá is benézett – a forint korrekciós szakaszba lépett, az euró-forint árfolyam pedig visszatért a 360–370-es tartományba.

A forint teljesítményét továbbra is alapvetően meghatározzák a geopolitikai feszültségek, az energiaárak, valamint az euró-dollár árfolyamának alakulása. Ezek mellett fontos tényező lehet a magyarországi euróbevezetési stratégia alakulása is.

A közelmúltbeli volatilitást követően középtávon a forint ismételt, 360-as szint alá történő erősödésére számítunk, feltéve, hogy a globális energiaárak a későbbiekben mérséklődnek.

Az osztrák pénzügyi csoport szerint 2027 első felében 360 forintos, míg a másodikban 355 forintos eurókurzusra számít.

A bizonytalan külső környezet a magyar gazdaság kilátásait is meghatározza, ezzel együtt folytatódhat a fokozatos kilábalás 2027-ben is – vélik a CIB Bank elemzői is. A szakértők várakozásai szerint az éves átlagos infláció 3 százalék környékén alakulhat 2027-ben, és 365 forint körüli lehet az év végén az euróárfolyam. A magyar gazdaság bővülése jövőre is megmaradhat, a GDP 2,3 százalékkal bővülhet az idei 1,7 százalék után.