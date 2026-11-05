Francia államadósság – a befektetők egyre kevésbé bíznak a problémák megoldásában
A világ szinte valamennyi gazdaságilag meghatározó országában rendkívül magasra emelkedett az elmúlt évtizedben az államadósság mértéke a teljes nemzeti összetermékhez (GDP) viszonyítva (a kivétel talán Németország). Vannak országok, melyek úgy ahogy képesek ezt kezelni, és sajnos vannak olyanok is, melyeknél az a probléma egyre akutabban jelentkezik. Ha csak az alapvető eladósodottsági szintekre nézünk, azt láthatjuk, hogy az USA-ban az államadósság mértéke a GDP 120 százaléka fölé araszolt, Japánban már meghaladta a GDP 200 százalékát, mégis legújabban a tőkepiacok a francia államadósság alakulása miatt kezdtek el aggódni. Nem véletlenül.
A francia államadósság alakulása
A francia államadósság mértéke folyamatosan emelkedik , 2006-ban az adósság GDP-hez viszonyított aránya még „csak” 65,4 százalék volt, 2016-ban már 98,2 százalék, mára pedig eléri a 120 százalékot. Ez önmagában is rendkívül magas, a probléma azonban jóval összetettebb. Pár mondatban megpróbálom összefoglalni, mennyiben más a francia adósságprobléma, mint a többi eladósodott országé.
Tudni kell a francia politikai berendezkedésről, hogy – eltérően több más európai országtól – elnöki rendszer van. A választásokon a szavazók elnököt és parlamentet választanak. Az elnök pedig a parlamentbe jutott pártok közül kéri fel azt a pártot, amelyiknek a legnagyobb esélye van kormányt alakítani. Azonban a francia pártrendszer nagyon töredezett: sok, túl sok relatív kicsi párt jut be a parlamentbe, így már önmagában a kormány megalapítása is nehézkes szokott lenni, a kormány hatalomban maradása még nehezebb. Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedre, az angolok és a franciák között nagy verseny folyik, melyikük tud több miniszterelnököt elfogyasztani. A jelenlegi kormányfő, Sébastien Lecornu kormánya például kisebbségben van a parlamentben, minden fontosabb törvény elfogadásához meg kell alkudniuk egy nem kormányon lévő párttal, hogy szavazzák azt meg. A népszerűtlen intézkedéseket pedig politikai pártok ritkán támogatnak, főleg, ha nincsenek hatalmon.
Az első gond, hogy az adósság folyamatosan nő, gyakorlatilag kontroll nélkül. Az éves költségvetési hiány szinte minden évben meghaladja a GDP 5 százalékát, és az elmúlt évtizedben nem volt olyan kormány, amely hatékonyan fel tudott volna lépni ez ellen. Ahogy nő az államadósság, egyre több kamatot kell fizetni a teljes adósságért, ami önmagában egy nullás elsőleges egyenlegnél is a GDP több százalékát jelenti.
Szintén gond, hogy több más európai országhoz hasonlóan nincs gazdasági növekedés. Ha nincs növekedés, nem lehet az adósságot kinőni.
A közel stagnáló növekedés mellett pedig az adósság a folyamatos éves költségvetési hiány miatt egy spirálba kerülve nő tovább.
A világ számos országához hasonlóan Franciaországban is nagyon erős a populista politikai irányzat. A Nemzeti Tömörülés jellemzően a második legnépszerűbb politikai párt volt eddig, az ő gazdasági programjuk pedig a befektetők szerint csak tovább rontana a jelenlegi helyzeten. Bár Marine Le Pen az utóbbi időben többször nyilatkozta, hogy nullásra kihoznák a költségvetési hiányt, a befektetők ezt nehezen hiszik el, különösen annak tükrében, hogy további adócsökkentésekkel és szociális pluszkiadásokkal kampányolnak.
A helyzetet azért érdemes komolyan venni, mert a 2010-es években felmerült görög adósságcsapda esetében a görög GDP az eurozóna alig több, mint 1 százalékát jelentette. A francia gazdaság azonban az eurozóna második legerősebb, legnagyobb gazdasága a maga 20-21 százalékos súlyával. Ha borul a bili, akkor a francia adósságválság sokkal nagyobbat szólhat, mint a bő egy évtizeddel ezelőtt lezajlott görög válság volt.
Én magam nagyon bízom benne, hogy erre nem kerül sor, de nem vagyok biztos benne, hogy ezt a francia politikusok is hasonlóan látják. Közben pedig egy év alatt a francia 10 éves kötvény hozama 150 ponttal, másfél százalékkal emelkedett. Ez pedig elég erősen jelzi, hogy a befektetők egyre kevésbé bíznak a francia adósságprobléma megoldásában. 2027-ben pedig választások lesznek Franciaországban.