A világ szinte valamennyi gazdaságilag meghatározó országában rendkívül magasra emelkedett az elmúlt évtizedben az államadósság mértéke a teljes nemzeti összetermékhez (GDP) viszonyítva (a kivétel talán Németország). Vannak országok, melyek úgy ahogy képesek ezt kezelni, és sajnos vannak olyanok is, melyeknél az a probléma egyre akutabban jelentkezik. Ha csak az alapvető eladósodottsági szintekre nézünk, azt láthatjuk, hogy az USA-ban az államadósság mértéke a GDP 120 százaléka fölé araszolt, Japánban már meghaladta a GDP 200 százalékát, mégis legújabban a tőkepiacok a francia államadósság alakulása miatt kezdtek el aggódni. Nem véletlenül.

Francia államadósság – a befektetők egyre kevésbé bíznak a problémák megoldásában / Fotó: FOTOGRIN

A francia államadósság alakulása

A francia államadósság mértéke folyamatosan emelkedik , 2006-ban az adósság GDP-hez viszonyított aránya még „csak” 65,4 százalék volt, 2016-ban már 98,2 százalék, mára pedig eléri a 120 százalékot. Ez önmagában is rendkívül magas, a probléma azonban jóval összetettebb. Pár mondatban megpróbálom összefoglalni, mennyiben más a francia adósságprobléma, mint a többi eladósodott országé.

Tudni kell a francia politikai berendezkedésről, hogy – eltérően több más európai országtól – elnöki rendszer van. A választásokon a szavazók elnököt és parlamentet választanak. Az elnök pedig a parlamentbe jutott pártok közül kéri fel azt a pártot, amelyiknek a legnagyobb esélye van kormányt alakítani. Azonban a francia pártrendszer nagyon töredezett: sok, túl sok relatív kicsi párt jut be a parlamentbe, így már önmagában a kormány megalapítása is nehézkes szokott lenni, a kormány hatalomban maradása még nehezebb. Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedre, az angolok és a franciák között nagy verseny folyik, melyikük tud több miniszterelnököt elfogyasztani. A jelenlegi kormányfő, Sébastien Lecornu kormánya például kisebbségben van a parlamentben, minden fontosabb törvény elfogadásához meg kell alkudniuk egy nem kormányon lévő párttal, hogy szavazzák azt meg. A népszerűtlen intézkedéseket pedig politikai pártok ritkán támogatnak, főleg, ha nincsenek hatalmon.