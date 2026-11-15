A vezető befektetési bank szerint hatalmas fordulat jöhet jövőre az európai olaj- és földgázárakban

A Goldman Sachs arra számít, hogy az európai részvények 2027-ben csupán szerény nyereséget hoznak majd, a páneurópai STOXX 600 index pedig a következő 12 hónapban 9 százalékos teljes hozamot termelhet - írja az Investing.com.

Goldman Sachs: hatalmas elmozdulás várható jövőre az európai olaj- és földgázárakban / Fotó: NurPhoto via AFP

Goldman Sach: lassuló növekedés az európai részvénypiacokon

A lassuló nyereségnövekedés és a folyamatos gazdasági nyomás korlátozza a földrész részvénypiacának az emelkedési potenciálját, annak ellenére, hogy a technológiai, a védelmi és más növekedésorientált szektorokban bőséges lehetőségek kínálkoznak.

A befektetési bank arra számít, hogy az európai tőzsdei cégek nyereségnövekedése a 2026-os 18 százalékról jövőre 7 százalékra lassul, ami részben az energiaágazat nyereségének csökkenését, másrészt a gyengébb gazdasági növekedést és a vállalati árrésekre nehezedő nyomást tükrözi.

A bank az STOXX 600 indexet három, hat és 12 hónap múlva rendre 670, 680 és 700 pontra prognosztizálja, ami a következő évben 5,6 százalékos árfolyam-hozamot és 8,9 százalékos teljes - osztalékokkal együtt számított - hozamot jelent.

A Goldman szerint az európai indexek alacsonyabb hozamot fognak elérni 2027-ben, mint amerikai és ázsiai társaik, bár a régió piacait továbbra is segíti a diverzifikációs előny, a vonzó készpénztermelés, valamint a külföldről beáramló tőke.

Nagyot esnek a földgáz- és olajárak

A Goldman által megfogalmazott kilátások tengelyében a jövőre már csökkenő európai energiaárak állnak, ezért is számítanak lassabb nyereségnövekedésre az energiacégek körében.

A bankház stratégái arra számítanak, hogy

a Brent nyersolaj ára hordónként 78 dollárra mérséklődik, az európai TTF gáz referenciaára pedig 2027 végére megawattóránként 31 euróra csökken.

A pénzintézet becslése szerint amúgy a Brent jegyzésének minden 10 százalékos emelkedése körülbelül 1 százalékkal csökkenti az európai részvények értékét.

Az alacsonyabb energiaárak kedvezhetnek a ciklikus részvényeknek, a nem alapvető fogyasztási cikkeket gyártó vállalatoknak és a német DAX-nak, míg a csökkenő kötvényhozamok várhatóan támogatni fogják a kamatérzékeny szektorokat, beleértve az ingatlan- és a közüzemi szektort.

A Goldman az európai technológiai, kiskereskedelmi, távközlési, közüzemi, védelmi, repülőgépipari és megújulóenergia-szektorokban javasolja a túlsúlyos pozíciókat.