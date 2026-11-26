Duplázódó jelzáloghitelek és egy 9 milliárdos rendkívüli tétel: ilyen volt a Gránit Bank első kilenc hónapja
A Gránit Bank csoportszintű első háromnegyedéves konszolidált, korrigált - az év elején egy összegben elszámolt rendszeradók nélkül és a harmadik negyedévben megképzett hitelkockázati tartalék nélkül - adózás utáni eredménye 18,32 milliárd forint, amely 7,2 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest, a rendszeradók és a hitelkockázati tartalék elszámolása után a számviteli adózott eredmény ellenben csupán 3,6 milliárd forint lett – derült ki a bank csütörtökön publikált háromnegyedéves gyorsjelentéséből.
Egy ügyfélcsoport megtréfálta a Gránit Bankot
A bank adózott eredménye egyedi szinten a kilencedik hónap végén 19,6 milliárd forint volt, amely 19,5 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest, a rendszeradók és hitelkockázati tartalék elszámolása után viszont a számviteli adózott eredmény 6,4 milliárd forint csökkent.
A harmadik negyedévben elszámolt hitelkockázati tartalék, valamint az egy összegben év elején elszámolt rendszeradók nélkül és a kapott osztalék éves arányosításával kalkulált adózás előtti eredmény a kilencedik hónap végén 20,4 milliárd forint, a rendszeradók és hitelkockázati tartalék elszámolása után a számviteli adózás előtti eredmény pedig 7,2 milliárd forint volt.
A harmadik negyedévben összesen további 9,4 milliárd forint hitelkockázati tartalékot számolt el a bank. A hitelkockázati tartalékból 9 milliárd forint egy olyan ügyfélcsoporthoz kapcsolódik, amelynek megnövekedett hitelkockázatáról és kiemelt monitoringjáról a bank már tájékoztatta a befektetőket.
A menedzsment a rendelkezésre álló információk és a teljes hitelportfólió felülvizsgálata alapján az év hátralévő részében már nem számít további olyan egyedi hitelkockázati eseményre, amely többlet-tartalékképzési szükségletet eredményezne. Ez a várakozás persze a jelenlegi információkon alapul, amely a hitelkockázati körülmények változása esetén módosulhat.
A rendkívüli kockázati tartalék képzés miatt a nemteljesítő hitelek aránya éves szinten ugyan megnőtt, de a bank indulásától számított átlagos NPL ráta 1,62 százalék szemben a bankszektor 5,12 százalékos arányával.
A Gránit Bank ezzel együtt megőrizte költséghatékonysági előnyét. A költség/bevétel mutató 39,57 százalék, amely érték a bankszektor publikált, első kilenc havi átlagánál (40,64 százalék) 1,17 százalékponttal alacsonyabb.
A bank háromnegyedéves költség/mérlegfőösszeg rátája 1,26 százalék, amely 0,44 százalékkal jobb a bankszektor kilenc havi átlagától (1,70 százalék).
A Gránit Bank egyedi mérlegfőösszege szeptember végén 1 485 milliárd forint volt, amely 8,81 százalékkal csökkent egy év alatt, döntően a vállalati betétállományban nem várt egyedi tételek csökkenése miatt. A betétállomány volatilitása ugyanakkor jelentősen lecsökkent a harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest, és ez a tendencia folytatódott a negyedik negyedév során is.
Egyre inkább a lakosság felé orientálódik a bank
A lakossági ügyfélbetétek növekedése tovább folytatódott az előző év végéhez képest is (+12,9 százalék, árfolyamszűrten +15,3 százalék). A bank a harmadik negyedév végén több, mint 345 ezer lakossági számlát kezelt, és az idei minden idők legmagasabb harmadik negyedéves lakossági számlanyitását jelentette.
A lakossági betétállomány növekedése ugyanakkor nem tudta ellensúlyozni a vállalati betétállomány múlt év decemberi csúcshoz képest történő kilenc havi csökkenését, amelyet néhány egyedi tétel változása okozott, így összességében a betétállomány tőke összege kilenc hónap alatt 18,5 százalékkal mérséklődött.
A bank egyedi szintű IFRS szerint szerinti hitel- és kötvényállománya szeptember végére az egy évvel korábbi értékhez képest 0,3 százalékkal (árfolyam szűrten +2,0 százalék) bővült (lakosság: +78,7 százalék, vállalat: -4,0 százalék).
A lakossági hitelezés motorját a jelzáloghitelek jelentették, amelyek állománya több mint a duplájára (+102,2 százalék) nőtt az Otthon Start hitelek iránti élénk keresletnek köszönhetően.
Az első kilenc hónapban folyósított 32,9 milliárd forintnyi jelzáloghitel közel felét olyan új ügyfelek vették fel, akik jövedelmüket is a Gránit Bankhoz irányították. A hitel/betét ráta (LDR) 72,77 százalékon állt szeptember végén, ami még mindig 22,08 százalékponttal alacsonyabb a szektorátlagnál.
A Gránit Bank működési fundamentumai erősek, a menedzsment a megváltozott piaci körülményekre tudatos mérlegalkalmazkodással, a digitális üzleti modellből adódó költséghatékonysági előnnyel és a fejlesztések átpriorizálásával reagál, amit hatékonyan támogat a historikusan alacsony hitel-betét mutató.
A bank az üzleti fókuszt még nagyobb mértékben a lakossági értékajánlat kibővítésére, termékkörének szélesítésére, valamint a magasabb marzs tartalmú mikro- és kkv-vállalkozások kiszolgálására helyezi.
Mind a lakossági, mind a kkv-ügyfelek részére történt eddigi fejlesztésekre gyors és pozitív visszajelzéssel reagáltak az ügyfelek.
A Gránit Bank egyedi korrigált adózás előtti eredménye 20,4 milliárd forint volt az első kilenc hónapban, amely 13,5 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát.
A számviteli adózás előtti eredmény 7,2 milliárd forint, amely különbséget kedvezőtlenül befolyásolt az egy összegű rendszeradók közel 54,2 százalékos növekménye, valamint a harmadik negyedévben elszámolt 9,4 milliárd forint hitelkockázati tartalék.
Szeptember végén a korrigált adózás utáni eredmény - az egy összegben lekönyvelt rendszaradók és a harmadik negyedévben megképzett hitelkockázati tartalék nélkül, valamint a kapott osztalék arányosításával - 19,6 milliárd forint, amely 17,3 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest, a számviteli eredmény viszont csupán 6,41 milliárd forint.
Technikai fejlesztések és a Gránit csoport tagjai
A pénzintézet a harmadik és negyedik negyedévben is folytatta digitális ökoszisztémájának bővítését. A mobilalkalmazásba integrálták a mesterséges intelligencia alapú Gránit Guru személyi bankárt, a befektetési felületen pedig közel 300 európai részvény és ETF vált elérhetővé. A jövőbeni tervek között szerepel az amerikai tőzsdék (NYSE, Nasdaq) közvetlen elérésének megteremtése, a fedezetlen lakossági hitelezés erősítése, valamint az AI-alapú, teljes körűen digitalizált KKV-hitelezés elindítása.
- A Gránit Alapkezelő kiemelkedő teljesítményt nyújtott, az előzetes sikerdíjakkal együtt 4 milliárd forintos adózott eredményt ért el az első kilenc hónapban, ami 29,7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Ebből a harmadik negyedéves profit 1 milliárd forintot tett ki.
- Az Equilor Befektetési Zrt., valamint az Equilor Corporate Advisory Zrt. összesített adózott eredménye viszont az első három negyedévben éves bázison 53,4 százalékkal csökkent.
- A Gránit Lízing -216,3 millió forintos adózott veszteséggel zárta a harmadik negyedévet, ami főként egy egyszeri értékvesztés következménye.
A Gránit Bank részvényei 7500 forint körül ingadoztak csütörtökön, ám egy éve még 13 000 forintnál jártak.