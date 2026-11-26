A Gránit Bank csoportszintű első háromnegyedéves konszolidált, korrigált - az év elején egy összegben elszámolt rendszeradók nélkül és a harmadik negyedévben megképzett hitelkockázati tartalék nélkül - adózás utáni eredménye 18,32 milliárd forint, amely 7,2 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest, a rendszeradók és a hitelkockázati tartalék elszámolása után a számviteli adózott eredmény ellenben csupán 3,6 milliárd forint lett – derült ki a bank csütörtökön publikált háromnegyedéves gyorsjelentéséből.

Duplázódó jelzáloghitelek és egy 9 milliárdos rendkívüli tétel: ilyen volt a Gránit Bank első kilenc hónapja / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Egy ügyfélcsoport megtréfálta a Gránit Bankot

A bank adózott eredménye egyedi szinten a kilencedik hónap végén 19,6 milliárd forint volt, amely 19,5 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest, a rendszeradók és hitelkockázati tartalék elszámolása után viszont a számviteli adózott eredmény 6,4 milliárd forint csökkent.

A harmadik negyedévben elszámolt hitelkockázati tartalék, valamint az egy összegben év elején elszámolt rendszeradók nélkül és a kapott osztalék éves arányosításával kalkulált adózás előtti eredmény a kilencedik hónap végén 20,4 milliárd forint, a rendszeradók és hitelkockázati tartalék elszámolása után a számviteli adózás előtti eredmény pedig 7,2 milliárd forint volt.

A harmadik negyedévben összesen további 9,4 milliárd forint hitelkockázati tartalékot számolt el a bank. A hitelkockázati tartalékból 9 milliárd forint egy olyan ügyfélcsoporthoz kapcsolódik, amelynek megnövekedett hitelkockázatáról és kiemelt monitoringjáról a bank már tájékoztatta a befektetőket.

A menedzsment a rendelkezésre álló információk és a teljes hitelportfólió felülvizsgálata alapján az év hátralévő részében már nem számít további olyan egyedi hitelkockázati eseményre, amely többlet-tartalékképzési szükségletet eredményezne. Ez a várakozás persze a jelenlegi információkon alapul, amely a hitelkockázati körülmények változása esetén módosulhat.

A rendkívüli kockázati tartalék képzés miatt a nemteljesítő hitelek aránya éves szinten ugyan megnőtt, de a bank indulásától számított átlagos NPL ráta 1,62 százalék szemben a bankszektor 5,12 százalékos arányával.