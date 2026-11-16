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Elegük lett a részvényeseknek: tömegesen perelték be az Intelt, nagyon átverve érzik magukat

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Kihúzta a gyufát az amerikai félvezetőgyártó a befektetőinél. Miután egy nap alatt 29 százalékkal zuhan az Intel árfolyama, a részvényesek csoportos keresetet indítottak a cég, valamint a menedzsment ellen, mivel szerintük jelentős információkat hallgattak el.
Murányi Ernő
2026.11.16, 16:41
Frissítve: 2026.11.16, 16:41
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Olyannyira átverve érzik magukat az Intel-részvényeket idén július 23. és október 29. között vásárló befektetők, hogy a kaliforniai San Joséban csoportos keresetet nyújtottak be félvezetőgyártó vállalat, Lip-Bu Tan vezérigazgató, valamint a menedzsment további tagjai ellen - írja a BBC.

Intel
Elegük lett a részvényeseknek, tömegesen perelték be az Intelt / Fotó: Imaginechina via AFP

A kereset szerint az ominózus időszakban, illetve azt megelőzően is a cégvezetés lényegesen megtévesztő kijelentésekkel tartotta fenn a kereslet javulásának látszatát, miközben a valóságban már mélyült a PC-piaci visszaesés.

Csupán az október végén közzétett gyorsjelentés közzétételekor jelentették be, hogy drasztikus visszaesést várnak a számítógépes hardvereladásaiknál, miután egészen addig arról szólt a fáma, hogy egyre nő a kereslet.

Pillanatok alatt nyílt meg a szakadék az Intel részvényei alatt

A befektetők bizalmát pillanatok alatt megingató október 29-én, az amerikai tőzsdezárás után közzétett harmadik negyedéves beszámoló megjelenésének másnapján az Intel-részvények árfolyama 92,07 dollárról közel 29 százalékkal, 66 dollár alá zuhant, mintegy 140 milliárd dollárt eltüntetve a cég piaci értékéből.

  • Bár a harmadik negyedéves bevétel még erős volt, a menedzsment drámaian gyenge előrejelzést adott a negyedik negyedévre. A vezetőség figyelmeztetett, hogy a dráguló memóriachipek és a gyengülő kereslet miatt a PC-piaci visszaesés egészen 2027 első feléig elhúzódhat. 
  • A nettó profit viszont már a harmadik negyedévben is éves bázison 18 százalékkal, 3,3 milliárd dollárra esett. A negyedik negyedévre pedig már mindössze rézvényenként 10 centes nettó profitot vár a menedzsment, ami újabb drasztikus visszaesést vetít előre a harmadik negyedéves 0,60 dollárhoz képest.

Az elmúlt egy hónapban az Intel-részvények összesen 37,5 százalékot veszítettek értékükből, éves szinten azonban a papírok még így is 51 százalékos pluszban állnak, ami persze nem vigasztalja azokat a befektetőket, akik már a jócskán megemelkedett árfolyamon vásároltak, bízva a menedzsment előrejelzésében.  

Az Intel részvények gráfja az elmúlt hónapban

Az AI-beruházások és az Intel

A háttérben az iparág átalakulása és a mesterséges intelligencia (AI) térnyerése áll. Az Intel hatalmas összegeket fektetett a gyártókapacitások bővítésébe, hogy kiszolgálja az AI-számítási kapacitások iránti óriási igényt.

Mivel egyre több félvezetőt irányítanak át az adatközpontokba, a hagyományos számítógépekbe és egyéb elektronikai eszközökbe szánt chipek megdrágultak. Lip-Bu Tan vezérigazgató októberben még arról beszélt az elemzőknek, hogy az iparág „példátlan memóriahiánnyal” néz szembe, ami ellátási zavarokat okoz a PC-piacon, és sürgős megoldást igényel.

Kérdésessé vált, hogy az AI-beruházások megtérülése képes-e - s ha igen milyen ütemben - ellensúlyozni a hagyományos szegmens bevételkiesését.

A számok alapján 2026-ban egyértelmű szektoron belüli rotáció zajlott. A befektetők az elmúlt években extrém mértékben felértékelődött Nvidiából részben az adatközponti piacon gyorsan terjeszkedő AMD-be, valamint a fordulatra spekuláló Intelbe csoportosítottak át a tőkét. 

Az Intel október végi összeomlása és a részvényesek perindítása azonban rávilágít, hogy a vállalat átalakulása korántsem kockázatmentes.

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