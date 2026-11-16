Elegük lett a részvényeseknek: tömegesen perelték be az Intelt, nagyon átverve érzik magukat

Olyannyira átverve érzik magukat az Intel-részvényeket idén július 23. és október 29. között vásárló befektetők, hogy a kaliforniai San Joséban csoportos keresetet nyújtottak be félvezetőgyártó vállalat, Lip-Bu Tan vezérigazgató, valamint a menedzsment további tagjai ellen - írja a BBC.

Elegük lett a részvényeseknek, tömegesen perelték be az Intelt / Fotó: Imaginechina via AFP

A kereset szerint az ominózus időszakban, illetve azt megelőzően is a cégvezetés lényegesen megtévesztő kijelentésekkel tartotta fenn a kereslet javulásának látszatát, miközben a valóságban már mélyült a PC-piaci visszaesés.

Csupán az október végén közzétett gyorsjelentés közzétételekor jelentették be, hogy drasztikus visszaesést várnak a számítógépes hardvereladásaiknál, miután egészen addig arról szólt a fáma, hogy egyre nő a kereslet.

Pillanatok alatt nyílt meg a szakadék az Intel részvényei alatt

A befektetők bizalmát pillanatok alatt megingató október 29-én, az amerikai tőzsdezárás után közzétett harmadik negyedéves beszámoló megjelenésének másnapján az Intel-részvények árfolyama 92,07 dollárról közel 29 százalékkal, 66 dollár alá zuhant, mintegy 140 milliárd dollárt eltüntetve a cég piaci értékéből.

Bár a harmadik negyedéves bevétel még erős volt, a menedzsment drámaian gyenge előrejelzést adott a negyedik negyedévre. A vezetőség figyelmeztetett, hogy a dráguló memóriachipek és a gyengülő kereslet miatt a PC-piaci visszaesés egészen 2027 első feléig elhúzódhat.

A nettó profit viszont már a harmadik negyedévben is éves bázison 18 százalékkal, 3,3 milliárd dollárra esett. A negyedik negyedévre pedig már mindössze rézvényenként 10 centes nettó profitot vár a menedzsment, ami újabb drasztikus visszaesést vetít előre a harmadik negyedéves 0,60 dollárhoz képest.

Az elmúlt egy hónapban az Intel-részvények összesen 37,5 százalékot veszítettek értékükből, éves szinten azonban a papírok még így is 51 százalékos pluszban állnak, ami persze nem vigasztalja azokat a befektetőket, akik már a jócskán megemelkedett árfolyamon vásároltak, bízva a menedzsment előrejelzésében.

Az Intel részvények gráfja az elmúlt hónapban

Az AI-beruházások és az Intel

A háttérben az iparág átalakulása és a mesterséges intelligencia (AI) térnyerése áll. Az Intel hatalmas összegeket fektetett a gyártókapacitások bővítésébe, hogy kiszolgálja az AI-számítási kapacitások iránti óriási igényt.