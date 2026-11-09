Botrány a parlamentben: beletapostak a kisbefektetők jogaiba – a jogvédők az államfőhöz fordultak
Súlyosan sérti, sőt részben teljesen ki is iktatja az Európai Unió által is megkövetelt kisbefektetői jogokat az a parlament által szerdán – előzetes társadalmi egyeztetés nélkül és gyorsított eljárásban – elfogadott salátatörvény, amely az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelme mint fedősztori mögé rejtve, a tőkepiaci törvényt a kisbefektetők rovására módosította – közölte a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) hétfő reggel.
Rekordgyorsasággal elfogadott salátatörvény
A tpt. 68. paragrafusának a módosításával, illetve kiegészítésével 25 éve jól működő kisbefektető védelmi elveket tett semmissé egy csapásra az Országgyűlés – tette hozzá a szövetség.
A Ruff Bálint György miniszterelnök-helyettes által benyújtott és rekordgyorsasággal átvitt T/961 számú salátatörvény céljának magyarázata nem említi, hogy miért volt szükség a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény (Tpt.) legfontosabb kisbefektető védelmi előírását, a kötelező nyilvános vételi ajánlat kötelezettségét – kivételek és extra felmentvények beiktatásával – szinte teljesen alkalmazhatatlanná tenni.
A friss törvénymódosítással – a TEBÉSZ szerint – tönkretett befektetővédelmi szabályrendszer lényege az, hogy aki egy tőzsdei cégben a 33, illetve 25 százalékos szavazati, vagyis úgynevezett befolyási mértéket átlépi, annak még előzetesen, vagy bizonyos esetekben 15 napon belül kötelező a többi részvényes számára biztosítani a „méltányos áron történő részvényeladás lehetőségét”. Vagyis úgynevezett kötelező nyilvános vételi ajánlatot kell tennie az előre meghatározott elvek szerint kiszámolt legmagasabb vételáron.
Miért sérti a kisbefektetők jogait a módosítás?
A kifogásolt módosítás szerint az eddigi legfeljebb 15 nap helyett akár 6 hónapig is elhúzható a kötelező nyilvános vételi ajánlat megtétele, vagy az alól akár teljes mentesség is szerezhető. A halasztáshoz pedig elegendő egy esetlegesen később be sem tartott egyszerű szándéknyilatkozat.
Az új nagyrészvényes viszont ezen 6 hónap alatt is – kötelező vételi ajánlat nélkül is – minden korlátozás nélkül érvényesítheti a jelentős részesedésével járó irányítói jogait. Eközben a hatályos tpt. 72. paragrafusa változatlan marad, tehát a vételi ajánlatban szereplő kötelező legkisebb vételár kiszámítását a vételi ajánlat felügyeleti beadásának időpontjához kell igazítani, nem pedig a befolyásszerzés korábbi időpontjához.
Ez a csúszás egy 15 napos időköznél kis piaci kockázatnak mondható, de egy 6 hónapos halasztás esetében már a kisbefektetői kockázat olyan mértékűre nő, ami alapvetően megkérdőjelezi a rendszer befektetővédelmi jellegét és értelmét.
Ezen a ponton érdemes felidézni az EU idevágó kisbefektető védelmi jogelvét, amely kimondja, hogy
aki jelentősebb befolyást szerez egy nyilvános részvénytársaságban, az előbb tegye lehetővé a kisebbségi befektetőknek a méltányos részvényáron történő kiszállás lehetőségét és csak az után kezdjen el uralkodni a tőzsdei társaságban.
Egy új irányító befektető ugyanis 6 hónap alatt teljesen leamortizálhatja a részvényárfolyamot, de akár a cég működését is lezüllesztheti, vagy teljesen kifoszthatja a vállalatot. Az új szabály alapján pedig a berogyasztott részvényárfolyam lenne a kötelező nyilvános vételi ajánlat
ármeghatározásának az alapja.
Vagyis az új jogszabályszöveg a tőzsdei árfolyamok összeomlásához is vezethet, amit a kisbefektetők akaratukon kívül lennének kénytelenek elszenvedni, a nagybefektetők pedig teljesen etikátlanul még profitálnának is belőle.
A többi módosítás
Itt azonban nem áll meg a salátatörvény,
- hiszen a tőkepiaci törvény további módosításával egy kivételezett körnek még a felvizezett szabályok alól is mentességet ad, ők még a szavazati korlátozás alá eső szavazati jogukat is gyakorolhatnák akár vételi ajánlat megtétele nélkül is. Mondani sem kell, hogy ez a módosítás is szembe megy az EU jogelveivel – véli a TEBÉSZ.
- Mindemellett a módosított tpt. többféle kivétel megfogalmazásával gyengíti az összehangolt részvényesi magatartás számonkérhetőségét is a nagyobb részvényeseken, miközben azt is lehetővé teszi, hogy egy végső tulajdonos több cégen keresztül akár vételi ajánlat nélkül is többségi befolyást szerezhessen egy tőzsdei társaságban. Ezt úgy éri el, hogy kivételek beiktatásával szűkíti az úgynevezett „összehangolt részvényesi magatartást folytató személyek” fogalmát, annak érdekében, hogy az új kivételezetteknek együttes fellépésük esetén se kelljen vételi ajánlatot tenniük.
- A TEBÉSZ szerint további felháborító és jogellenes módosítás az is, amely szerint még összehangolt magatartást sem jelentene, ha az alapkezelő és a befektetési jegyek tulajdonosai különböző társaságokon keresztül birtokolnának részvényeket ugyanazon tőzsdei társaságban. Vagyis egy zárt körű befektetési alap és annak jegytulajdonosai érdekében teljesen értelmetlenné tennék az EU minden idevágó kisbefektetővédelmi előírását Magyarországon.
- Ezen kívül az az új szabály is ellentétes az EU által meghatározott kisbefektető védelmi elvekkel, hogy lennének olyan piaci szereplők, akik végső tulajdonosi személyükben kapnának általános felmentést a kötelező nyilvános vételi ajánlat megtételének kötelezettsége alól. Az a jogi aktus ugyanis, amellyel megváltozik egy olyan alap kezelője, amely nagy részvényese egy tőzsdei társaságnak, nyilvánvalóan változást idéz elő a végső tulajdonos személyében is, ám a kivételezett körnek ilyen esetben mégsem kellene vételi ajánlatot tennie.
A TEBÉSZ mindemellett hiányolja a törvénymódosítás indokolásából azt a részt, hogy ha a most elfogadott EU-szabály ellenes törvénymódosítás "erkölcstelen, de jogszerűvé mosdatott" új lehetőségei miatt egy részvény árfolyama összeomlik, ki fogja megtéríteni a kisbefektetők kárát. Mert ez nem piaci kockázat, hanem a befektetések biztonságát veszélyeztető országkockázat.
A jogszabály módosítás erkölcstelen és kisbefektető ellenes új általános kivételei és felmentvényei ráadásul minden olyan személyre kiterjesztődnek, akik az amúgy nem túl különleges jogi státusokba kerülnek, vagy odatrükközik magukat. Ezzel pedig az állam és bármelyik ügyeskedni képes nagybefektető (a TEBÉSZ 30 éves fennállása alatt már sok ilyet látott) immár a kisrészvényesek kárára és piaci kockázatára előzetes és utólagos jogi következmények nélkül, vagyis büntetlenül randalírozhat bármelyik tőzsdei társaságban
- teszi hozzá az érdekvédő szervezet.
Kiüresedik a befektetővédelem
A módosítás eredményeként Magyarországon teljesen kiüresednének a befektetővédelem európai elvei.
A TEBÉSZ álláspontja szerint a felmentési szabályok kifejezetten ellentétesek:
- a tőkepiaci törvény preambulumában leírt jogelvekkel („befektetések biztonságának növelése, a befektetők védelme”),
- az Alkotmánybíróságnak a befektetések és a magántulajdon védelmének elvét értelmező több határozatával, valamint
- az Európai Uniónak a tőkepiacok működésével és a befektetők védelmével foglakozó kötelezően betartandó rendeleteivel (pl. 2004/25/EK irányelv 3. cikk (1) kisbefektető védelmi elveivel a kötelező nyilvános vételi ajánlatról)
A Köztársasági Elnöknél van a labda
A jogvédő szervezet a kisbefektetők súlyos jogfosztását egy jogállamban teljesen elfogadhatatlannak tartja, ezért első körben a Köztársasági Elnökhöz fordult annak érdekében, hogy a törvényjavaslatot ne írja alá. Ehelyett küldje vissza az Országgyűlésnek átdolgozásra. A salátatörvény második tárgyalása során pedig vegyék ki belőle a tőkepiaci törvénynek a kisbefektetővédelmi elveivel ellentétes jogfosztó rendelkezéseit!
A TEBÉSZ álláspontja szerint az elfogadott törvény kisbefektető ellenes rendelkezéseit bármikor kihasználhatják.
A világ nagy gazdasági összeomlásai, vagy befektetőkárosító esetei pont azt támasztják alá, hogy ha kinyitják a kaput a károkozás előtt, az előbb-utóbb be is következik, ezért a sötét jövőtől meg kell kímélni a magyar kisrészvényeseket az EU-s befektetővédelmi jogelveket súlyosan sértő törvénymódosítás azonnali visszavonásával
- írja közleménye utolsó bekezdésében a szövetség.