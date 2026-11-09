Botrány a parlamentben: beletapostak a kisbefektetők jogaiba – a jogvédők az államfőhöz fordultak

Súlyosan sérti, sőt részben teljesen ki is iktatja az Európai Unió által is megkövetelt kisbefektetői jogokat az a parlament által szerdán – előzetes társadalmi egyeztetés nélkül és gyorsított eljárásban – elfogadott salátatörvény, amely az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelme mint fedősztori mögé rejtve, a tőkepiaci törvényt a kisbefektetők rovására módosította – közölte a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) hétfő reggel.

A kisbefektető ellenes rendelkezéseket bármikor kihasználhatják a tőzsdecápák / Collection ChristopheL via AFP

Rekordgyorsasággal elfogadott salátatörvény

A tpt. 68. paragrafusának a módosításával, illetve kiegészítésével 25 éve jól működő kisbefektető védelmi elveket tett semmissé egy csapásra az Országgyűlés – tette hozzá a szövetség.

A Ruff Bálint György miniszterelnök-helyettes által benyújtott és rekordgyorsasággal átvitt T/961 számú salátatörvény céljának magyarázata nem említi, hogy miért volt szükség a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény (Tpt.) legfontosabb kisbefektető védelmi előírását, a kötelező nyilvános vételi ajánlat kötelezettségét – kivételek és extra felmentvények beiktatásával – szinte teljesen alkalmazhatatlanná tenni.

A friss törvénymódosítással – a TEBÉSZ szerint – tönkretett befektetővédelmi szabályrendszer lényege az, hogy aki egy tőzsdei cégben a 33, illetve 25 százalékos szavazati, vagyis úgynevezett befolyási mértéket átlépi, annak még előzetesen, vagy bizonyos esetekben 15 napon belül kötelező a többi részvényes számára biztosítani a „méltányos áron történő részvényeladás lehetőségét”. Vagyis úgynevezett kötelező nyilvános vételi ajánlatot kell tennie az előre meghatározott elvek szerint kiszámolt legmagasabb vételáron.

Miért sérti a kisbefektetők jogait a módosítás?

A kifogásolt módosítás szerint az eddigi legfeljebb 15 nap helyett akár 6 hónapig is elhúzható a kötelező nyilvános vételi ajánlat megtétele, vagy az alól akár teljes mentesség is szerezhető. A halasztáshoz pedig elegendő egy esetlegesen később be sem tartott egyszerű szándéknyilatkozat.

Az új nagyrészvényes viszont ezen 6 hónap alatt is – kötelező vételi ajánlat nélkül is – minden korlátozás nélkül érvényesítheti a jelentős részesedésével járó irányítói jogait. Eközben a hatályos tpt. 72. paragrafusa változatlan marad, tehát a vételi ajánlatban szereplő kötelező legkisebb vételár kiszámítását a vételi ajánlat felügyeleti beadásának időpontjához kell igazítani, nem pedig a befolyásszerzés korábbi időpontjához.