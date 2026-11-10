Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A 2026-os év fordulatot hozott a globális és európai kötvénypiacokon. A hosszú távú benchmark hozamok nemzetközi szinten emelkedő pályára álltak, a kontinentális folyamatokra pedig nyár óta ráerősített a francia gazdasági és politikai bizonytalanság. A hozamok emelkedése azonban nem szelektív módon zajlott, vagyis a piaci szereplők Franciaország kockázatait és a globális kamatbizonytalanságot szétterítették az eurózóna többi tagállamára is.
Ez a differenciálatlan eladási hullám feszültséget teremtett az árazás és a gazdasági fundamentumok között. Míg a francia kockázati felár növekedését tartós strukturális romlás indokolja, addig több olyan ország kötvényhozama is együtt emelkedett Párizséval, ahol a makrogazdasági folyamatok, például a költségvetési fegyelem, az adósságpálya vagy az elsődleges egyenleg kifejezetten stabil vagy javuló tendenciát mutatnak.
Kötvénypiac – mi hajtja a globális hozamemelkedést?
A nemzetközi kötvénypiaci környezetet meghatározó hozamemelkedés hátterében összetett, strukturális tényezők húzódnak meg, amelyek nemcsak az inflációs várakozásokban, hanem a reálhozamok növekedésében is tükröződnek.
A folyamatot alapvetően három fő hatás mozgatja:
- Egyrészt a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítése – az adatközpontok, a fejlett energiahálózatok és a chipgyártás – példátlan mértékű tőkét igényel, amelyet a vállalatok a működési cash flow-jukból már nem tudnak fedezni. Emiatt jelentős vállalati kötvénykibocsátásokba kezdtek, amelyek a kínált magasabb hozamok révén az állampapírok közvetlen versenytársaivá válnak a befektetői forrásokért, felfelé hajtva azok hozamelvárásait is.
- Másrészt a geopolitikai feszültségek – különösen az iráni konfliktus – nyomán megugró olajárak és a dízel finomítói árrése (crack spread) közvetlenül és közvetve is növelik a termelési és szállítási költségeket. Ez tartósabbá teheti a globális inflációs nyomást, korlátozva a jegybankok kamatcsökkentési mozgásterét, ami hosszabb ideig magasabb szinten tarthatja a kötvénypiaci hozamokat.
- Harmadrészt a fejlett gazdaságok romló költségvetési egyenlege és az emelkedő adósságpályák komoly fiskális fenntarthatósági aggodalmakat vetnek fel. A növekvő hiány miatt az államok hatalmas tömegben bocsátanak ki új papírokat, és mivel a befektetői kereslet nem feltétlenül tart lépést ezzel a kínálattal, kénytelenek magasabb hozamfelárat kínálni az új adósság sikeres kibocsátásához.
A francia politikai és fiskális aggodalmak
Ebbe a globálisan érzékeny, emelkedő hozamkörnyezetbe robbant be 2026 nyarán a francia gazdasági és belpolitikai válság, amely az európai kötvénypiac saját belső sokkjává vált.
Franciaországban a strukturális költségvetési hiány tartósan a GDP 3 százaléka felett ragadt, míg a bruttó államadósság meghaladta a GDP 115 százalékát. A helyzetet súlyosbítja a politikai patthelyzet, ugyanis a parlament fragmentált szerkezete miatt a törvényhozás képtelen konszenzusra jutni a szükséges kiadáscsökkentésekről vagy adóreformokról. A kormányzati mozgástér minimálisra szűkült, miközben az Európai Bizottság túlzottdeficit-eljárása (EDP) fokozza a külső nyomást. A piaci feszültséget tetézi, hogy Franciaországban 2027 tavaszán elnökválasztást tartanak.
Eltérő fundamentumok mellett hasonló folyamatok
A francia piac eladási hulláma nem állt meg a határoknál. Az európai államkötvény-indexek súlyozása, az intézményi portfóliók fedezési mechanizmusai és a likviditási kényszerek miatt a hozamok Európa-szerte emelkedtek, a német Bundhoz viszonyított kockázati felárak pedig kitágultak. A folyamat szélesebb körű hatásainak feltárása érdekében négy olyan európai ország kötvénypiacát is megvizsgáltuk, ahol az idei év során jelentősen emelkedtek a német 10 éves Bundhoz viszonyított hozamfelárak.
A nominális hozamszintek emelkedésénél még szemléletesebben mutathatják a piaci különbségeket a német 10 éves Bundhoz viszonyított hozamfelárak (spreadek).
A vizsgált országok közül Görögország és Olaszország esetében a piaci reakciók azért torzítanak, mert a befektetők gyakran régi sablonok alapján kereskednek, figyelmen kívül hagyva a konkrét makrogazdasági pályák elválását.
Görögország fundamentális fordulata kiemelkedő. Az ország stabil elsődleges költségvetési többletet ér el, miközben adósságrátája a kontinensen az egyik leggyorsabb ütemben csökken. Bár az adósságállomány továbbra is magas, annak jelentős része hosszú futamidejű, rögzített kamatozású mentőhitelekből áll, így a hozamemelkedés rövid távon kevésbé érinti az adósságterheket. A kedvező folyamatokat az erőteljes GDP-növekedés is támogatja.
Bár Olaszország adósságszintje magas, az olasz kormány költségvetési fegyelme stabilabb a vártnál. A primer egyenleg visszatért a pozitív tartományba, és a kormány kerüli a brüsszeli fiskális szabályokkal való nyílt konfrontációt. A lakossági állampapír-vásárlási programok révén az adósság egy része belföldi kezekbe került, ami tompítja a külföldi eladási hullámok hatását.
Belgium hagyományosan a magországok közé tartozik, de költségvetési deficitje tartósan magas, és adósságrátája újra emelkedő pályát mutat. A belga felár emelkedése mögött valós fiskális aggodalmak húzódhatnak meg, ami indokolja, hogy a piac óvatosabb a belga papírokkal szemben, hasonlóan a francia helyzethez.
Konklúzió
A kötvénypiaci eladási hullámot követően a megemelkedett nominális hozamok vonzó beszállási lehetőséget jelenthetnek a korábban biztonságosnak tekintett eszközök esetében. A látszólag kedvező értékeltség mögött azonban komoly strukturális kockázatok rejtőzhetnek. A francia spreadek tágulása nem véletlen, hiszen a politikai bizonytalanság, a 2027-es választások közeledte és a költségvetési konszolidáció nehézségei továbbra is nyomás alatt tartják a piacot. A leminősítések kockázata fennáll, az EKB transzmissziós védelmi eszköze (TPI) pedig nem jelent automatikus védelmet.
Görögország és Olaszország esetében ezzel szemben a hozamemelkedés részben a piaci fertőzés következménye lehet. Mindkét országban javuló gazdasági fundamentumok figyelhetők meg: Görögország stabil elsődleges többletet és dinamikus növekedést mutat, Olaszország kilátásai pedig szintén kedvezőbbé váltak.
A befektetők számára ezért kulcskérdés, hogy a strukturális kihívásokkal küzdő Franciaországban keresik-e a magasabb hozamot, vagy inkább azokban az országokban, ahol a javuló fundamentumok ellenére a piaci átárazódás miatt tágultak a Bundhoz viszonyított spreadek.