Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon

A 2026-os év fordulatot hozott a globális és európai kötvénypiacokon. A hosszú távú benchmark hozamok nemzetközi szinten emelkedő pályára álltak, a kontinentális folyamatokra pedig nyár óta ráerősített a francia gazdasági és politikai bizonytalanság. A hozamok emelkedése azonban nem szelektív módon zajlott, vagyis a piaci szereplők Franciaország kockázatait és a globális kamatbizonytalanságot szétterítették az eurózóna többi tagállamára is.

A hozamok emelkedtek az európai kötvénypiacon / Fotó: Ivan Marc / Shutterstock

Ez a differenciálatlan eladási hullám feszültséget teremtett az árazás és a gazdasági fundamentumok között. Míg a francia kockázati felár növekedését tartós strukturális romlás indokolja, addig több olyan ország kötvényhozama is együtt emelkedett Párizséval, ahol a makrogazdasági folyamatok, például a költségvetési fegyelem, az adósságpálya vagy az elsődleges egyenleg kifejezetten stabil vagy javuló tendenciát mutatnak.

Kötvénypiac – mi hajtja a globális hozamemelkedést?

A nemzetközi kötvénypiaci környezetet meghatározó hozamemelkedés hátterében összetett, strukturális tényezők húzódnak meg, amelyek nemcsak az inflációs várakozásokban, hanem a reálhozamok növekedésében is tükröződnek.

A folyamatot alapvetően három fő hatás mozgatja:

Egyrészt a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítése – az adatközpontok, a fejlett energiahálózatok és a chipgyártás – példátlan mértékű tőkét igényel, amelyet a vállalatok a működési cash flow-jukból már nem tudnak fedezni. Emiatt jelentős vállalati kötvénykibocsátásokba kezdtek, amelyek a kínált magasabb hozamok révén az állampapírok közvetlen versenytársaivá válnak a befektetői forrásokért, felfelé hajtva azok hozamelvárásait is. Másrészt a geopolitikai feszültségek – különösen az iráni konfliktus – nyomán megugró olajárak és a dízel finomítói árrése (crack spread) közvetlenül és közvetve is növelik a termelési és szállítási költségeket. Ez tartósabbá teheti a globális inflációs nyomást, korlátozva a jegybankok kamatcsökkentési mozgásterét, ami hosszabb ideig magasabb szinten tarthatja a kötvénypiaci hozamokat. Harmadrészt a fejlett gazdaságok romló költségvetési egyenlege és az emelkedő adósságpályák komoly fiskális fenntarthatósági aggodalmakat vetnek fel. A növekvő hiány miatt az államok hatalmas tömegben bocsátanak ki új papírokat, és mivel a befektetői kereslet nem feltétlenül tart lépést ezzel a kínálattal, kénytelenek magasabb hozamfelárat kínálni az új adósság sikeres kibocsátásához.

A francia politikai és fiskális aggodalmak

Ebbe a globálisan érzékeny, emelkedő hozamkörnyezetbe robbant be 2026 nyarán a francia gazdasági és belpolitikai válság, amely az európai kötvénypiac saját belső sokkjává vált.