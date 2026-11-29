Hiába rendelkezik valaki megfelelő jövedelemmel, előfordulhat, hogy nem minden banknál kaphat lakáshitelt. A pénzintézetek ugyanis eltérően kezelik a vállalkozói bevételeket, az osztalékot vagy az olyan speciális jövedelmeket, mint az ápolási díj és az ingatlan bérbeadásából származó bevétel.

Bankja válogatja: már a lakáshitelezésben sincs egységes gyakorlat / Fotó: Shutterstock

Az sem mindegy, hogy milyen bankszámlára érkezik a fizetés: lehetnek különbségek ugyanis a Revolut vagy Wise számlára érkező jövedelmek elfogadásában is. A money.hu szakértői összegyűjtötték, mely jövedelemtípusoknál lehetnek a legnagyobb különbségek a bankok között.

A vállalkozók helyzete sem egyszerű, ha lakáshitelt akarnak felvenni

Az egyik leggyakoribb nehézség az átalányadózó egyéni vállalkozók jövedelmének elfogadásánál merül fel. A bankok egy része ugyanis nem veszi figyelembe az adómentes jövedelemrészt, ami csökkentheti a hitelbírálat során beszámítható összeget.

A vállalkozói jövedelem elfogadásának általános feltétele a legalább 12 hónapos működési múlt és egy teljes, január 1-jétől december 31-éig tartó lezárt üzleti év.

Ettől néhány bank eltérhet: a CIB és a Raiffeisen tört üzleti évet is elfogadhat ha megvan a 12 hónapos működési múlt, míg az MBH a katás egyéni vállalkozóknál tesz kivételt, ha az előző évben legalább hat hónap működés már megvolt.

A két előbbi bank számítási módszere is különbözik: a CIB 12 hónappal osztja a NAV által igazolt jövedelmet, a Raiffeisen viszont a tényleges működési hónapok számával.

Az osztalékjövedelem a legtöbb banknál csak másodlagos jövedelemként vehető figyelembe. Az is pénzintézetenként változik, hogy hány év osztalékjövedelmét kell igazolni.

Van, amit csak egy-két bank fogad el

Az ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díja (GYOD) a money.hu szakértőinek tapasztalata szerint jelenleg egy banknál fogadható el jövedelemként. A munkaerő-közvetítő cégen keresztül foglalkoztatottak munkaviszonyát sem minden bank kezeli elfogadhatóként.

Előzetes egyeztetést igényelhet a megbízási díj, a tiszteletdíj, a napidíj, a várandós munkabér, az ösztöndíj, az életjáradék, a jogdíj és az ingatlan bérbeadásából származó bevétel is. A készpénzben kapott jövedelem szintén szűkítheti a hitelfelvételi lehetőségeket, mivel ezt nem minden bank fogadja el.

Külföldi vállalkozásból származó jövedelem pedig sztenderd módon egyik pénzintézetnél sem számítható be, legfeljebb egyedi engedéllyel.

Nemcsak a jövedelem típusa, hanem annak igazolása is akadály lehet. A bankok kizárólag az általuk előírt módon dokumentált bevételeket veszik figyelembe. Egy hiányosan kitöltött munkáltatói igazolás pótlást igényelhet, de a munkáltató hátterét is vizsgálhatják: számíthat például, hogy a cég felszámolás alatt áll-e, van-e vele szemben végrehajtás, illetve egyes bankoknál a vállalkozás alapításának időpontja és a foglalkoztatottak száma is.

A lakáshitel-felvételnél a nem hagyományos jövedelmek esetében különösen jelentősek lehetnek a bankok közötti különbségek. Érdemes már a hiteligénylés előtt tisztázni, hogy az adott pénzintézet elfogadja-e az adott jövedelemtípust, milyen arányban számítja be, és milyen dokumentumokat kér az igazolásához. Így elkerülhető, hogy valaki csak a hiteligénylés során szembesüljön azzal, hogy a bevétele nem vagy csak részben vehető figyelembe

– hívja fel a figyelmet Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.