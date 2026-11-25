Egy budapesti kávézóban beszélt a Világgazdaságnak Töreky Bence, a Lightyear regionális növekedésért felelős termékmenedzsere a cég filozófiájáról, törekvéseiről, valamint a magyar piacon szerzett tapasztalatairól.

A Lightyear női befektetőklubja a Mammutban / Fotó: Lightyear

A Lightyear befektetési platformként határozza meg magát

Először az STRT Holdingnál hallottam a Lightyearről, említették, hogy befektetőként is beszálltak a cégbe.

Igen, az utolsó körben, amikor külső tőkét vont be a cég. Egyébként Balogh Petya a márka nagykövete (brand ambassador) is Magyarországon. Rendezvényeken képvisel minket, illetve úgy segít, ahogy tud.

Miben különbözik egy átlagos brókercégtől a Lightyear?

Mi igyekszünk befektetési platformként hivatkozni magunkra. Főleg azért, mert tényleg arra törekszünk, hogy az ügyfelekkel együtt gondolkodjunk, olyan eszközöket kínáljunk és az árazásunkat is úgy alakítsuk, hogy a több éven vagy évtizeden keresztül épített befektetéseket támogassák.

Talán az öngondoskodás szó a legjobb kifejezés a politikánkra. Nem arra épül a termék, hogy napi szinten a néhány tizedszázalékos mozgásokat lehessen lekereskedni, hanem hogy az ügyfeleink a pénzüket ne a párnacihában, vagy a folyószámlájukon tartsák, hanem akár egy nyugdíj mellé egy értelmes megtakarítási formát építsenek.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy egy-egy ügyfélből sajtolnánk ki a maximális bevételt, inkább sok ügyféllel működünk együtt Európa-szerte, a lehető legkisebb díjak mellett. Ez egy másik üzleti modell. A Lightyear stratégiai döntése, hogy az ETF-ekkel (tőzsdén kereskedett alapok) például az applikációnkban ingyen lehet kereskedni. Nagyon alacsonyak a devizaváltási díjaink, és nem számolunk fel állomány-, illetve havi számlavezetési díjat sem.

Hogy tudják elérni, hogy az ügyfeleik hosszú távon gondolkodjanak?

Éppen most készítettünk egy összehasonlítást publikus információk alapján arról, hogy mennyibe kerül egy portfóliót összeállítani a Lightyearnél versus a brókercégeknél.

Egy teljes TBSZ-ciklus alatt egy befektető egy átlagos banki szolgáltatónál körülbelül 150 000 forintot fizet ki díjakra, míg a legolcsóbb szolgáltatónál ez az összeg csupán 14 000 forint körül mozog. Az általunk vizsgált 11 szolgáltató esetében a díjak nagyjából 14 000 és 394 000 forint között szóródnak.