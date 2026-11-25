Új szereplő forgatná fel a magyar befektetési piacot – interjú a Lightyear topmenedzserével
Egy budapesti kávézóban beszélt a Világgazdaságnak Töreky Bence, a Lightyear regionális növekedésért felelős termékmenedzsere a cég filozófiájáról, törekvéseiről, valamint a magyar piacon szerzett tapasztalatairól.
A Lightyear befektetési platformként határozza meg magát
Először az STRT Holdingnál hallottam a Lightyearről, említették, hogy befektetőként is beszálltak a cégbe.
Igen, az utolsó körben, amikor külső tőkét vont be a cég. Egyébként Balogh Petya a márka nagykövete (brand ambassador) is Magyarországon. Rendezvényeken képvisel minket, illetve úgy segít, ahogy tud.
Miben különbözik egy átlagos brókercégtől a Lightyear?
Mi igyekszünk befektetési platformként hivatkozni magunkra. Főleg azért, mert tényleg arra törekszünk, hogy az ügyfelekkel együtt gondolkodjunk, olyan eszközöket kínáljunk és az árazásunkat is úgy alakítsuk, hogy a több éven vagy évtizeden keresztül épített befektetéseket támogassák.
Talán az öngondoskodás szó a legjobb kifejezés a politikánkra. Nem arra épül a termék, hogy napi szinten a néhány tizedszázalékos mozgásokat lehessen lekereskedni, hanem hogy az ügyfeleink a pénzüket ne a párnacihában, vagy a folyószámlájukon tartsák, hanem akár egy nyugdíj mellé egy értelmes megtakarítási formát építsenek.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy egy-egy ügyfélből sajtolnánk ki a maximális bevételt, inkább sok ügyféllel működünk együtt Európa-szerte, a lehető legkisebb díjak mellett. Ez egy másik üzleti modell. A Lightyear stratégiai döntése, hogy az ETF-ekkel (tőzsdén kereskedett alapok) például az applikációnkban ingyen lehet kereskedni. Nagyon alacsonyak a devizaváltási díjaink, és nem számolunk fel állomány-, illetve havi számlavezetési díjat sem.
Hogy tudják elérni, hogy az ügyfeleik hosszú távon gondolkodjanak?
Éppen most készítettünk egy összehasonlítást publikus információk alapján arról, hogy mennyibe kerül egy portfóliót összeállítani a Lightyearnél versus a brókercégeknél.
Egy teljes TBSZ-ciklus alatt egy befektető egy átlagos banki szolgáltatónál körülbelül 150 000 forintot fizet ki díjakra, míg a legolcsóbb szolgáltatónál ez az összeg csupán 14 000 forint körül mozog. Az általunk vizsgált 11 szolgáltató esetében a díjak nagyjából 14 000 és 394 000 forint között szóródnak.
A kérdésre válaszolva, a legnagyobb motivációt a fix tranzakciós költségek, illetve az ingyenes ETF-kereskedés jelenti. Tematikus, illetve a világ nagyobb indexeit lefedő befektetési csomagokat is kínálunk. A statisztikák azt mutatják, hogy a lakossági vagy kisbefektetők akkor érik el a legnagyobb hozamot, hogy ha konzisztensen és rendszeresen, fix összegeket fektetnek be, nem pedig oda-vissza kereskedve, rengeteg díjat kifizetve.
Nincsen semmi megkötés?
Persze, nincs megkötés, tehát akkor is maradnak a kedvező árak, ha valaki sűrűben kereskedik, de maguk a kereskedési díjak is a legalacsonyabbak között vannak Magyarországon.
Ami azonban talán ennél is fontosabb, ezek az itthon általános számlavezetési, illetve állománydíjak - ahogy épül a portfólió – hosszú távon és nagyságrendileg el tudják vinni egy átlagos magyar kisbefektető befektetési hozamának a 25-30 százalékát. Tehát még ha jól is fektet be átadja a hozama harmadát-negyedét a brókerének.
Ehelyett mi inkább nagy ügyfélbázissal működünk együtt alacsonyabb díjakért, illetve bizonyos termékek nem elérhetők nálunk. Egyebek között a szolgáltatók nagyon magas díjakat tesznek zsebre a CFD-kkel (contract for difference), amikor nem is a mögöttes részvényt veszik meg a befektetők, hanem lényegében egy fogadást kötnek, hogy merre megy majd az árfolyam. A gond csak az, hogy azoknak, akik ezekkel kereskednek, a több mint 80 százaléka idővel elveszíti a befektetését.
És sima részvényeket is lehet venni a Lightyearnél?
Igen, elsősorban részvényeket, befektetési alapokat, kötvényeket.
Nagyjából hány termék közül választhatnak a befektetők?
Jelenleg már több mint 6 ezerrel. A legkedveltebbek Magyarországon az amerikai és a nagy európai részvénypiacok, ezeket nagyon jól le is fedjük. Tavaly bevezettük a legnépszerűbb BÉT-en jegyzett papírokat is, például az OTP-t, a Molt, vagy a Richtert. Folyamatosan terjeszkedünk az ügyfeleink által kedvelt országok tőkepiacain.
Kaphatók a Lightyearnél például spanyol, olasz vagy francia részvények is?
Nem ígérem, hogy az összes európai részvény nálunk egyből elérhető, de igyekszünk, és van egy kívánságlista, ahol az ügyfeleink feltüntethetik, hogy melyek azok a termékek, amelyeket keresnek, de még nem elérhető nálunk, és idővel igyekszünk ezeket a terméklistánkhoz hozzáadni.
Úgy vettem észre, hogy a cégnek nincs irodája Budapesten.
Nem, ez egy észt központú vállalat. Úgy van felépítve a cég, hogy két szabályozott entitásunk van, az európainak Észtországban van a központja, és a brexit miatt Nagy-Britanniában van egy külön szolgáltatónk.
Mégis milyen díjaik vannak konkrétan?
Az amerikai részvények kereskedési díja 0,1 százalék, de maximum egy dollár, az európai tőzsdéken kereskedett pedig 1 euró. A magyar részvényeknél 200 forint a minimumdíj, illetve 0,1 százalék.
A devizaváltás szigorúan középárfolyamon történik, a díja pedig 0,35 százalék. Itt látjuk azt többek között, hogy hogy azért más szolgáltatók.
Hogy megy Magyarországon az üzlet?
Magyarország egy nagyon jó piac, kiemelt piacként szoktunk rá hivatkozni. Szerintem nagyon hamar megtalálta a cég azt a termékpalettát, amely valószínűleg még nem volt jól lefedve. A népszerűséget fokozta, hogy szerintem a felületünk könnyen átlátható.
Az igazi nagy áttörés viszont 2024-ben állt be, amikor lehetővé vált, hogy tartós befektetési számlát is nyithassanak az ügyfeleink, amit ráadásul online könnyedén meg tudnak tenni.
Ez így együtt nagyon jól rezonál Magyarországon.
Milyen cégekkel működnek együtt idehaza?
Dolgozunk magyarországi helyi partnerekkel is, ám nem kizárólag, illetve a különböző termékeknél mindig transzparensen jelezzük, hogy melyik a mögöttes intézmény. Nagyon népszerűek például angol font, euró meg amerikai dollár alapú pénzpiaci alapjaink, amelyek mögött olyan világszereplők állnak, mint a Blackrock, vagy a JPMorgan. Ugyanarra a terméke sokszor különböző szolgáltatók között is választhat az ügyfél.
Hogy reagáltak a magyar ügyfelek az Nvidia-botrányra?
Érdekes volt látni, hogy a magyar kisbefektetők vételi lehetőséget láttak benne. Csaknem egy nagyságrenddel több pénzt fektettek be az Nvidiába, mint általában.