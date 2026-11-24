Háromszorosára nőtt 2010 óta a külföldi befektetők kezében lévő magyar állampapírok értéke, amely mára meghaladta a 21 ezermilliárd forintot. A nemzetközi tőke egyre nagyobb szerepet játszik a magyar államadósság finanszírozásában, az idén pedig különösen felgyorsult a forintkötvények vásárlása. A külföldi kereslet ugyanakkor nemcsak előnyökkel jár: egy kedvezőtlen piaci fordulat esetén a befektetők gyorsan megválhatnak a magyar papíroktól, ami az állampapírhozamokra és a forint árfolyamára is nyomást helyezhet.

Most kapta meg az igazi bizonyítványt az Orbán-kormány: a külföldiek is nagyon rákaptak a magyar állampapírra – 16 év alatt triplázták a kötvényvagyonukat / Fotó: Szabó Miklós/Mediaworks

A magyar államadósság finanszírozásában az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megnőtt a külföldi befektetők szerepe. Míg 2010-ben körülbelül 7 ezermilliárd forintnyi magyar állampapírt tartottak, addig 2026-ra az állomány meghaladta a 21 ezermilliárd forintot, ami az idei várható GDP közel negyedének felel meg – derül ki a GKI Gazdaságkutató legfrissebb elemzéséből.

A növekedés különösen az idei évben gyorsult fel. A külföldiek forintban kibocsátott állampapír-állománya csak a második negyedévben közel 2 ezermilliárd forinttal bővült, augusztusra pedig már több mint 3 ezermilliárd forinttal haladta meg az év eleji szintet. Ezzel a külföldi kézben lévő forintállampapírok állománya megközelítette a 10 ezermilliárd forintot, bár ebből mintegy 2 ezermilliárd forint repóügyletekhez kapcsolódik. A teljes külföldi állományon belül továbbra is a devizában kibocsátott papírok képviselik a nagyobb részt, de a forintkötvények súlya is növekedett.

Az euró bevezetésében is bíznak a külföldi befektetők

A külföldi kereslet erősödése mögött nem pusztán a magyar állampapírok viszonylag magas hozama áll. A GKI szerint 2026 tavaszától a javuló költségvetési várakozások és az euró bevezetésének lehetősége is hozzájárult ahhoz, hogy a befektetők kedvezőbben ítéljék meg a magyar eszközöket. A változás az állampapírhozamokban is megjelent. Míg 2025-ben a növekvő külföldi kereslet ellenére sem csökkentek érdemben a hozamok, az idén tavasszal már mérséklődött a befektetők által elvárt kockázati prémium.