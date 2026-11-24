Most kapta meg az igazi bizonyítványt az Orbán-kormány: a külföldiek is nagyon rákaptak a magyar állampapírra – 16 év alatt triplázták a kötvényvagyonukat
Háromszorosára nőtt 2010 óta a külföldi befektetők kezében lévő magyar állampapírok értéke, amely mára meghaladta a 21 ezermilliárd forintot. A nemzetközi tőke egyre nagyobb szerepet játszik a magyar államadósság finanszírozásában, az idén pedig különösen felgyorsult a forintkötvények vásárlása. A külföldi kereslet ugyanakkor nemcsak előnyökkel jár: egy kedvezőtlen piaci fordulat esetén a befektetők gyorsan megválhatnak a magyar papíroktól, ami az állampapírhozamokra és a forint árfolyamára is nyomást helyezhet.
A magyar államadósság finanszírozásában az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megnőtt a külföldi befektetők szerepe. Míg 2010-ben körülbelül 7 ezermilliárd forintnyi magyar állampapírt tartottak, addig 2026-ra az állomány meghaladta a 21 ezermilliárd forintot, ami az idei várható GDP közel negyedének felel meg – derül ki a GKI Gazdaságkutató legfrissebb elemzéséből.
A növekedés különösen az idei évben gyorsult fel. A külföldiek forintban kibocsátott állampapír-állománya csak a második negyedévben közel 2 ezermilliárd forinttal bővült, augusztusra pedig már több mint 3 ezermilliárd forinttal haladta meg az év eleji szintet. Ezzel a külföldi kézben lévő forintállampapírok állománya megközelítette a 10 ezermilliárd forintot, bár ebből mintegy 2 ezermilliárd forint repóügyletekhez kapcsolódik. A teljes külföldi állományon belül továbbra is a devizában kibocsátott papírok képviselik a nagyobb részt, de a forintkötvények súlya is növekedett.
Az euró bevezetésében is bíznak a külföldi befektetők
A külföldi kereslet erősödése mögött nem pusztán a magyar állampapírok viszonylag magas hozama áll. A GKI szerint 2026 tavaszától a javuló költségvetési várakozások és az euró bevezetésének lehetősége is hozzájárult ahhoz, hogy a befektetők kedvezőbben ítéljék meg a magyar eszközöket. A változás az állampapírhozamokban is megjelent. Míg 2025-ben a növekvő külföldi kereslet ellenére sem csökkentek érdemben a hozamok, az idén tavasszal már mérséklődött a befektetők által elvárt kockázati prémium.
Ez a magyar állam számára különösen fontos, hiszen
minél nagyobb a kereslet az állampapírok iránt, annál kedvezőbb feltételekkel tud forrást bevonni.
Az alacsonyabb hozamok pedig hosszabb távon a költségvetés kamatkiadásait is mérsékelhetik.
A folyamat azonban nem egyirányú. A GKI szerint nyártól a külföldi vásárlásokat már részben az ismét emelkedő hozamok is ösztönözték. Vagyis a külföldiek nem feltétlenül azért veszik a magyar állampapírokat, mert egyre kisebbnek látják a kockázatot: a magasabb elérhető kamat is vonzóvá teheti a befektetést. A magyar euróbevezetés lehetősége ráadásul csak addig jelenthet tartós előnyt, amíg azt hiteles gazdaságpolitika és kiszámítható költségvetési pálya támasztja alá.
Egy újabb válságban gyorsan megfordulhat a pénz útja
A külföldi befektetők növekvő jelenléte egyszerre jelent bizalmi jelzést és kockázatot Magyarország számára. A nemzetközi befektetők ugyanis gyorsan átrendezhetik portfóliójukat, ha romlanak a magyar gazdasági kilátások, csökken a globális kockázatvállalási kedv, vagy más országok állampapírjai kedvezőbb befektetési lehetőséget kínálnak.
Egy jelentősebb eladási hullám következtében csökkenhetnek a magyar kötvények árfolyamai, emelkedhetnek a hozamok, és a forintra is nyomás nehezedhet. A GKI a 2008-as pénzügyi válságot hozza fel példaként, amikor a külföldi finanszírozás beszűkülése jelentősen megnehezítette a magyar állam helyzetét.
A kutatóintézet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy önmagában a magas külföldi állomány nem jelent problémát.
Sokkal fontosabb, milyen futamidejű és devizanemű papírokat tartanak a befektetők, illetve mennyire hajlandók hosszabb távon is finanszírozni a magyar államot.
Régiós összehasonlításban Magyarország külföldi finanszírozási kitettsége továbbra is magas. A külföldiek által birtokolt államadósság GDP-arányos értéke az elmúlt években 24–26 százalék körül alakult, miközben Csehországban 2025-ben mindössze 11, Lengyelországban 21, Romániában pedig 29 százalék volt ugyanez a mutató.
A magyar állampapírok adómentességét is felülvizsgálhatja a kormány
Miközben a külföldi befektetők egyre több magyar állampapírt vásárolnak, a lakossági befektetések adózása is változhat. Mint arról a Világgazdaság beszámolt, Boda Nikoletta pénzügyminiszter-helyettes bejelentette, hogy a kormány 2027-ben felülvizsgálja a lakossági állampapírok adómentességét, januártól azonban még nem terveznek változtatást.
A háttérben az Európai Bizottság októberben indított kötelezettségszegési eljárása áll. Brüsszel szerint a magyar állampapírok kedvezményes adózása hátrányosan különbözteti meg más uniós és EGT-országok hasonló értékpapírjait. Ez ugyanakkor nem jelenti feltétlenül az adómentesség megszüntetését, a kormány más módon is módosíthatja a szabályozást.
A kérdés azért fontos, mert a Magyar Államkincstárnál több mint 1,2 millió ügyfél összesen 11 ezermilliárd forintot meghaladó állampapírt tart. A GKI szerint a magyar államadósság biztonságos finanszírozásához a hazai és külföldi befektetők megfelelő egyensúlyára van szükség, ezért mindkét befektetői kör bizalmának megőrzése kulcsfontosságú.