Deviza
EUR/HUF364,3 -0,4% USD/HUF325,41 -0,75% GBP/HUF436,11 -0,65% CHF/HUF397,46 -0,04% PLN/HUF82,47 -0,54% RON/HUF68,3 -0,4% CZK/HUF14,97 -0,32% EUR/HUF364,3 -0,4% USD/HUF325,41 -0,75% GBP/HUF436,11 -0,65% CHF/HUF397,46 -0,04% PLN/HUF82,47 -0,54% RON/HUF68,3 -0,4% CZK/HUF14,97 -0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 330,02 +0,05% MTELEKOM2 876 +2,71% MOL4 950 -1% OTP41 850 +0,12% RICHTER13 000 +0,39% OPUS192 -1,94% ANY5 960 -1% AUTOWALLIS120 +1,27% WABERERS4 100 -1,91% BUMIX8 596,12 -1,13% CETOP4 848,21 -0,39% CETOP NTR3 133 -0,39% BUX145 330,02 +0,05% MTELEKOM2 876 +2,71% MOL4 950 -1% OTP41 850 +0,12% RICHTER13 000 +0,39% OPUS192 -1,94% ANY5 960 -1% AUTOWALLIS120 +1,27% WABERERS4 100 -1,91% BUMIX8 596,12 -1,13% CETOP4 848,21 -0,39% CETOP NTR3 133 -0,39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Az egekbe szökött a Magyar Telekom árfolyama, történelmi csúcson a papír

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minimális emelkedéssel zárta a hétfői kereskedést a BUX. A blue chipek közül a Magyar Telekom teljesítménye messze kiemelkedett, de valamelyest drágultak az OTP és a Richter részvényei is.
Murányi Ernő
2026.11.02, 17:23
Frissítve: 2026.11.02, 17:38
Szóljon hozzá!

A globális tőkepiacokon hétfőn a megnyugvás és a korrekció jelei mutatkoztak az október végi komoly technológiai és mesterséges intelligencia (AI) szektor vezette eladási hullám után. A pesti börzén a Magyar Telekom volt a sztár.

Deutsche Telekom, Magyar Telekom infokommunikáció, részvénysztrájk munkabeszüntetés
Az egekbe szökött a Magyar Telekom árfolyama / Fotó: Shutterstock

A nemzetközi piacokra elsősorban az olajár jelentős csökkenése, a közelgő amerikai félidős választások előtti kivárás, valamint az amerikai–iráni diplomáciai enyhülés jelei hatottak.

Az amerikai tőzsdék emelkedéssel indították az első novemberi tőzsdenapot, megpróbálva ledolgozni a múlt heti jelentős veszteségeket. A befektetők eközben feszülten várják az Apple mai tengerentúli tőzsdezárás után esedékes gyorsjelentését, valamint a keddi amerikai félidős választások eredményét.

Az európai piacok ugyan óvatosan indították a napot, de a délutáni órákra stabilizálódtak az indexek. Szektorális szinten az utazási és a banki papírok erősödtek, míg az olaj- és gázipari, valamint az egészségügyi részvények gyengültek.

A nemzetközi benchmarknak számító Brent nyersolaj ára közel 7 százalékkal esett vissza, a hordónként 106 dollár alatti szintre,

 miután Irán bejelentette, hogy egy kétnapos terven dolgozik a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására és a nukleáris tárgyalások folytatására az Egyesült Államokkal. Ez a geopolitikai enyhülés jelentősen csökkentette a kínálati kockázatokat.

A bitcoin árfolyama a múlt heti botrányt követő esések után – amikor a korábbi 85 000 dolláros szintről fordult le – ma 78 300 dollár körül stabilizálódott. A digitális eszközök piacáról az elmúlt napokban június óta a legnagyobb tőkekiáramlást regisztrálták.

A Magyar Telekom volt a nap sztárja

Budapesten csak mérsékelten örülhettek a befektetők, hiszen csupán a Magyar Telekom kapcsolt ötödik sebességbe.

Az OTP részvényeseinek meg kellett elégedniük egy 0,1 százalékos emelkedéssel, a papír 41 850 forintra drágult. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 850 HUF 0 / +0,12 %
Forgalom: 9 668 388 450 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényeit lehúzta az olajpiaci visszaesés, zárásra 1 százalékkal, 4950 forintra estek.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 950 HUF 0 / -1 %
Forgalom: 2 436 842 491 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Bár a Richter ma sem szaggatta az istrángokat, ám a gyógyszerrészvények szolid, 0,4 százalékos emelkedéssel, kereken 13 000 forintig jutottak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 000 HUF 0 / +0,39 %
Forgalom: 1 406 060 890 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom viszont irgalmatlanul felpörgött két nappal gyorsjelentése publikálása előtt. A távközlési részvény árfolyama 2,7 százalékkal, a bődületes új rekordot jelentő 2876 forintig száguldtak, miután az elemzői konszenzus rekordprofitot vár a cégtől.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 876 HUF 0 / +2,71 %
Forgalom: 1 638 034 806 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Mindennek következtében a BUX 0,05 százalékkal, 145 330 pontra nőtt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 15,6 milliárd forintot.  

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

 A forint felfelé vette az irányt, mégpedig meglehetős lendülettel. Az euró jegyzése 0,4 százalékkal, 364,24 forintra esett a tőzsdezárás időpontjára.

 

Szóljon hozzá!
tőzsde
OTP
Magyar Telekom Nyrt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu