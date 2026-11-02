Az egekbe szökött a Magyar Telekom árfolyama, történelmi csúcson a papír
A globális tőkepiacokon hétfőn a megnyugvás és a korrekció jelei mutatkoztak az október végi komoly technológiai és mesterséges intelligencia (AI) szektor vezette eladási hullám után. A pesti börzén a Magyar Telekom volt a sztár.
A nemzetközi piacokra elsősorban az olajár jelentős csökkenése, a közelgő amerikai félidős választások előtti kivárás, valamint az amerikai–iráni diplomáciai enyhülés jelei hatottak.
Az amerikai tőzsdék emelkedéssel indították az első novemberi tőzsdenapot, megpróbálva ledolgozni a múlt heti jelentős veszteségeket. A befektetők eközben feszülten várják az Apple mai tengerentúli tőzsdezárás után esedékes gyorsjelentését, valamint a keddi amerikai félidős választások eredményét.
Az európai piacok ugyan óvatosan indították a napot, de a délutáni órákra stabilizálódtak az indexek. Szektorális szinten az utazási és a banki papírok erősödtek, míg az olaj- és gázipari, valamint az egészségügyi részvények gyengültek.
A nemzetközi benchmarknak számító Brent nyersolaj ára közel 7 százalékkal esett vissza, a hordónként 106 dollár alatti szintre,
miután Irán bejelentette, hogy egy kétnapos terven dolgozik a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására és a nukleáris tárgyalások folytatására az Egyesült Államokkal. Ez a geopolitikai enyhülés jelentősen csökkentette a kínálati kockázatokat.
A bitcoin árfolyama a múlt heti botrányt követő esések után – amikor a korábbi 85 000 dolláros szintről fordult le – ma 78 300 dollár körül stabilizálódott. A digitális eszközök piacáról az elmúlt napokban június óta a legnagyobb tőkekiáramlást regisztrálták.
A Magyar Telekom volt a nap sztárja
Budapesten csak mérsékelten örülhettek a befektetők, hiszen csupán a Magyar Telekom kapcsolt ötödik sebességbe.
Az OTP részvényeseinek meg kellett elégedniük egy 0,1 százalékos emelkedéssel, a papír 41 850 forintra drágult.
A Mol részvényeit lehúzta az olajpiaci visszaesés, zárásra 1 százalékkal, 4950 forintra estek.
Bár a Richter ma sem szaggatta az istrángokat, ám a gyógyszerrészvények szolid, 0,4 százalékos emelkedéssel, kereken 13 000 forintig jutottak.
A Magyar Telekom viszont irgalmatlanul felpörgött két nappal gyorsjelentése publikálása előtt. A távközlési részvény árfolyama 2,7 százalékkal, a bődületes új rekordot jelentő 2876 forintig száguldtak, miután az elemzői konszenzus rekordprofitot vár a cégtől.
Mindennek következtében a BUX 0,05 százalékkal, 145 330 pontra nőtt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 15,6 milliárd forintot.
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A forint felfelé vette az irányt, mégpedig meglehetős lendülettel. Az euró jegyzése 0,4 százalékkal, 364,24 forintra esett a tőzsdezárás időpontjára.