Öveket becsatolni, sorsdöntő hét előtt áll a pesti tőzsde, a Magyar Telekom már ki is tört
A pesti parkett ritkán látott erős hetet zárt: a BUX 2,26 százalékkal, 145 257 pontra emelkedett, a Magyar Telekom történelmi csúcsra hágott, miközben a Wall Streeten a technológiai óriások gyorsjelentései után eladási hullám söpört végig.
Kamattartás az Atlanti-óceán mindkét partján
A Fed és az EKB is kivárt a múlt héten, de mindkettő nyitva hagyta a decemberi szigorítás ajtaját. A következő két hét a vállalati számokról szól. November 4. és 11. között mind a négy magyar blue chip közzéteszi harmadik negyedéves jelentését.
A Federal Reserve október 28-án változatlanul hagyta a 3,75–4,00 százalékos kamatsávot, de a döntés nem volt egyhangú: tíz szavazattal kettő ellenében született, és a két kisebbségi szavazat kamatemelést támogatott. A szeptemberi 3,7 százalékos infláció miatt a decemberi lépés továbbra is a piac radarján van.
A hangulatot azonban a hét második felében nem a jegybank, hanem a technológiai szektor határozta meg: csütörtökön az Alphabet és a ServiceNow, pénteken az Amazon és az Intel jelentése után hullott a Nasdaq, amely közel 9 százalékkal került október eleji csúcsa alá.
A befektetőket az AI-beruházások elszálló költsége aggasztja, a legnagyobb technológiai cégek beruházásai megduplázódtak, összesített szabad pénzáramuk pedig negatívba fordult.
A hétvége geopolitikai feszültséget is hozott, Irán legfőbb vezetője földrajzi korlátok nélküli megtorlást helyezett kilátásba egy újabb támadás esetére, miközben amerikai lapértesülések szerint Washingtonban katonai opciókat is mérlegelnek.
Kedden, november 3-án tartják meg az amerikai félidős választást. Az Európai Központi Bank október 29-én 2,5 százalékon tartotta a betéti rátát. Christine Lagarde elismerte, hogy az emelés lehetősége is felmerült, a következő lépés iránya pedig egyértelműen a szigorítás – a piac komoly esélyt lát egy decemberi emelésre.
A szeptemberi 3,8 százalékos euróövezeti infláció szinte teljes egészében az energiaárakból fakad; a tőzsdei földgázár megawattóránként 100 euró fölé emelkedett Európában.
A harmadik negyedéves GDP-adatok vegyes képet mutatnak. Németország 0,2 százalékkal bővült, Franciaország 0,1 százalékkal visszaesett, Spanyolország 0,6 százalékos növekedése viszont egyértelműen kiemelkedett.
Lagarde idejekorán távozik
Meglepetésként hatott, hogy Lagarde 2027 februárjában, mandátuma lejárta előtt távozik az EKB éléről.
A forint októberben az euróval szemben 0,3 százalékkal erősödött, a dollárral és a svájci frankkal szemben viszont gyengült; a hét végén az euró 366 forint körül járt.
A régió szempontjából érdekes fejlemény, hogy sajtóhírek szerint a Saudi Aramco értékesítheti lengyelországi érdekeltségeit – köztük a gdański finomítóban lévő 30 százalékos részesedését –, és elemzők a Molt tartják a legesélyesebb vevőnek.
A harmadik negyedéves magyar GDP ugyanakkor egy valóságos hidegzuhannyal értek fel, negyedéves alapon mindössze 0,1, éves alapon 1,5 százalékos bővülés a vártnál gyengébbre sikerült; a lassulás fő oka valószínűleg a nyári aszály sújtotta mezőgazdaság lehetett.
A kormány péntek éjszaka benyújtotta a 2027-es költségvetést, a Fitch szerint a hiánycélok összhangban vannak a 2030-ra kitűzött euróbevezetési feltételekkel, de hiteles reformok hiányában leminősítést is kilátásba helyezett.
A jegybanki alapkamat 5,5 százalék. A BÉT mindennek ellenére erős hetet zárt, a forgalom 127 milliárd forintra nőtt, és a Richter kivételével mindegyik blue chip drágult.
OTP – visszatesztelés a csatorna aljánál
Az OTP árfolyama 3,59 százalékos heti emelkedéssel 41 800 forinton zárt, továbbra is ez volt a legnagyobb forgalmú hazai papír 67,6 milliárd forinttal. A pénteki kereskedés azonban emlékeztetett a kockázatokra: a nemzetközi eladási hullám a bankpapírt sújtotta leginkább, amely 2,2 százalékot veszített.
Az alább mellékelt grafikon legfontosabb üzenete, hogy az OTP októberben kiesett abból az emelkedő trendcsatornából, amelyben 2025 ősze óta haladt, és egy éles eséssel 38 000 forint közelébe csúszott vissza. Azóta felépülés zajlik, a mostani árszint pedig pont az elhagyott csatorna alsó határát érinti – csak most alulról.
A technikai elemzés nyelvén ez a klasszikus „visszatesztelés”: a korábbi támasz ilyenkor gyakran ellenállássá válik.
A Bollinger-szalag felső széle 43 395 forintnál, közepe 41 222, alja 39 050 forintnál húzódik. A lendületet mérő MACD a nulla alatt felfelé metszette a jelzővonalát – ez a felépülés korai, de még nem megerősített jele. Az RSI, a piac hőmérője, 47,9-en semleges.
Árnyalja a képet, hogy a pénteki forgalom (387 ezer darab) elmaradt az ötvennapos átlagtól (461 ezer). A Goldman Sachs 52 200-ról 50 600 forintra csökkentette 12 havi célárát, a vételi ajánlást azonban fenntartotta. A bank folytatja a sajátrészvény-vásárlást: hétfőn 35 039 darabot vett 40 397 forintos átlagáron.
A harmadik negyedéves jelentés november 11-én érkezik.
Arra számítok, hogy a gyorsjelentésig az OTP a 40 000 és 43 400 forint közötti sávban mozog.
A döntő szint a 43 400 forint körüli zóna, ahol a felső Bollinger-szalag és az elhagyott csatorna alja találkozik: egy efölötti, forgalommal kísért zárás azt jelezné, hogy az októberi kitörés lefelé „álkitörés” volt, és a papír visszatér a korábbi trendjébe.
Ha viszont a 40 000 forintos lélektani szint enged, a piac újra tesztelheti a 38 000 forint körüli októberi mélypontot.
Mivel a fejlett piaci kamatkörnyezet a bankpapírokra nézve kétélű, a november 11-i számok és a menedzsment kommunikációja lehet a mérleg nyelve.
Mol – vihar előtti csend
A Mol 3,73 százalékkal erősödött a héten, és pontosan 5000 forinton zárt, a heti forgalom meghaladta a 29,5 milliárd forintot. A szeptemberi osztalékfizetés körüli csúcs (5400 forint felett) óta a Mol egy 4850 és 5200 forint közötti, egyre szűkülő sávban oldalaz.
A Bollinger-szalag összehúzódott (felső széle 5118, közepe 4976, alja 4833 forint) – ez a „vihar előtti csend”, amely általában nagyobb elmozdulást előz meg, csak az irány kérdéses. A hosszú távú kép rendben van, az árfolyam a 2025 októbere óta tartó emelkedő csatorna felső felében tartózkodik. A MACD a nulla közelében friss vételi kereszteződést mutat, az RSI 50,4-en tökéletesen semleges.
A pénteki forgalom (422 ezer darab) bő fele az ötvennapos átlagnak – a piac szemmel láthatóan a jelentésre vár. A héten több kedvező hír is érkezett. A Mol mintegy 133 milliárd forintnyi korábban befizetett szén-dioxid-kvótaadót és kamatot igényel vissza, és az összeg még idén megérkezhet.
Emellett teljes kapacitással indult újra a Dunai Finomító 2025 októberi tűzben megsérült AV-3 desztillálóüzeme, amely a finomító lepárlási kapacitásának közel 47 százalékát adja.
A UBS 5500-ról 5700 forintra emelte a részvény célárát, vételi ajánlással.
A harmadik negyedéves számok november 6-án érkeznek.
Arra számítok, hogy a szűkülő sávból a gyorsjelentés körül történik meg a kitörés.
A felfelé mutató forgatókönyv mellett szól a friss MACD-jelzés, a céláremelés és a kvótaadó-visszatérítés, ilyenkor az 5120 forintos szalagtető, majd az 5200–5250 forintos sávtető lehet a következő állomás.
Ha viszont az árfolyam tartósan 4830 forint alá csúszik, a sáv alja (4850) sérül, és mélyebb korrekció jöhet. A Molnál kiemelten fontos, hogy a technikai jelzés mellett ott a fundamentális katalizátor is: a hétvégi iráni fenyegetések az olajáron keresztül közvetlenül hathatnak a papírra.
Richter – lélegzetvétel a csúcs alatt
A Richter volt a hét egyetlen vesztese a blue chipek közül, 1,67 százalékos eséssel 12 950 forinton zárt, heti forgalma 21,7 milliárd forint volt. A papír hétfőn még 13 440 forintig emelkedett, alig 130 forintra a 13 570 forintos augusztusi történelmi csúcstól – ott azonban elfogyott a lendület, és három negatív nap következett.
A Bollinger-szalag felső széle (13 444) épp a hétfői csúcsnál húzódott, a pénteki záróár pedig a gyors mozgóátlag (13 020) alá csúszott. Az RSI a 70 közeléből 54,7-re hűlt, a MACD még vételi tartományban van (160 a 91-es jelzővonal felett), de a hisztogram már csökken – a lendület fogy.
Figyelmeztető jel, hogy a pénteki eső napon a forgalom (316 ezer darab) jóval meghaladta az ötvennapos átlagot (208 ezer), ami profitrealizálásra utal. A szalag közepe 12 675, alja 11 906 forintnál van, a hosszú távú emelkedő csatorna alja pedig 12 400–12 500 forint környékén.
A Richter forintban mért eredményét a gyenge forint segíti, mivel bevételeinek túlnyomó része devizában keletkezik – a hét végi forinterősödés ezt a hatást mérsékelte.
A harmadik negyedéves jelentés november 10-én érkezik.
Arra számítok, hogy a Richter a jelentésig a 12 400 és 13 570 forint közötti sávban konszolidál.
A rövid távú kép kulcsa a 12 675 forintos szalagközép: ha ez tart, egy újabb csúcstámadás nyitva marad, és a 13 570 forint feletti zárás új történelmi csúcsot jelentene. Ha viszont a csúcs alatti visszafordulás folytatódik, a 12 400–12 500 forintos csatornaalj lehet a következő védvonal. Csúcs közelében új pozíciót nyitni most fokozott fegyelmet kíván, mert a november 10-i számok mindkét irányban erős mozgást válthatnak ki.
Magyar Telekom – kitörés történelmi csúcsra
A Magyar Telekom a hét legjobbja volt, 4,24 százalékos emelkedéssel 2800 forinton zárt, és pénteken – amikor a többi blue chip esett –
új történelmi csúcsot ért el, meghaladva az augusztus 5-i 2790 forintos rekordot.
A papír októberben az emelkedő trendcsatorna aljáról pattant vissza, és azóta meredeken emelkedik. A mostani kitörést átlag feletti forgalom kísérte (477 ezer darab az ötvennapos 371 ezer helyett), ami a mozgás hitelességét erősíti. A MACD egyértelmű vételi tartományban van (52,4 a 36,6-os jelzővonal felett), a gyors mozgóátlag 2722 forintnál halad.
Két óvatosságra intő jel is felmerült azonban: az árfolyam a felső Bollinger-szalagnál (2820) jár, az RSI pedig 67,9-cel már a túlvett zóna határán áll. A történelmi csúcs felett nincs korábbi ellenállás, a következő viszonyítási pontok a lélektani kerek szintek (2900 és 3000 forint).
A Telekom november 4-én teszi közzé harmadik negyedéves jelentését, így a négy blue chip közül elsőként ad számot a harmadik negyedévről.
Arra számítok, hogy az erős lendület kitart, de a túlvett közeli RSI és a szalagtető miatt előbb-utóbb pihenő jön.
A forgalommal kísért csúcsdöntés technikailag erős jel, amíg a 2720 forintos gyors mozgóátlag tart, a trend érintetlen, és 2900 forint felé is nyitott az út. Egy esetleges visszaesésnél a 2650–2700 forintos sáv, a korábbi ellenállás, ma már támaszként szolgálhat. A november 4-i jelentés dönti el, hogy a csúcsdöntést megerősíti-e a piac, vagy egy rövid „kifújás” következik.