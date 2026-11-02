Öveket becsatolni, sorsdöntő hét előtt áll a pesti tőzsde, a Magyar Telekom már ki is tört

A pesti parkett ritkán látott erős hetet zárt: a BUX 2,26 százalékkal, 145 257 pontra emelkedett, a Magyar Telekom történelmi csúcsra hágott, miközben a Wall Streeten a technológiai óriások gyorsjelentései után eladási hullám söpört végig.

Sorsdöntő hét előtt áll a pesti tőzsde, a Magyar Telekom már ki is tört / Fotó: MP_Foto / Shutterstock

Kamattartás az Atlanti-óceán mindkét partján

A Fed és az EKB is kivárt a múlt héten, de mindkettő nyitva hagyta a decemberi szigorítás ajtaját. A következő két hét a vállalati számokról szól. November 4. és 11. között mind a négy magyar blue chip közzéteszi harmadik negyedéves jelentését.

A Federal Reserve október 28-án változatlanul hagyta a 3,75–4,00 százalékos kamatsávot, de a döntés nem volt egyhangú: tíz szavazattal kettő ellenében született, és a két kisebbségi szavazat kamatemelést támogatott. A szeptemberi 3,7 százalékos infláció miatt a decemberi lépés továbbra is a piac radarján van.

A hangulatot azonban a hét második felében nem a jegybank, hanem a technológiai szektor határozta meg: csütörtökön az Alphabet és a ServiceNow, pénteken az Amazon és az Intel jelentése után hullott a Nasdaq, amely közel 9 százalékkal került október eleji csúcsa alá.

A befektetőket az AI-beruházások elszálló költsége aggasztja, a legnagyobb technológiai cégek beruházásai megduplázódtak, összesített szabad pénzáramuk pedig negatívba fordult.

A hétvége geopolitikai feszültséget is hozott, Irán legfőbb vezetője földrajzi korlátok nélküli megtorlást helyezett kilátásba egy újabb támadás esetére, miközben amerikai lapértesülések szerint Washingtonban katonai opciókat is mérlegelnek.

Kedden, november 3-án tartják meg az amerikai félidős választást. Az Európai Központi Bank október 29-én 2,5 százalékon tartotta a betéti rátát. Christine Lagarde elismerte, hogy az emelés lehetősége is felmerült, a következő lépés iránya pedig egyértelműen a szigorítás – a piac komoly esélyt lát egy decemberi emelésre.

A szeptemberi 3,8 százalékos euróövezeti infláció szinte teljes egészében az energiaárakból fakad; a tőzsdei földgázár megawattóránként 100 euró fölé emelkedett Európában.