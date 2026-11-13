Breaking: 3000 forint fölé tört a Magyar Telekom
Bekövetkezett péntek dél körül, amire a Magyar Telekom utóbbi napokban mutatott teljesítménye alapján számítani lehetett, a távközlési cég részvényárfolyama áttörte a 3000 forintos álomhatárt, s 0,7 százalékkal, 3004 forintig emelkedett.
A hazai piacvezető távközlési társaság a múlt héten közölte harmadik negyedéves gyorsjelentését, amelyből kiderült, hogy rekordnyereséget termelt a vállalat a július elejétől szeptember végéig tartó időszakban.
A Magyar Telekom részvénykurzusa éppen négy éve, 2022. november 3-án kezdte el a nagy menetelést - ma már kimondani is furcsa - 290 forintos árfolyamról.
A hosszú távú rali némi spéttel követte a 2022 februárjában bevezetett - a korábbi, fix összegű osztalékfizetéstől eltérő - nyereségarányos, részvény-visszavásárlásokkal kombinált részvényesi javadalmazási politikát, amelyet 2025 februárjában egy még nagyvonalúbb keretrendszerrel váltottak fel.
Az emelkedő trend közvetlen kiváltója pedig az inflációkövető díjindexálás bevezetése volt. A szolgáltató 2022 júliusában értesítette ügyfeleit arról, hogy szeptemberi hatállyal rögzíti az ÁSZF-ben a KSH előző évi fogyasztói árindexéhez igazodó automatikus díjkorrekciót.
Mindezt követte a 2023. szeptember 15-én az Orbán-kormánnyal kötött megállapodás, amely alapján a távközlési szektort terhelő különadót kivezették.
Sőt, a kabinet azt is vállalta, hogy a hírközlési szolgáltatókat terhelő vezetékes közműadó fizetési kötelezettséget is megszünteti 2024. január 1-jétől.
A vállalat pedig ennek fejében a 2024 és 2027 közötti időszakban összesen 123 milliárd forintot fordít hazai vezetékes és mobilhálózatának fejlesztésére.
A részvények árfolyama ezt követően 2024 áprilisában érte el az 1000 forintot, tavaly augusztusban a 2000 forintot, most pénteken pedig a már több mint kilencszeres megtérülést jelentő 3000 forintos álomhatárt is áttörte.