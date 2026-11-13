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Breaking: 3000 forint fölé tört a Magyar Telekom

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Újabb csúcsra ért a nagy menetelés. A Magyar Telekom négy év alatt több mint a tízszeresére drágult.
Murányi Ernő
2026.11.13, 13:31
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Bekövetkezett péntek dél körül, amire a Magyar Telekom utóbbi napokban mutatott teljesítménye alapján számítani lehetett, a távközlési cég részvényárfolyama áttörte a 3000 forintos álomhatárt, s 0,7 százalékkal, 3004 forintig emelkedett.

Magyar Telekom
Breaking: 3000 forint fölé tört a Magyar Telekom / Fotó: MP_Foto / Shutterstock

A hazai piacvezető távközlési társaság a múlt héten közölte harmadik negyedéves gyorsjelentését, amelyből kiderült, hogy rekordnyereséget termelt a vállalat a július elejétől szeptember végéig tartó időszakban.

A Magyar Telekom részvénykurzusa éppen négy éve, 2022. november 3-án kezdte el a nagy menetelést - ma már kimondani is furcsa - 290 forintos árfolyamról. 

A hosszú távú rali némi spéttel követte a 2022 februárjában bevezetett - a korábbi, fix összegű osztalékfizetéstől eltérő - nyereségarányos, részvény-visszavásárlásokkal kombinált részvényesi javadalmazási politikát, amelyet 2025 februárjában egy még nagyvonalúbb keretrendszerrel váltottak fel.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény14:44:45
Árfolyam: 2 996 HUF +14 / +0,47 %
Forgalom: 1 106 957 446 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az emelkedő trend közvetlen kiváltója pedig az inflációkövető díjindexálás bevezetése volt. A szolgáltató 2022 júliusában értesítette ügyfeleit arról, hogy szeptemberi hatállyal rögzíti az ÁSZF-ben a KSH előző évi fogyasztói árindexéhez igazodó automatikus díjkorrekciót.  

Mindezt követte a 2023. szeptember 15-én az Orbán-kormánnyal kötött megállapodás, amely alapján a távközlési szektort terhelő különadót kivezették. 

Sőt, a kabinet azt is vállalta, hogy a hírközlési szolgáltatókat terhelő vezetékes közműadó fizetési kötelezettséget is megszünteti 2024. január 1-jétől.

A vállalat pedig ennek fejében a 2024 és 2027 közötti időszakban összesen 123 milliárd forintot fordít hazai vezetékes és mobilhálózatának fejlesztésére.

A Magyar Telekom árfolyamgörbéje, a D betűk az osztalékfizetéseket jelölik /Forrás: BÉT

A részvények árfolyama ezt követően 2024 áprilisában érte el az 1000 forintot, tavaly augusztusban a 2000 forintot, most pénteken pedig a már több mint kilencszeres megtérülést jelentő 3000 forintos álomhatárt is áttörte.

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