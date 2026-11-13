Breaking: 3000 forint fölé tört a Magyar Telekom

Az emelkedő trend közvetlen kiváltója pedig az inflációkövető díjindexálás bevezetése volt. A szolgáltató 2022 júliusában értesítette ügyfeleit arról, hogy szeptemberi hatállyal rögzíti az ÁSZF-ben a KSH előző évi fogyasztói árindexéhez igazodó automatikus díjkorrekciót.

Mindezt követte a 2023. szeptember 15-én az Orbán-kormánnyal kötött megállapodás, amely alapján a távközlési szektort terhelő különadót kivezették.

Sőt, a kabinet azt is vállalta, hogy a hírközlési szolgáltatókat terhelő vezetékes közműadó fizetési kötelezettséget is megszünteti 2024. január 1-jétől.

A vállalat pedig ennek fejében a 2024 és 2027 közötti időszakban összesen 123 milliárd forintot fordít hazai vezetékes és mobilhálózatának fejlesztésére.

A Magyar Telekom árfolyamgörbéje, a D betűk az osztalékfizetéseket jelölik /Forrás: BÉT

A részvények árfolyama ezt követően 2024 áprilisában érte el az 1000 forintot, tavaly augusztusban a 2000 forintot, most pénteken pedig a már több mint kilencszeres megtérülést jelentő 3000 forintos álomhatárt is áttörte.