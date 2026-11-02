Hatalmas ralival rukkolt elő a Magyar Telekom, csak egy hazai kisrészvénnyel lehetett nagyobbat nyerni egy hónap alatt

Októberben tovább élénkült a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) azonnali részvénypiacán. A havi forgalom 24 százalékkal, 701,8 milliárd forintra nőtt szeptemberhez képest, míg a napi átlagos kereskedési volumen közel 30 százalékos emelkedéssel 33,4 milliárd forinton zárt. A pesti tőzsde kereskedésének felpezsdüléséből leginkább a Magyar Telekom profitált, melynek papírjaival 10 százalékos hozamot tehettek zsebre a befektetők egy hónap alatt.

A Magyar Telekom volt október sztárja a pesti tőzsdén / Fotó: Kittyfly / Shutterstock

A nemzetközi részvénypiacokat változékony hangulat jellemezte: a befektetői figyelem középpontjában az amerikai infláció és a monetáris politikával kapcsolatos várakozások, az AI-szektor kilátásai, valamint a közel-keleti geopolitikai feszültségek és az olajár alakulása álltak. Mindemellett a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, különösen a technológiai nagyvállalatok eredményei is kiemelt figyelmet kaptak a hónap második felében.

Harmadával pörgött fel a pesti tőzsde forgalma

A hazai részvénypiac októberben összességében stabil teljesítményt nyújtott, a hozamokat továbbra is elsősorban a vezető magyar blue chipek árfolyamának alakulása befolyásolta.

A BÉT irányadó indexe, a BUX 145 257,34 ponton zárta a hónapot,

a kisebb kapitalizációjú hazai részvények teljesítményét követő BUMIX 8 694,49 ponton fejezte be az októbert.

A BÉT Xtend piacának teljesítményét követő mutató pedig 1 218,19 ponton állt a hónap végén.

A hónap során élénk kereskedési aktivitás jellemezte a Budapesti Értéktőzsde azonnali részvénypiacát: összesen 701,8 milliárd forint forgalomban cseréltek tulajdonost a magyar részvények, a napi átlagos kereskedési volumen pedig elérte az 33,4 milliárd forintot.