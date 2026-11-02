Hatalmas ralival rukkolt elő a Magyar Telekom, csak egy hazai kisrészvénnyel lehetett nagyobbat nyerni egy hónap alatt
Októberben tovább élénkült a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) azonnali részvénypiacán. A havi forgalom 24 százalékkal, 701,8 milliárd forintra nőtt szeptemberhez képest, míg a napi átlagos kereskedési volumen közel 30 százalékos emelkedéssel 33,4 milliárd forinton zárt. A pesti tőzsde kereskedésének felpezsdüléséből leginkább a Magyar Telekom profitált, melynek papírjaival 10 százalékos hozamot tehettek zsebre a befektetők egy hónap alatt.
A nemzetközi részvénypiacokat változékony hangulat jellemezte: a befektetői figyelem középpontjában az amerikai infláció és a monetáris politikával kapcsolatos várakozások, az AI-szektor kilátásai, valamint a közel-keleti geopolitikai feszültségek és az olajár alakulása álltak. Mindemellett a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, különösen a technológiai nagyvállalatok eredményei is kiemelt figyelmet kaptak a hónap második felében.
Harmadával pörgött fel a pesti tőzsde forgalma
A hazai részvénypiac októberben összességében stabil teljesítményt nyújtott, a hozamokat továbbra is elsősorban a vezető magyar blue chipek árfolyamának alakulása befolyásolta.
- A BÉT irányadó indexe, a BUX 145 257,34 ponton zárta a hónapot,
- a kisebb kapitalizációjú hazai részvények teljesítményét követő BUMIX 8 694,49 ponton fejezte be az októbert.
- A BÉT Xtend piacának teljesítményét követő mutató pedig 1 218,19 ponton állt a hónap végén.
A hónap során élénk kereskedési aktivitás jellemezte a Budapesti Értéktőzsde azonnali részvénypiacát: összesen 701,8 milliárd forint forgalomban cseréltek tulajdonost a magyar részvények, a napi átlagos kereskedési volumen pedig elérte az 33,4 milliárd forintot.
Mindkét mutató emelkedett szeptemberhez képest, így a hazai részvénypiac növekvő forgalommal zárta az októbert.
A részvények forgalmi rangsorának élén ezúttal sem történt változás: az OTP Bank papírjaival 519,4 milliárd forint értékben kereskedtek, a második helyen a Mol végzett 94,4 milliárd forintos forgalommal, míg a Richter Gedeon részvényei 54,9 milliárd forinttal kerültek a harmadik helyre.
A Magyar Telekomnál csak egy kispapír szállított magasabb hozamot októberben
A blue chipek hozamait tekintve a Magyar Telekom járt az élen, a távközlési részvény 10 százalékkal drágult, és új történelmi magaslaton, 2800 forinton zárta a hónapot.
A Richter papírjai közel öt százalékkal erősödtek, a Mol csekély fél százalékot emelkedett, az OTP pedig bő két százalékot veszített tőzsdei értékéből.
A kis- és közepes kapitalizációjú kibocsátók közül októberben a Megakrán részvényei teljesítettek a legerősebben, árfolyamuk 16,6 százalékkal emelkedett a hónap során.
A vezető befektetési szolgáltatók közül októberben a Wood & Company bonyolította a legnagyobb, 455,2 milliárd forintos forgalmat. A Concorde 414,9 milliárd forinttal őrizte meg második helyét, az Erste pedig 180,4 milliárd forintos kereskedési volumennel zárta a rangsort.