Hogyan hat a Magyar Telekom számaira a díjkorrekció elmaradása ? – kimondta az elemző, hogy mi lesz az osztalékkal, ez a döntés már egy új kezdet lehet
A 2027-es díjkorrekció mellőzésének a közvetlen hatása a Magyar Telekom jövő évi eredményeire mérsékelt marad, mert a díjkorrekció mértékét a 2026-os átlagos infláció határozta volna meg, amit az MNB az idei év egészére 1,8 százalékra, míg az elemzői konszenzus 1,9 százalékra becsül - kezdte válaszát a Világgazdaság kérdésére Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője.
Mint ismert, a hazai piacvezető távközlési vállalat kedden közölte, hogy a jelenlegi makrogazdasági környezetre, a piaci folyamatokra és az ügyfelek fogyasztási szokásainak alakulására tekintettel 2027-ben sem lakossági, sem üzleti ügyfelei körében nem hajt végre inflációkövető díjkorrekciót.
A bejelentés nyilván rendkívül kedvező a vállalat ügyfeleire nézve, ám váratlanul érte a részvényeseket. Nem csoda, hogy a távközlési vállalat részvényárfolyama a közzétételt megelőző 3016 forintos rekordmagasságból csütörtök délre 2890 forintra zuhant, ami testvérek között is több mint 4 százalékos veszteség. Indokolt volt tehát megkeresni az elemzőt.
Az Equilor számításai szerint a kieső díjkorrekció amúgy a teljes évre vetítve nagyjából 8-10 milliárd forint bevételt jelentett volna. A díjemelésből származó többletbevétel gyakorlatilag teljes egészében az EBITDA-t is növelte volna, így ott is hasonló mértékű hatás várható.
Az adózás utáni eredmény, és így a teljes tulajdonosi kifizetés is 3-4 százalékkal lehet alacsonyabb annál, mint amennyit a vállalat a díjkorrekció érvényesítésével elérhetett volna – tette hozzá Czibere Ákos.
A 2026. júliusi 4,4 százalékos díjkorrekció áthúzódó hatása 2027 első félévében még segíti a bevételek növekedését, ezért a lassulás inkább az év második felében látszódhat majd. Ezután a növekedést elsősorban az ügyfélbázis bővülése, a gigabites és 5G-szolgáltatások iránti kereslet és a portfólió árazása adhatja.
A szabad készpénzáramra (FCF) gyakorolt hatás nagyjából az adózott eredményre jutó összeggel egyezik. A társaság évi 200 milliárd forint feletti szabad cash flow-jához képest ez néhány százalékos tétel.
A 2027-ben esedékes osztalékot és visszavásárlást a 2026-os eredmény alapozza meg, így ezeket a döntés nem érinti.
A 2027-es eredmény utáni kifizetésnél részvényenként néhány forint lehet a különbség, ha a legutóbbi 90 százalék körüli kifizetési aránnyal számolunk.
Megítélésünk szerint ezért a döntés az osztalék szintjét nem veszélyezteti, és ha lesz kiigazítás, az inkább a sajátrészvény-vásárlás méretében jelentkezhet
- emeli ki a stratéga.
Hosszabb távon viszont a döntés üzenete fontosabb lehet, mint a számszerű hatás.
A 2025-ös elállás ugyanis még kormányzati kérésre történt. A mostani a közlemény szerint pedig a társaság saját üzleti döntése, amelyet alacsony infláció mellett, a piaci folyamatokra és az ügyfelek fogyasztási szokásaira hivatkozva hozott meg.
Ez arra utal, hogy az inflációkövető díjkorrekció a jövőben inkább a menedzsment árazási eszköztárának része lesz, mintsem automatikus mechanizmus.