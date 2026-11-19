A 2027-es díjkorrekció mellőzésének a közvetlen hatása a Magyar Telekom jövő évi eredményeire mérsékelt marad, mert a díjkorrekció mértékét a 2026-os átlagos infláció határozta volna meg, amit az MNB az idei év egészére 1,8 százalékra, míg az elemzői konszenzus 1,9 százalékra becsül - kezdte válaszát a Világgazdaság kérdésére Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője.

Hogyan hat a Magyar Telekom számaira a díjkorrekció elmaradása ? - az elemző válaszol / Fotó: Shutterstock

Mint ismert, a hazai piacvezető távközlési vállalat kedden közölte, hogy a jelenlegi makrogazdasági környezetre, a piaci folyamatokra és az ügyfelek fogyasztási szokásainak alakulására tekintettel 2027-ben sem lakossági, sem üzleti ügyfelei körében nem hajt végre inflációkövető díjkorrekciót.

A bejelentés nyilván rendkívül kedvező a vállalat ügyfeleire nézve, ám váratlanul érte a részvényeseket. Nem csoda, hogy a távközlési vállalat részvényárfolyama a közzétételt megelőző 3016 forintos rekordmagasságból csütörtök délre 2890 forintra zuhant, ami testvérek között is több mint 4 százalékos veszteség. Indokolt volt tehát megkeresni az elemzőt.