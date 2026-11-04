Robusztus növekedésről számolt be a Magyar Telekom. A távközlési vállalat csoportszintű bevételei 2026 harmadik negyedévében 7,4 százalékkal, 260,9 milliárd forintra emelkedtek az előző év azonos időszakához képest - áll a társaság szerdán, a tőzsdezárást követően közzétett gyorsjelentésében.

Ügyfélroham és inflációs korrekció: történelmi csúcson a Magyar Telekom nyeresége / Fotó: Alexander Fedosov

Ügyfélroham és díjkorrekció

A növekedést főként az adat- és szélessávú szolgáltatások iránti töretlen lakossági és vállalati kereslet, valamint az IT-szolgáltatások és a készülékértékesítések dinamikus bővülése hajtotta. A bevételek emelkedését a 2026. július 1-jétől végrehajtott inflációkövető díjkorrekció is érdemben támogatta.

A működési és pénzügyi mutatók szinte minden soron javulást mutatnak:

A bruttó fedezet éves szinten 6 százalékkal 163,1 milliárd forintra javult, köszönhetően a távközlési szolgáltatások magasabb jövedelmezőségének.

A közvetlen működési hatékonyságot mérő EBITDA AL 6,6 százalékkal, 107,3 milliárd forintra nőtt.

A módosított nettó eredmény kétszámjegyű ütemben, 11,3 százalékkal 61,4 milliárd forintra ugrott, miután a kimagasló működési profit bőségesen ellensúlyozni tudta a megnövekedett pénzügyi ráfordításokat.

A Telekom árbevétele 5 milliárd forinttal, nettó profitja pedig 1,5 milliárd forinttal szárnyalta túl az elemzői konszenzus prognózisát.

Csökkent a Magyar Telekom készpénztermelése, megugrott a nettó adósság

A gyorsjelentésből ugyanakkor az is kiderül, hogy a hálózati beruházások (Capex after lease) 5,2 százalékkal emelkedtek a negyedévben. A megnövekedett beruházási volumen, a magasabb működőtőke-igény és nyereségadó-kifizetések pedig együttesen nyomást gyakoroltak a készpénztermelésre.

A spektrumlicenc nélküli szabad cash flow az év első kilenc hónapjában 18,7 százalékkal, 146,3 milliárd forintra csökkent, miközben a vállalat nettó adóssága 23,7 százalékkal, 307 milliárd forintra duzzadt tavaly december végéhez képest.

Harmadik negyedéves eredményünk hálózataink erejét bizonyítja, valamint azt az értéket, amelyet a magas színvonalú szolgáltatások és a vonzó ajánlatok révén nyújtunk ügyfeleinknek. Ügyfélbázisunk tovább nőtt, miközben a júliusban végrehajtott díjkorrekció is tovább segítette az ARPU növekedését.

– mondta egyebek között Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója.