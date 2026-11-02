Profitrekordról számolhat be szerdán a Magyar Telekom
A Magyar Telekom éves bevételnövekedési üteme 4,2 százalékra gyorsulhatott a harmadik negyedévben, a díjemelésnek köszönhetően a negyedéves összbevétel elérhette a 253 milliárd forintot - írta Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír részvényelemzője hétfőn, két nappal a cég gyorsjelentésének közzététele előtt.
Felgyorsulhatott a Magyar Telekom bevételbővülése
A bevételnövekedést változatlanul a mobilszegmens hajtja, de a vezetékes ág is stabilan teljesíthetett az áremelések nyomán, illetve a szélessávú internet iránti stabil kereslet is támogathatja a szegmens teljesítményét.
A készülékértékesítések után befolyt bevételek az elemző szerint tovább emelkedhettek, folytatódhatott tehát a második negyedévben látható emelkedő trend, ahogy az elektronikai eszközárak általános emelkedése felgyorsult a harmadik negyedév során.
Emellett várhatóan az exportértékesítések kiesése sem veti már vissza a korábbi időszakokban látott mértékben az eszközértékesítések után befolyt bevételeket a kedvezőbb bázishatásnak köszönhetően.
A macedón leánycég kapcsán az éves alapon erősödő forint változatlanul kedvezőtlen tényező, így az összbevételen belüli aránya a második negyedév után is 8 százalék alatt maradhat. Az SI/IT piacon továbbra sem annyira támogató a környezet, bár a gyengébb első és második negyedéves bevételhez képest némi javulással lehet számolni.
A profitot is emeli a díjkorrekció
A díjkorrekció nemcsak a bevételekre, de a profitabilitásra is pozitív hatással lehet, ami újabb rekorderős eredményekhez vezethet.
A K&H Értékpapír 60 milliárd forintra várja a nettó profitot.
A főbb költségtételek közül a személyi jellegű ráfordítások várhatóan csak minimális mértékben növekednek a második negyedéves szinthez képes, miután a második negyedéves költségszintekre már hatással volt a márciusban bevezetett béremelés a magyarországi üzletágban.
Az egyéb közvetlen költségek emelkedése a harmadik negyedévben is folytatódhatott, a második negyedévre jellemző készülékár-emelkedés ugyanis nem lassult azóta sem, talán még gyorsult is a drágulása üteme, ami növeli az értékesített eszközök beszerzési árát.
Kijött az elemzői konszenzus is
A Magyar Telekom is közzétette közben a céget követő elemzők konszenzusát, amely szerint az árbevétel a 255 milliárd forintot is meghaladhatja, azaz a kollektív bölcsesség két milliárddal többet vár, mint Mohácsi Mihály. A nettó nyereség esetében azonban fordított a helyzet: a konszenzus minimális mértékben kevesebbre számít, mint a K&H elemzője, bár a különbség mindössze 100 millió forint (59,9 milliárdot várnak).