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Profitrekordról számolhat be szerdán a Magyar Telekom

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felgyorsulhatott a Magyar Telekom bevételnövekedése a K&H Értékpapír szerint a harmadik negyedévben, miután a cég július elején inflációkövető díjkorrekciót vezetett be. A társaság nettó profitja 8,5 százalékkal nőhetett a tavalyi bázishoz képest, ami újabb rekordot jelentene 2026 első negyedéve után. A Magyar Telekom november 4-én, piaczárás után teszi közzé harmadik negyedéves jelentését.
Murányi Ernő
2026.11.02, 15:01
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A Magyar Telekom éves bevételnövekedési üteme 4,2 százalékra gyorsulhatott a harmadik negyedévben, a díjemelésnek köszönhetően a negyedéves összbevétel elérhette a 253 milliárd forintot - írta Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír részvényelemzője hétfőn, két nappal a cég gyorsjelentésének közzététele előtt. 

Profitrekordról számolhat be holnapután a Magyar Telekom
Profitrekordról számolhat be holnapután a Magyar Telekom / Fotó: Alexander Fedosov

Felgyorsulhatott a Magyar Telekom bevételbővülése

A bevételnövekedést változatlanul a mobilszegmens hajtja, de a vezetékes ág is stabilan teljesíthetett az áremelések nyomán, illetve a szélessávú internet iránti stabil kereslet is támogathatja a szegmens teljesítményét.

A készülékértékesítések után befolyt bevételek az elemző szerint tovább emelkedhettek, folytatódhatott tehát a második negyedévben látható emelkedő trend, ahogy az elektronikai eszközárak általános emelkedése felgyorsult a harmadik negyedév során.

Emellett várhatóan az exportértékesítések kiesése sem veti már vissza a korábbi időszakokban látott mértékben az eszközértékesítések után befolyt bevételeket a kedvezőbb bázishatásnak köszönhetően.

A macedón leánycég kapcsán az éves alapon erősödő forint változatlanul kedvezőtlen tényező, így az összbevételen belüli aránya a második negyedév után is 8 százalék alatt maradhat. Az SI/IT piacon továbbra sem annyira támogató a környezet, bár a gyengébb első és második negyedéves bevételhez képest némi javulással lehet számolni.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A profitot is emeli a díjkorrekció

A díjkorrekció nemcsak a bevételekre, de a profitabilitásra is pozitív hatással lehet, ami újabb rekorderős eredményekhez vezethet. 

A K&H Értékpapír 60 milliárd forintra várja a nettó profitot.  

A főbb költségtételek közül a személyi jellegű ráfordítások várhatóan csak minimális mértékben növekednek a második negyedéves szinthez képes, miután a második negyedéves költségszintekre már hatással volt a márciusban bevezetett béremelés a magyarországi üzletágban. 

Az egyéb közvetlen költségek emelkedése a harmadik negyedévben is folytatódhatott, a második negyedévre jellemző készülékár-emelkedés ugyanis nem lassult azóta sem, talán még gyorsult is a drágulása üteme, ami növeli az értékesített eszközök beszerzési árát.

Kijött az elemzői konszenzus is

A Magyar Telekom is közzétette közben a céget követő elemzők konszenzusát, amely szerint az árbevétel a 255 milliárd forintot is meghaladhatja, azaz a kollektív bölcsesség két milliárddal többet vár, mint Mohácsi Mihály. A nettó nyereség esetében azonban fordított a helyzet: a konszenzus minimális mértékben kevesebbre számít, mint a K&H elemzője, bár a különbség mindössze 100 millió forint (59,9 milliárdot várnak). 

 

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