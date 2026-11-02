Profitrekordról számolhat be szerdán a Magyar Telekom

A Magyar Telekom éves bevételnövekedési üteme 4,2 százalékra gyorsulhatott a harmadik negyedévben, a díjemelésnek köszönhetően a negyedéves összbevétel elérhette a 253 milliárd forintot - írta Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír részvényelemzője hétfőn, két nappal a cég gyorsjelentésének közzététele előtt.

Profitrekordról számolhat be holnapután a Magyar Telekom / Fotó: Alexander Fedosov

Felgyorsulhatott a Magyar Telekom bevételbővülése

A bevételnövekedést változatlanul a mobilszegmens hajtja, de a vezetékes ág is stabilan teljesíthetett az áremelések nyomán, illetve a szélessávú internet iránti stabil kereslet is támogathatja a szegmens teljesítményét.

A készülékértékesítések után befolyt bevételek az elemző szerint tovább emelkedhettek, folytatódhatott tehát a második negyedévben látható emelkedő trend, ahogy az elektronikai eszközárak általános emelkedése felgyorsult a harmadik negyedév során.

Emellett várhatóan az exportértékesítések kiesése sem veti már vissza a korábbi időszakokban látott mértékben az eszközértékesítések után befolyt bevételeket a kedvezőbb bázishatásnak köszönhetően.

A macedón leánycég kapcsán az éves alapon erősödő forint változatlanul kedvezőtlen tényező, így az összbevételen belüli aránya a második negyedév után is 8 százalék alatt maradhat. Az SI/IT piacon továbbra sem annyira támogató a környezet, bár a gyengébb első és második negyedéves bevételhez képest némi javulással lehet számolni.