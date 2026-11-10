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Régi ismerős a Magyar Telekom élén

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Újabb három évig Rékasi Tibor a Magyar Telekom vezérigazgatója a vállalat igazgatóságának döntése értelmében. Emellett egy új felsővezetői pozíció létrehozásáról is döntött a Magyar Telekom igazgatósága: 2027. január 1-től Takács Gergely a Magyar Telekom IT-vezérigazgató-helyettese.
Murányi Ernő
2026.11.10, 12:14
Frissítve: 2026.11.10, 19:17
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Meghosszabbította a jelenlegi vezérigazgató, Rékasi Tibor 2027. június végig hatályos szerződését a Magyar Telekom igazgatósága,  így már a negyedik 3 éves ciklusát kezdheti meg jövő év július 1-én a vállalat élén. Rékasi Tibor vezérigazgatói kinevezése 2030. június 30-ig szól - közölte a távközlési vállalat kedd délelőtt.

Magyar Telekom Rékasi Tibor
Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója / Forrás: Magyar Telekom

Rékasi Tibor 2008-ben csatlakozott a Magyar Telekom csoporthoz, ahol 2018 óta tölti be a vezérigazgatói pozíciót. 

A szerződés meghosszabbításával az igazgatóság elismerte az elmúlt évek törekvéseit, melynek eredményeként a Magyar Telekom Magyarország vezető digitális szolgáltatójává vált, és mára a vállalat több mint 4,3 millió otthon és vállalkozás számára kínál gigabitképes sebességet vezetékes hálózatán, lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettsége pedig meghaladja a 95 százalékot. 

A cél továbbra is az ügyfelek elégedettségének növelése, a vállalat szolgáltatás-portfóliójának folyamatos fejlesztése, valamint vezetékes-, és mobilhálózatának széleskörű kiépítése.

Szintén döntött az igazgatóság egy új felsővezetői pozíció létrehozásáról is. Jövő év január 1-től Takács Gergely a Magyar Telekom IT-vezérigazgató-helyettese, így új felsővezetővel bővül a vállalat vezetősége (Leadership Squad). 

Takács Gergely 2025 februárjában vette át a Magyar Telekomnál a teljes IT-terület vezetését a műszaki vezérigazgató-helyettes, Nagy Péter irányítása alatt. 

Takács Gergely Magyar Telekom
Takács Gergely a jövő évtől a Magyar Telekom IT-vezérigazgató-helyettese / Fotó: Sass Judit

Ezt a működést módosítja az igazgatóság mostani döntése azzal, hogy külön felsővezetői pozíciót létrehozva, stratégiai szintre emeli az IT-területet. A szakember több mint 25 éves telekommunikációs tapasztalattal rendelkezik, korábban az egykori PanTelnél, a Vodafone Hungarynál és a BT Groupnál szerzett szakmai tapasztalatot, mielőtt 2016 szeptemberében csatlakozott a Magyar Telekomhoz.

Rékasi Tibor vezetése alatt a Magyar Telekom sikeresen navigált a változó körülmények között. Stratégiai víziója elősegítette, hogy hosszú távon is jövőálló vállalatot építsünk. Mindazonáltal a globális trendek, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia térnyerése szükségessé teszi, hogy a Magyar Telekom új transzformációs szakaszba lépjen. Ennek részeként az IT-terület dedikált felsővezetői figyelmet kap. Bízom benne, hogy Takács Gergely vezetése alatt az IT, mint minden terület kulcsfontosságú partnere, támogatja a Társaság működésének dinamikus fejlődését a jövőben is. Mindkettőjüknek sok sikert kívánok feladatkörükben

- emelte ki Daniel Daub, a Magyar Telekom igazgatóságának elnöke a személyi hírek kapcsán.  

 

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tőzsde
vezérigazgató
Magyar Telekom

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