Tovább száguld a Magyar Telekom, de felpörgött a Mol és a 4iG is
Vegyes és bizonytalan hangulat uralkodott kedden a globális tőkepiacokon, miközben a befektetők figyelme a mai amerikai félidős választásokra és a technológiai szektor vállalati jelentéseire összpontosult. A vezető amerikai és nemzetközi tőzsdeindexek eltérő irányokba mozdultak el, a piacokon a kivárás és az óvatosság volt a meghatározó.
A BÉT kicsengetése magasságában a technológiai fókuszú Nasdaq Composite index 0,5–0,8 százalékos erősödést mutatott, mivel a befektetők elkezdték visszavásárolni az utóbbi időben erősen megütött csipgyártó és mesterséges intelligencia fókuszú cégek részvényeit. Ezzel szemben a Dow Jones ipari átlag több mint 200 pontos (mintegy 0,5 százalékos) mínuszban tartózkodott, míg az S&P 500 enyhe, 0,2-0,3 százalék körüli pluszban ingadozott.
A Dow Jones index gyengüléséért elsősorban az Apple volt a felelős, amelynek árfolyama mintegy 2 százalékkal esett. A technológiai óriás kiábrándító előrejelzést tett közzé, ráadásul a negyedik negyedéves iPad-értékesítési számai is elmaradtak a Wall Street várakozásaitól.
A globális tőkepiacokon a legnagyobb bizonytalansági tényezőt az amerikai kongresszusi választások jelentik. A befektetők szoros figyelemmel kísérik, hogy kialakul-e megosztott kormányzás az elnök és a kongresszus között, amire a fogadási piacok nagy esélyt látnak, mivel a végeredmény közvetlenül befolyásolja a jövőbeli költségvetési kiadásokat, a szabályozásokat és az államkötvényhozamokat.
Eközben a tartósan magas amerikai államkötvényhozamok továbbra is nyomás alatt tartják a növekedési részvények értékeltségét.
Mindemellett miután az Egyesült Államok védelmi célú csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen a Hormuzi-szorosban, a geopolitikai kockázatok ismét felerősödtek, ami a kora reggeli határidős esések után az olajárak emelkedését és a globális részvénypiacok óvatosabbá válását vonta maga után.
Késő délután azonban az olaj jegyzése újfent visszaesett, a Brent típusú nyersolaj ára például 1,6 százalékkal, hordónként 103,1 dollárra süllyedt. Az európai földgázárak is 90,4 EUR/MWh alá csúsztak vissza a holland TTF gáztőzsdén.
Az európai részvényindexek is felemás képet mutattak. Míg a DAX és a párizsi CAC 40 nagyjából stagnált, a londoni FTSE 100 mintegy 0,8 százalékkal csökkent.
Az európai technológiai papírokat is (mint például a holland ASML-t) az Apple borús előrejelzése és az AI-befektetések megtérülésével kapcsolatos globális kételyek húzták le, ami az egész kontinensen felerősítette az eladói nyomást.
Tovább borzolta a kedélyeket a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss figyelmeztetése, amely szerint a gyér európai gáztartalékok miatt a gázpiaci szűkösség és az árvolatilitás akár 2027-ig is elhúzódhat.
A vállalati szektorban ezalatt fontos mérföldkőhöz érkezett a német CECONOMY AG kiskereskedelmi cég, miután a kínai JD.com felvásárlási ajánlata zöldlámpát kapott az Európai Bizottságtól.
Tovább tar a Magyar Telekom királysága, de nagyot ment a Mol és a 4iG is
A nap végére a Budapesten is felvidulhattak a befektetők, különösen, akik Magyar Telekom- vagy Mol-részvényekből táraztak be.
Az OTP részvényei viszont 0,2 százalékkal, 41 750 forintra gyengültek. A pénzintézet egyik befektetésével kapcsolatban kedvezőtlen hírek érkeztek.
A Mol részvényei ugyanakkor szabályosan, mintegy 2 százalékkal, 5050 forintig lőttek ki.
A Richter sem járt különösebben részvényesei kedvében, a gyógyszerpapírok ugyanis 13 000 forinton stagnáltak.
A Magyar Telekom folytatta hétfőn megkezdett hegymenetét és rekordsorozatát. A távközlési részvény árfolyama 1,9 százalékkal, a félelmetes új csúcsot jelentő 2930 forintig vágtáztak egy nappal a cég harmadik negyedéves gyorsjelentésének a publikálása előtt.
Éppen csak egy hajszállal maradt le szektortársától a 4iG, amelynek záróára 1,8 százalékkal, 1498 forintig ralizott.
Mindennek következtében a BUX 0,5 százalékkal, 146 075 pontra nőtt. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 21,8 milliárd forintot.
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A forint árfolyama egy kissé lejjebb került. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 364,65 forintra nőtt a tőzsdezárás időpontjára.