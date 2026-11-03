Vegyes és bizonytalan hangulat uralkodott kedden a globális tőkepiacokon, miközben a befektetők figyelme a mai amerikai félidős választásokra és a technológiai szektor vállalati jelentéseire összpontosult. A vezető amerikai és nemzetközi tőzsdeindexek eltérő irányokba mozdultak el, a piacokon a kivárás és az óvatosság volt a meghatározó.

Tovább száguld a Magyar Telekom, de felpörgött a Mol és a 4iG is / Fotó: Kittyfly / Shutterstock

A BÉT kicsengetése magasságában a technológiai fókuszú Nasdaq Composite index 0,5–0,8 százalékos erősödést mutatott, mivel a befektetők elkezdték visszavásárolni az utóbbi időben erősen megütött csipgyártó és mesterséges intelligencia fókuszú cégek részvényeit. Ezzel szemben a Dow Jones ipari átlag több mint 200 pontos (mintegy 0,5 százalékos) mínuszban tartózkodott, míg az S&P 500 enyhe, 0,2-0,3 százalék körüli pluszban ingadozott.

A Dow Jones index gyengüléséért elsősorban az Apple volt a felelős, amelynek árfolyama mintegy 2 százalékkal esett. A technológiai óriás kiábrándító előrejelzést tett közzé, ráadásul a negyedik negyedéves iPad-értékesítési számai is elmaradtak a Wall Street várakozásaitól.

A globális tőkepiacokon a legnagyobb bizonytalansági tényezőt az amerikai kongresszusi választások jelentik. A befektetők szoros figyelemmel kísérik, hogy kialakul-e megosztott kormányzás az elnök és a kongresszus között, amire a fogadási piacok nagy esélyt látnak, mivel a végeredmény közvetlenül befolyásolja a jövőbeli költségvetési kiadásokat, a szabályozásokat és az államkötvényhozamokat.

Eközben a tartósan magas amerikai államkötvényhozamok továbbra is nyomás alatt tartják a növekedési részvények értékeltségét.

Mindemellett miután az Egyesült Államok védelmi célú csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen a Hormuzi-szorosban, a geopolitikai kockázatok ismét felerősödtek, ami a kora reggeli határidős esések után az olajárak emelkedését és a globális részvénypiacok óvatosabbá válását vonta maga után.

Késő délután azonban az olaj jegyzése újfent visszaesett, a Brent típusú nyersolaj ára például 1,6 százalékkal, hordónként 103,1 dollárra süllyedt. Az európai földgázárak is 90,4 EUR/MWh alá csúsztak vissza a holland TTF gáztőzsdén.