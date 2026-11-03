Deviza
EUR/HUF364,56 +0,04% USD/HUF325,63 +0,03% GBP/HUF437,06 +0,13% CHF/HUF396,83 -0,24% PLN/HUF82,62 +0,15% RON/HUF68,24 -0,04% CZK/HUF14,98 +0,04% EUR/HUF364,56 +0,04% USD/HUF325,63 +0,03% GBP/HUF437,06 +0,13% CHF/HUF396,83 -0,24% PLN/HUF82,62 +0,15% RON/HUF68,24 -0,04% CZK/HUF14,98 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 075,44 +0,51% MTELEKOM2 930 +1,88% MOL5 050 +2,02% OTP41 750 -0,24% RICHTER13 000 0% OPUS196,8 +2,5% ANY5 890 -1,17% AUTOWALLIS116 -3,33% WABERERS4 110 +0,24% BUMIX8 582,72 -0,16% CETOP4 850,72 +0,05% CETOP NTR3 134,62 +0,05% BUX146 075,44 +0,51% MTELEKOM2 930 +1,88% MOL5 050 +2,02% OTP41 750 -0,24% RICHTER13 000 0% OPUS196,8 +2,5% ANY5 890 -1,17% AUTOWALLIS116 -3,33% WABERERS4 110 +0,24% BUMIX8 582,72 -0,16% CETOP4 850,72 +0,05% CETOP NTR3 134,62 +0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Tovább száguld a Magyar Telekom, de felpörgött a Mol és a 4iG is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Felemás nemzetközi hangulatban emelkedett a BUX. A Magyar Telekom és a Mol is kiváló formában volt, sőt még a 4iG is sprintelt egy nagyot.
Murányi Ernő
2026.11.03, 17:28
Frissítve: 2026.11.03, 17:41
Szóljon hozzá!

Vegyes és bizonytalan hangulat uralkodott kedden a globális tőkepiacokon, miközben a befektetők figyelme a mai amerikai félidős választásokra és a technológiai szektor vállalati jelentéseire összpontosult. A vezető amerikai és nemzetközi tőzsdeindexek eltérő irányokba mozdultak el, a piacokon a kivárás és az óvatosság volt a meghatározó.

Headquarters,Deutsche, Magyar Telekom,,White,Architectural,Facade,T,Logo,,Blue,Sky, magyar telekom
Tovább száguld a Magyar Telekom, de felpörgött a Mol és a 4iG is / Fotó: Kittyfly / Shutterstock

A BÉT kicsengetése magasságában a technológiai fókuszú Nasdaq Composite index 0,5–0,8 százalékos erősödést mutatott, mivel a befektetők elkezdték visszavásárolni az utóbbi időben erősen megütött csipgyártó és mesterséges intelligencia fókuszú cégek részvényeit. Ezzel szemben a Dow Jones ipari átlag több mint 200 pontos (mintegy 0,5 százalékos) mínuszban tartózkodott, míg az S&P 500 enyhe, 0,2-0,3 százalék körüli pluszban ingadozott.

A Dow Jones index gyengüléséért elsősorban az Apple volt a felelős, amelynek árfolyama mintegy 2 százalékkal esett. A technológiai óriás kiábrándító előrejelzést tett közzé, ráadásul a negyedik negyedéves iPad-értékesítési számai is elmaradtak a Wall Street várakozásaitól.

A globális tőkepiacokon a legnagyobb bizonytalansági tényezőt az amerikai kongresszusi választások jelentik. A befektetők szoros figyelemmel kísérik, hogy kialakul-e megosztott kormányzás az elnök és a kongresszus között, amire a fogadási piacok nagy esélyt látnak, mivel a végeredmény közvetlenül befolyásolja a jövőbeli költségvetési kiadásokat, a szabályozásokat és az államkötvényhozamokat. 

Eközben a tartósan magas amerikai államkötvényhozamok továbbra is nyomás alatt tartják a növekedési részvények értékeltségét.

Mindemellett miután az Egyesült Államok védelmi célú csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen a Hormuzi-szorosban, a geopolitikai kockázatok ismét felerősödtek, ami a kora reggeli határidős esések után az olajárak emelkedését és a globális részvénypiacok óvatosabbá válását vonta maga után. 

Késő délután azonban az olaj jegyzése újfent visszaesett, a Brent típusú nyersolaj ára például 1,6 százalékkal, hordónként 103,1 dollárra süllyedt. Az európai földgázárak is 90,4 EUR/MWh alá csúsztak vissza a holland TTF gáztőzsdén.    

Az európai részvényindexek is felemás képet mutattak. Míg a DAX és a párizsi CAC 40 nagyjából stagnált,  a londoni FTSE 100 mintegy 0,8 százalékkal csökkent.

Az európai technológiai papírokat is (mint például a holland ASML-t) az Apple borús előrejelzése és az AI-befektetések megtérülésével kapcsolatos globális kételyek húzták le, ami az egész kontinensen felerősítette az eladói nyomást.

Tovább borzolta a kedélyeket a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss figyelmeztetése, amely szerint a gyér európai gáztartalékok miatt a gázpiaci szűkösség és az árvolatilitás akár 2027-ig is elhúzódhat. 

A vállalati szektorban ezalatt fontos mérföldkőhöz érkezett a német CECONOMY AG kiskereskedelmi cég, miután a kínai JD.com felvásárlási ajánlata zöldlámpát kapott az Európai Bizottságtól.

Tovább tar a Magyar Telekom királysága, de nagyot ment a Mol és a 4iG is

A nap végére a Budapesten is felvidulhattak a befektetők, különösen, akik Magyar Telekom- vagy Mol-részvényekből táraztak be.

Az OTP részvényei viszont 0,2 százalékkal, 41 750 forintra gyengültek. A pénzintézet egyik  befektetésével kapcsolatban kedvezőtlen hírek érkeztek. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 750 HUF 0 / -0,24 %
Forgalom: 11 510 135 430 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényei ugyanakkor szabályosan, mintegy 2 százalékkal, 5050 forintig lőttek ki.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 050 HUF 0 / +2,02 %
Forgalom: 6 188 456 823 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter sem járt különösebben részvényesei kedvében, a gyógyszerpapírok ugyanis 13 000 forinton stagnáltak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 000 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 2 603 442 380 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom folytatta hétfőn megkezdett hegymenetét és rekordsorozatát. A távközlési részvény árfolyama 1,9 százalékkal, a félelmetes új csúcsot jelentő 2930 forintig vágtáztak egy nappal a cég harmadik negyedéves gyorsjelentésének a publikálása előtt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 930 HUF 0 / +1,88 %
Forgalom: 1 085 639 684 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Éppen csak egy hajszállal maradt le szektortársától a 4iG, amelynek záróára 1,8 százalékkal, 1498 forintig ralizott.

 4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 1 498 HUF 0 / +1,84 %
Forgalom: 132 719 765 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Mindennek következtében a BUX 0,5 százalékkal, 146 075 pontra nőtt. Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 21,8 milliárd forintot.  

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

 A forint árfolyama egy kissé lejjebb került. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 364,65 forintra nőtt a tőzsdezárás időpontjára.

Szóljon hozzá!
tőzsde
Magyar Telekom
4iG
Mol

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu