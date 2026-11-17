A jelenlegi makrogazdasági környezetet és kilátásokat, valamint a piaci folyamatokat és az ügyfelek fogyasztási szokásainak alakulását figyelembe véve, a Magyar Telekom jövőre nem hajt végre inflációkövető díjkorrekciót - közölte a vállalat kedden délután.

Fellélegezhetnek a Magyar Telekom ügyfelei, rossz hír a részvényeseknek / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A távközlési vállalat az elmúlt években három alkalommal hajtott végre inflációkövető díjemelést 2023-ban 14,5 százalékkal, 2024-ben 15 százalékkal, idén pedig 4,4 százalékkal srófolta feljebb a díjakat. Tavaly és a friss bejelentés szerint 2027-ben viszont elmarad(t) a korrekció.

A díjemelések minden esetben csak a havi előfizetési díjakra vonatkoztak, a forgalmi díjak (percdíjak, SMS-ek) és a kiegészítő szolgáltatások árai változatlanok maradtak.

Azokban az években, amikor volt díjindexálás, a cég az előző éves inflációt vette alapul, bár 2024-ben mérsékelte a díjemelés mértékét, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 2023-as éves fogyasztói árváltozás 17,6 százalék volt, a Magyar Telekom azonban ennél alacsonyabb, 15 százalékos díjkorrekciót érvényesített.

A vállalat 2025 januárjában eredetileg bejelentette a 3,7 százalékos emelést, azonban áprilisban – a gazdaság élénkítését és az infláció enyhítését támogatva – lemondott az áremelésről, és vállalta, hogy 2026 első félévének végéig nem hajt végre egyoldalú díjemelést.

A vállalat most is a makrogazdasági környezetre és kilátásokra tekintettel mellőzi a jövő évre esedékes indexálást.

A részvényesek szempontjából viszont a díjemelés elmaradása csökkentheti az osztalékalapot, illetve a saját részvények felvásárlására rendelkezésre álló keretet.

A Magyar Telekom részvényeárfolyama 0,8 százalékos mínuszba került fél öt után.