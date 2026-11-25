Masterplast: kulcsfontosságú szerződést mondott fel az állami tulajdonú MVM Next
Az év utolsó napján lezárul a BÉT-en jegyzett Masterplast kizárólagos tulajdonában álló Masterplast Hungária Kft. együttműködése az MVM Next Zrt-vel, mivel az MVM Next felmondta a hitelesített energiamegtakarítások (HEM) átruházásáról szóló szerződést - derül ki a tőzsdei cég szerdán publikált közleményéből.
A felek még 2025. szeptember 19-én állapodtak meg a több mint tíz évre tervezett konstrukcióról, amely a hazai építőipari cég történetének egyik legnagyobb volumenű üzleteként indult.
Megingott a lakossági szigetelési program pillére
A most felmondott szerződés lényege az volt, hogy a Masterplast lakossági épületszigetelési programok révén keletkező hitelesített energiamegtakarításokat (HEM) értékesített volna az MVM Next számára. Ez az együttműködés biztosította volna azt a stabil pénzügyi keretet, amelyből a társaság a bevont ingatlanok korszerűsítéséhez szükséges szigetelőanyagokat finanszírozta.
A szerződés megszűnése komoly kihívás elé állítja a vállalatot, hiszen egy kulcsfontosságú növekedési és bevételi pillér esik ki a tervezett modellből. A HEM-értékesítések körüli bizonytalanság és azok elmaradása már a korábbi negyedéves pénzügyi jelentésekben is éreztette hatását, komoly árbevétel-visszaesést okozva a hazai piacon.
Hogyan tovább Masterplast?
Bár az MVM Next a megállapodásban rögzített rendes felmondási jogát gyakorolta, a döntés mégis érzékenyen érinti a Masterplast jövőbeli kilátásait. A vállalatnak a következő időszakban új értékesítési csatornákat, illetve más piaci vagy tőzsdei vevőket kell találnia az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerben (EKR) keletkező energiamegtakarítási egységek hasznosítására, emellett újra kell strukturálnia a lakossági szigetelési programjának finanszírozási hátterét is.
A keretszerződés felmondása ugyanakkor nem zárja ki, hogy a két fél egymással a jövőben is egyedi szerződéseket kössön.