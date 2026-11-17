Erős harmadik negyedéves teljesítményről számolt be kedd reggel Magyarország egyik legnagyobb pénzintézete. Az MBH Bank a szeptember végén zárult három hónapban 50 milliárd forint feletti adózás előtti eredményt ért el, 2026 első kilenc hónapja során pedig 143 milliárd fointnyi nyereségnél jár. A hitelező eközben megőrizte szilárd tőke- és likviditási pozícióját is – derül ki a társaság gyorsjelentéséből.

Szépen termeli a profitot az MBH Bank / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Szilárd tőkehelyzet és számottevő pénzügyi eredmények

Az MBH Bank megőrizte szilárd tőkehelyzetét, miközben a harmadik negyedévben érdemben javult a jövedelmezősége az előző negyedévhez képest, a tőkemutatók pedig továbbra is meghaladják a szabályozói elvárásokat: a bankcsoport saját tőkéje 1 265,9 milliárd forintra nőtt, csaknem 5 százalékot emelkedve éves szinten, a tőkemegfelelési mutatója pedig 20,8 százalékot ért el az időszak végére. A bankcsoport mérlegfőösszege a harmadik negyedév végén meghaladta a 13 040 milliárd forintot, 6,2 százalékos éves növekedést követően.

Az MBH Bank az idei harmadik negyedévben

több mint 50 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el,

míg a kilenc hónapra vetített adózás előtti eredménye meghaladta a 143 milliárd forintot,

a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 12,7 százalékon állt.

Emellett a harmadik negyedévben a számviteli adózás utáni eredmény is közel 50 milliárd forintot tett ki.

A hitelező pénzügyi eredménye kiegyensúlyozott volt és pozitív trendet mutatott az év első három negyedévében, mégis negatívan hatottak rá az év során több mint 150 milliárd forintot kitevő kormányzati elvonások.

Az MBH Csoport működési költsége éves szinten 5 százalék körüli mértékben nőtt, így 266,9 milliárd forintot tett ki 2026. első kilenc hónapjában. A portfólióminőség továbbra is stabil: a nemteljesítő hitelek aránya 3,8 százalék volt, és a bank nem tapasztal rendszerszintű romlást a hitelportfólió minőségében.

A harmadik negyedév eredményei visszaigazolják az MBH Bank erejét, ellenállóképességét és stabilitását. Eredménytermelő képességünk kiegyensúlyozott, tőkepozíciónk erős, likviditási mutatóink jóval meghaladják az elvárt szintet, így a volatilis gazdasági környezetben is erős fundamentumaink vannak a további növekedéshez

– kommentálta az eredményeket Dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató.