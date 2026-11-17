Felfedte lapjait Magyarország egyik vezető pénzintézete – szépen termeli a profitot az MBH Bank
Erős harmadik negyedéves teljesítményről számolt be kedd reggel Magyarország egyik legnagyobb pénzintézete. Az MBH Bank a szeptember végén zárult három hónapban 50 milliárd forint feletti adózás előtti eredményt ért el, 2026 első kilenc hónapja során pedig 143 milliárd fointnyi nyereségnél jár. A hitelező eközben megőrizte szilárd tőke- és likviditási pozícióját is – derül ki a társaság gyorsjelentéséből.
Szilárd tőkehelyzet és számottevő pénzügyi eredmények
Az MBH Bank megőrizte szilárd tőkehelyzetét, miközben a harmadik negyedévben érdemben javult a jövedelmezősége az előző negyedévhez képest, a tőkemutatók pedig továbbra is meghaladják a szabályozói elvárásokat: a bankcsoport saját tőkéje 1 265,9 milliárd forintra nőtt, csaknem 5 százalékot emelkedve éves szinten, a tőkemegfelelési mutatója pedig 20,8 százalékot ért el az időszak végére. A bankcsoport mérlegfőösszege a harmadik negyedév végén meghaladta a 13 040 milliárd forintot, 6,2 százalékos éves növekedést követően.
Az MBH Bank az idei harmadik negyedévben
- több mint 50 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredményt ért el,
- míg a kilenc hónapra vetített adózás előtti eredménye meghaladta a 143 milliárd forintot,
- a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig 12,7 százalékon állt.
- Emellett a harmadik negyedévben a számviteli adózás utáni eredmény is közel 50 milliárd forintot tett ki.
A hitelező pénzügyi eredménye kiegyensúlyozott volt és pozitív trendet mutatott az év első három negyedévében, mégis negatívan hatottak rá az év során több mint 150 milliárd forintot kitevő kormányzati elvonások.
Az MBH Csoport működési költsége éves szinten 5 százalék körüli mértékben nőtt, így 266,9 milliárd forintot tett ki 2026. első kilenc hónapjában. A portfólióminőség továbbra is stabil: a nemteljesítő hitelek aránya 3,8 százalék volt, és a bank nem tapasztal rendszerszintű romlást a hitelportfólió minőségében.
A harmadik negyedév eredményei visszaigazolják az MBH Bank erejét, ellenállóképességét és stabilitását. Eredménytermelő képességünk kiegyensúlyozott, tőkepozíciónk erős, likviditási mutatóink jóval meghaladják az elvárt szintet, így a volatilis gazdasági környezetben is erős fundamentumaink vannak a további növekedéshez
– kommentálta az eredményeket Dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató.
Erős növekedés a lakossági hitelezésben
A harmadik negyedév végén a bankcsoport bruttó hitelállománya 6 371,4 milliárd forintot tett ki, amely közel 155 milliárd forinttal haladja meg az előző év azonos időszakának eredményét. A lakossági szegmens kiemelkedően jól teljesített az év során: szeptember végére elérte a 2 737,6 milliárd forintot, így a negyedéves növekedési ütem csaknem 3 százalék volt, míg az éves növekedés 9,3 százalékot mutatott a kedvező üzleti aktivitának köszönhetően. Ezekhez az eredményekhez mind a szabad felhasználású fogyasztási hitelezés, mind pedig a lakáshitelezés jelentős mértékben járult hozzá: a bank a személyi kölcsön kihelyezéseket az idei harmadik negyedévben több mint 10 százalékkal tudta növelni, éves összehasonlításban pedig közel 50 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának eredményeit.
Az átlagos személyi kölcsön hitelösszeg az év folyamán nagyjából 2-2,3 millió forint között mozgott. Emellett a lakáshitelek új szerződéses összege a harmadik negyedévben 113,8 milliárd forint volt, ami 54,3 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakával összehasonlítva, míg az év első 9 hónapjában összesen 334,1 milliárd forint összegben kötött új lakáshiteleket a bank, ami éves szinten 26,8 százalékos növekedést jelent.
A vállalati szegmens esetében a negyedév során továbbra is a szelektív megközelítést alkalmazta a hitelintézet, amely befolyásolta a növekedés dinamikáját és amelynek eredményeként a bruttó hitelállomány 1,3 százalékkal szűkült az előző negyedévhez képest. A lízing hitelállomány 5,1%-kal emelkedett egy év alatt, így a negyedév végén 652,2 milliárd forintot tett ki.
A bank likviditási helyzete továbbra is stabil: a likviditásfedezeti rátája a második negyedév végi 145 százalékról szeptember végére 154 százalékra emelkedett, az NSFR 125 százalék felett alakult. Az ügyfélbetétek állománya 7 623 milliárd forint volt, miközben a bank továbbra is mintegy 1 250 milliárd forintos betéti többlettel rendelkezett a bruttó ügyfélhitelekhez képest.