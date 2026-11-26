Az MBH Bank harmadik negyedéves gyorsjelentésének közzététele kapcsán kérdezte a Világgazdaság Gózon Gergelyt, a bank nemrégiben kinevezett vezérigazgató-helyettesét.

Gózon Gergely, az MBH Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

Először is gratulálok a kinevezéséhez, miután október eleje óta Ön az MBH Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese. Mondana egy pár szót a szakmai előéletéről?

Természetesen. Több mint 20 éve álltam munkába és a teljes szakmai pályám a bankszektorhoz kötődik, akár banki, akár tanácsadói oldalon. Érdekesség, hogy az első munkahelyem éppen itt, a Váci utcai épületben volt, az egyik elődbankunknál, az MKB-nál, ahol közel tíz évet töltöttem, és ez idő alatt több különböző banki területet is volt lehetőségem közelről megismerni.

Ezt követően a McKinsey tanácsadó cégnél dolgoztam, részben Londonban, majd az OTP Banknál töltöttem be vezető pozíciót. Ott dolgoztam együtt Barna Zsolttal és a menedzsment több olyan tagjával is, akik később, az építkezési szakaszban csatlakoztak az MBH Bankhoz.

Ezután néhány évre visszatértem a tanácsadói oldalra, a BCG-hez, majd több mint három évvel ezelőtt csatlakoztam az MBH Csoporthoz. Az elmúlt években elsődlegesen a befektetői kapcsolatok és a stratégia volt a fő területem, valamint a tőkepiaci műveletek koordinálása.

Vezérigazgató-helyettesként viszont a most megjelent, harmadik negyedéves gyorsjelentésben működött először közre.

Igen, bár korábban már több alkalommal én prezentáltam a negyedéves eredményeinket a befektetői konferenciahívásokon.

Akkor elmondaná, hogy alakult a bank harmadik negyedéve?

Ha röviden akarnám megválaszolni, akkor a harmadik negyedévben megőriztük szilárd tőkehelyzetünket, miközben érdemben javult a jövedelmezőségünk az előző negyedévhez képest.

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Mindenképpen kiemelendő, hogy egy erős negyedévünk volt, a korrigált adózás előtti eredményünk csaknem elérte az 51 milliárd forintot, az első kilenc 9 hónapban pedig több mint 143 milliárd forint eredményt termelt a bankcsoport. Ez egy erős, nagy szám, főként, ha azt is figyelembe vesszük, hogy jelentős addicionális terhek, állami elvonások terhelték ezt az időszakot.