Jelentős terhek mellett javuló eredményesség és erős lakossági hitelezés az MBH Banknál – interjú Gózon Gergely pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettessel
Az MBH Bank harmadik negyedéves gyorsjelentésének közzététele kapcsán kérdezte a Világgazdaság Gózon Gergelyt, a bank nemrégiben kinevezett vezérigazgató-helyettesét.
Először is gratulálok a kinevezéséhez, miután október eleje óta Ön az MBH Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese. Mondana egy pár szót a szakmai előéletéről?
Természetesen. Több mint 20 éve álltam munkába és a teljes szakmai pályám a bankszektorhoz kötődik, akár banki, akár tanácsadói oldalon. Érdekesség, hogy az első munkahelyem éppen itt, a Váci utcai épületben volt, az egyik elődbankunknál, az MKB-nál, ahol közel tíz évet töltöttem, és ez idő alatt több különböző banki területet is volt lehetőségem közelről megismerni.
Ezt követően a McKinsey tanácsadó cégnél dolgoztam, részben Londonban, majd az OTP Banknál töltöttem be vezető pozíciót. Ott dolgoztam együtt Barna Zsolttal és a menedzsment több olyan tagjával is, akik később, az építkezési szakaszban csatlakoztak az MBH Bankhoz.
Ezután néhány évre visszatértem a tanácsadói oldalra, a BCG-hez, majd több mint három évvel ezelőtt csatlakoztam az MBH Csoporthoz. Az elmúlt években elsődlegesen a befektetői kapcsolatok és a stratégia volt a fő területem, valamint a tőkepiaci műveletek koordinálása.
Vezérigazgató-helyettesként viszont a most megjelent, harmadik negyedéves gyorsjelentésben működött először közre.
Igen, bár korábban már több alkalommal én prezentáltam a negyedéves eredményeinket a befektetői konferenciahívásokon.
Akkor elmondaná, hogy alakult a bank harmadik negyedéve?
Ha röviden akarnám megválaszolni, akkor a harmadik negyedévben megőriztük szilárd tőkehelyzetünket, miközben érdemben javult a jövedelmezőségünk az előző negyedévhez képest.
Mindenképpen kiemelendő, hogy egy erős negyedévünk volt, a korrigált adózás előtti eredményünk csaknem elérte az 51 milliárd forintot, az első kilenc 9 hónapban pedig több mint 143 milliárd forint eredményt termelt a bankcsoport. Ez egy erős, nagy szám, főként, ha azt is figyelembe vesszük, hogy jelentős addicionális terhek, állami elvonások terhelték ezt az időszakot.
Összességében 93 milliárd forinttal vetették vissza az eredményünket a szektorspecifikus adók és szabályozói intézkedések hatásai, így a több mint 52,5 milliárd extraprofitadó, a folyamatosan emelkedő, idén több mint 20 milliárd forintos terhet jelentő bankadó, illetve a jövedelmezőségünket nagyságrendileg szintén 20 milliárd forinttal rontó egyszeri kamatstophatás.
Ehhez jött még hozzá a tranzakciós illeték, amelynek mértéke közel 50 milliárd forintot tett ki, így a terhek teljes összege megközelítette a 150 milliárd forintot.
Mindezzel együtt a teljes számviteli eredményünk az egy-kilenc hónapban közel 25 milliárd forint, tehát azt lehet mondani, hogy a terheket ki tudtuk nőni, de az biztos, hogy az általunk megcélzott jövedelmezőségi szintek eléréséhez tovább kell növekednünk, javítani kell még a hatékonyságunkat, másrészt az állami elvonások struktúráját is újra kellene gondolni, mert azok az egész szektort jelentősen sújtják.
Hogyan teljesítettek az egyes banki területek? Hogy ment például a hitelezés?
Alapvetően, és a piaccal összhangban a lakossági hitelezésben láttunk jelentős élénkülést a piacon, és ebből a bankcsoportunk is nagymértékben kivette a részét.
Éves szinten közel 10 százalékkal növekedett a lakossági hitelállományunk, csak a harmadik negyedévben például közel 114 milliárd forintot tett ki az új lakáshitel-szerződések volumene. Ez éves bázison egy közel 55 százalékos emelkedés, amiben kiemelkedő szerepet játszott az Otthon Start program. Az első kilenc hónapban 334 milliárd forintot meghaladó új lakáshitel-szerződést kötöttünk, ami közel 27 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát.
Ha hónapról-hónapra vizsgáljuk a számokat, folyamatos a növekedés, és nagyon kíváncsian várjuk az Otthon Start program zárószakaszában elért eredményünket, mivel az utolsó hetekben még egy hatalmas rohamot érzékeltünk, ami már a negyedik negyedévre esett.
Ez tehát mindenképp egy erős szegmens, akárcsak a személyi kölcsön állományunk. Ez utóbbi területen is jelentős felfutást tapasztaltunk. A harmadik negyedévben közel 57 milliárd forint volt az újszerződés-volumenünk, azaz 10 százalékkal nagyobb, mint az előző negyedévben. Éves összevetésben pedig nagyjából 50 százalékos a bővülés.
A lakossági hitelezés frontján tehát 2026 nagyon erős volt, s az év végi hajrával is vélhetően lokális csúcsokat fogunk dönteni. Jövőre viszont visszafogottabb volumennel számolunk.
A személyi kölcsönök, vagyis a fogyasztási hitelezés területén is normalizálódhat a mostani kiemelkedő dinamika, ugyanis például az új lakásvásárlásokhoz kapcsolódó felújításokra felvehető személyi kölcsönök is kifuthatnak a piaci keresletből.
Hogy alakult a vállalati hitelezés?
A vállalati hitelezés terén egy kifejezetten szelektív megközelítést alkalmaztunk, főleg a második negyedévtől. Bizonyos szempontok mentén szigorítottuk a befogadási feltételeinket a nagyvállalati ügyleteknél, miközben a kkv szegmensben a piaci kereslettel lépést tartó növekedést értünk el.
Általában az a jellemző a szektorra, hogy kivárnak a cégek. Várják az EU-s pénzekhez kapcsolódó különböző programokat, a pályázati lehetőségeket, továbbá, hogy milyen más államilag támogatott konstrukciók jönnek, és emellett van egyfajta „lefagyás” is a fejlesztések és befektetések tekintetében. Utóbbi feloldása szükséges ahhoz, hogy ismét egy erőteljesebb növekedésbe tudjunk kapcsolni.
A korábbi negyedévekről lehetett hallani, hogy megfigyelhető volt egy betétállomány-csökkenés. A folyamat a harmadik negyedévben is folytatódott?
Azt lehet mondani, hogy alapvetően stabilizálódott a betétállományunk, volt még egy 1,7 százalékos csökkenés, de például a lakossági betétek a második negyedévi szinten maradtak.
Fontos azonban, hogy nem stagnált az állomány, hanem részben a forint erősödésének és más szezonális tényezőknek köszönhetően volt egy csökkenés a második negyedévben, amely aztán folyamatosan laposodott ki, szeptemberben pedig már nettó növekedés jelentkezett, tehát egy U-görbét írt le éven belül. A fordulat érdekében rengeteget dolgoztak a kollégáink és az újonnan érkezett vezetők is, ez pedig látszik mind lakossági, mind mikrovállalati oldalon.
A kkv-k betétállománya stabilizálódott. Alapvetően azt látjuk, hogy stabilizálódott a helyzet, és hónap-hónapra látjuk a változást, tehát stagnálás, bizonyos szegmensekben már növekedés látszik.
Hasonló volt a helyzet az önkormányzati területen is?
Ezen a területen az jelenti a kihívást, hogy még az előző kormányzat tavaly elkezdte centralizálni a nagyobb önkormányzatok készpénzgazdálkodását. Először az olyan megyei jogú városoknál kezdték, mint például Debrecen, és ez a folyamat 2027 és 2028 során folytatódik a kisebb települések tekintetében is.
Az önkormányzatoknak a szabad likviditásuk jelentős részét az államkincstárnál kell tartaniuk, aminek következtében ezen források kikerülnek a bankszektorból. Emellett azonban továbbra is jó üzleti lehetőségeket is látunk az önkormányzatoknál, valamint a hozzájuk kapcsolódó intézményrendszereknél, amelyekkel ellensúlyozhatjuk a lefelé irányuló nyomást.
A harmadik, negyedéves eredmények ismeretében, milyen teljes évre számít a menedzsment az az előző évhez mérten?
Tőzsdei társaságként hivatalos várakozást nem teszünk közzé, ezért nagyon konkrét számszaki előrejelzést nem mondanék. Az év első felét jelentősen lenyomták az egyedi terhek, melyeket már ledolgozott a bank.
A harmadik negyedévben már jól láthatóan javultak a működési és jövedelmezőségi mutatóink, és a negyedik negyedévben is azon dolgozunk, hogy ezt a kedvező tendenciát fenn tudjuk tartani.
Mivel pedig az éves teljesítményünket negatívan érintő plusz terheket nem fogjuk tudni teljes mértékben kompenzálni, az adózott nyereség 2025. évi eredményhez képest várhatóan romlani fog, azaz csökken a bankcsoport jövedelmezősége. De már látjuk azokat a lépéseket, amelyek révén 2027-ben a terheket ellensúlyozni tudjuk, miközben javítjuk a költséghatékonyságot, valamint a jövedelmezőségünket.
Hosszabb távon az MBH Bank új topmenedzsereként milyen célt szeretne elérni?
A fő stratégiai víziónk nem változott: meghatározó, univerzális magyar bankcsoportként kívánunk tovább növekedni. Ebben fontos versenyelőnyt jelent számunkra a hazai beágyazottságunk: Magyarországon van a stratégiai döntéshozatalunk, közel vagyunk ügyfeleinkhez, és jól ismerjük a hazai gazdaság szereplőinek igényeit. Erre a helyismeretre építve szeretnénk egyre szélesebb körű pénzügyi és kapcsolódó megoldásokat kínálni.
Nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy az elődbankoktól örökölt erős helyismeretünk, az országos fiókhálózatunk, az egyes piaci szegmensekben betöltött meghatározó pozícióink és a robosztus működésünk révén stabilan oda tudunk állni az ügyfeleink mellé, és a minden piaci változásra azonnal reagálni tudunk, szem előtt tartva, hogy az ügyfeleknek és a magyar gazdaságnak mi az érdeke.
Ezen az úton haladunk tovább, és egy jövedelmező, stabil pénzügyi csoportot építünk.
Ha ezt a platformot megfelelően megerősítettük és látszanak az ebből származó további eredmények, akkor meglátjuk, hogyan tudunk esetleg a további növekedés biztosítása érdekében terjeszkedni.