Egymás után kapja a nemzetközi díjakat az MBH Bank Private Banking családi vagyontervezési szolgáltatása
Az MBH Bank Private Banking nyerte el idén a Global Private Banking Awards „Best Private Bank for customer services in Hungary” díját, amelyet a Financial Times és a The Banker közreműködésével ítélnek oda a privátbanki szektor kiemelkedő szereplőinek. Emellett az üzletágat mint a magyar privátbanki piac kiemelten ajánlott szereplőjét is díjazták - közölte a pénzintézeti csoport.
A Financial Times és a The Banker alapította a díjakat
Az MBH Private Banking első alkalommal részesült ezekben az elismerésekben, amiben a pénzügyi teljesítmény mellett a szolgáltatások minősége, az ügyfelek igényeire épülő szemlélet és a hosszú távú értékteremtés is meghatározó szerepet játszott.
A 2009-ben alapított, a Financial Times és a The Banker együttműködésében megvalósuló Global Private Banking Awards a nemzetközi privátbanki szakma egyik rangos elismerése.
Az évente megrendezett díjátadó keretében kvantitatív és kvalitatív szempontok alapján értékelik és jutalmazzák a terület neves szakemberei a világ vezető privátbanki szolgáltatóit.
Az MBH Bank Private Banking az elmúlt időszakban is megőrizte meghatározó szerepét a privátbanki piacon.
Továbbá, az üzletág a családi vagyontervezési szolgáltatás révén egy olyan átfogó, holisztikus szolgáltatást és szemléletmódot vezetett be 2025-ben a privátbanki ügyfelek részére, amely a vagyon megőrzését, gyarapítását és generációk közötti átadását segítő megoldásokat kapcsolja össze.
A szolgáltatás segítségével az ügyfelek egyetlen kapcsolattartón keresztül férhetnek hozzá a családi vagyontervezéshez szükséges teljes szakértői ökoszisztémához.
A családi vagyontervezési szolgáltatás az elmúlt időszakban jelentősen kibővült. Az MBH Bank Private Banking területének szakmai támogatásával, az MBH csoporthoz tartozó MBH Forrás Zrt. és partnerei közötti együttműködési megállapodás alapján létrejött szolgáltatás olyan stratégiai partnereket sorakoztat fel, mint
- az Apelso Consulting,
- a Conclude Befektetési Zrt.,
- a Műtárgy.com,
- az RSM Hungary Zrt.,
- a Jalsovszky Consulting,
- a Global L és L Investment,
- a B120 LifeTresor Kft.,
- az Otthon Centrum,
- valamint az Ocskay&Wildner.
Számos területet fed le az MBH Bank Private Banking szolgáltatása
Partnerei révén az MBH Bank Private Banking szolgáltatása többek között olyan területeket fed le, mint a bizalmi vagyonkezelés, a nemesfém-kereskedelem, az M&A tanácsadás, a vagyonjogi, öröklési és adózási tanácsadás, üzleti coaching szolgáltatás, befektetési ingatlan-tanácsadás, illetve a műtárgy tanácsadással egybekötött home staging.
Az üzletág nemrég két új partnerrel kötött együttműködést, a hosszabb és egészségben eltöltött élet céljából támogatást nyújtó Private Longevity Advisory Office-szal, valamint a családfakutatási szolgáltatásokat biztosító Hungaroots Kft.-vel.
A legújabb nemzetközi elismerések is visszaigazolják, hogy a privátbanki szolgáltatások jövője a magas színvonalú, személyre szabott vagyonkezelésen túlmutató, komplex ügyféltámogatásban rejlik. A családi vagyontervezési szolgáltatásunkkal arra törekszünk, hogy az ügyfelek a vagyonukhoz kapcsolódó különböző kérdésekben is összehangolt, megbízható szakmai segítséget kapjanak. Fontos számunkra, hogy a generációkon átívelő tervezéstől az ingatlanvagyon kezelésén át a jogi és adózási kérdésekig olyan megoldásokat kínáljunk, amelyek valódi értéket teremtenek ügyfeleink és családjaik számára
– fogalmazott Czalbert László, az MBH Bank Private Banking vezetője.
A Global Private Banking Awards elismerései újabb jelentős állomást jelentenek az MBH Bank Private Banking, illetve az üzletág családi vagyontervezési szolgáltatásának szakmai elismerései tekintetében.
Az üzletág 2025-ben – a 2022-es és 2024-es sikereket követően – a nemzetközi Euromoney Private Banking Awards díját is elnyerte az „Év Magyarországi Privátbankja Utódlástervezésben” kategóriában.
Ugyancsak 2025-ben, a Privátbankár.hu Klasszis díján a Legjobb Privátbanki Innováció kategóriában ismerték el az MBH Holisztikus Vagyonkezelési Szolgáltatását.
Továbbá, a Blochamps Capital Private Banking Hungary 2026-os és 2025-ös díjkiosztóján is 2. helyezést ért el a „Kezelt Vagyon Méret” kategóriában, illetve idén Gregor Istvánt, szenior privátbankárt is díjazták, a tavalyi díjátadón pedig a terület megosztott 3. helyen végzett „Az Év Privátbanki Szolgáltatója” kategóriában, valamint elnyerte az „Év Senior Privátbankára” és a „Magyar Privátbanki Szakmáért Díjat” is.