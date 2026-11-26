Az MBH Bank Private Banking nyerte el idén a Global Private Banking Awards „Best Private Bank for customer services in Hungary” díját, amelyet a Financial Times és a The Banker közreműködésével ítélnek oda a privátbanki szektor kiemelkedő szereplőinek. Emellett az üzletágat mint a magyar privátbanki piac kiemelten ajánlott szereplőjét is díjazták - közölte a pénzintézeti csoport.

Egymás után kapja a nemzetközi díjakat az MBH Bank Private Banking családi vagyontervezési szolgáltatása / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A Financial Times és a The Banker alapította a díjakat

Az MBH Private Banking első alkalommal részesült ezekben az elismerésekben, amiben a pénzügyi teljesítmény mellett a szolgáltatások minősége, az ügyfelek igényeire épülő szemlélet és a hosszú távú értékteremtés is meghatározó szerepet játszott.

A 2009-ben alapított, a Financial Times és a The Banker együttműködésében megvalósuló Global Private Banking Awards a nemzetközi privátbanki szakma egyik rangos elismerése.

Az évente megrendezett díjátadó keretében kvantitatív és kvalitatív szempontok alapján értékelik és jutalmazzák a terület neves szakemberei a világ vezető privátbanki szolgáltatóit.

Az MBH Bank Private Banking az elmúlt időszakban is megőrizte meghatározó szerepét a privátbanki piacon.

Továbbá, az üzletág a családi vagyontervezési szolgáltatás révén egy olyan átfogó, holisztikus szolgáltatást és szemléletmódot vezetett be 2025-ben a privátbanki ügyfelek részére, amely a vagyon megőrzését, gyarapítását és generációk közötti átadását segítő megoldásokat kapcsolja össze.

A szolgáltatás segítségével az ügyfelek egyetlen kapcsolattartón keresztül férhetnek hozzá a családi vagyontervezéshez szükséges teljes szakértői ökoszisztémához.

A családi vagyontervezési szolgáltatás az elmúlt időszakban jelentősen kibővült. Az MBH Bank Private Banking területének szakmai támogatásával, az MBH csoporthoz tartozó MBH Forrás Zrt. és partnerei közötti együttműködési megállapodás alapján létrejött szolgáltatás olyan stratégiai partnereket sorakoztat fel, mint

az Apelso Consulting,

a Conclude Befektetési Zrt.,

a Műtárgy.com,

az RSM Hungary Zrt.,

a Jalsovszky Consulting,

a Global L és L Investment,

a B120 LifeTresor Kft.,

az Otthon Centrum,

valamint az Ocskay&Wildner.

Számos területet fed le az MBH Bank Private Banking szolgáltatása

Partnerei révén az MBH Bank Private Banking szolgáltatása többek között olyan területeket fed le, mint a bizalmi vagyonkezelés, a nemesfém-kereskedelem, az M&A tanácsadás, a vagyonjogi, öröklési és adózási tanácsadás, üzleti coaching szolgáltatás, befektetési ingatlan-tanácsadás, illetve a műtárgy tanácsadással egybekötött home staging.