Az elemzés szerint Magyarország az egyik legnagyobb reálnövekedést érte el Európában az óránkénti munkaerőköltségek tekintetében 2019 második negyedéve és 2026 azonos időszaka között. A mutató nominálisan 104 százalékkal, az inflációval korrigálva pedig 25,6 százalékkal emelkedett, annak ellenére, hogy a fogyasztói árak mintegy 62 százalékkal nőttek a vizsgált időszakban.

Mely munkahelyeket veszélyezteti leginkább a mesterséges intelligencia? / Fotó: Panya_photo / Shutterstock

A növekedés mértéke:

A magyar 25,6 százalékos növekedés meghaladta a lengyelországi 24,3 százalékos és a szlovákiai 10,4 százalékos értéket, miközben Németországban mindössze 0,2 százalékos reálnövekedést mértek. Az euróövezet egészében 0,9 százalékos volt az emelkedés.

A jelentős magyarországi növekedés részben az alacsonyabb kiinduló bérszinttel és a munkaerőért folytatott versennyel magyarázható. Fontos ugyanakkor, hogy az elemzés az Eurostat által mért óránkénti munkaerőköltségeket vizsgálja, amelyek a bérek mellett a munkáltatói járulékokat is tartalmazzák, így nem azonosak a munkavállalók nettó keresetének változásával.

Mely munkahelyeket veszélyezteti leginkább a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia terjedése elsősorban nem teljes szakmák megszűnését, hanem az egyes munkakörökön belüli feladatok átalakulását eredményezheti.

Az XTB elemzése szerint az Európai Unióban a foglalkoztatottak átlagosan 32 százaléka dolgozik olyan munkakörben, amelynek feladatait a generatív AI legalább részben képes lehet átvenni. Magyarországon ez az arány 30 százalék, vagyis valamivel alacsonyabb az uniós átlagnál.

A leginkább érintett területek közé tartozhat a könyvelés, a bérszámfejtés, az adminisztráció, az ügyfélszolgálat és a különböző háttértámogató feladatok ellátása. Különösen az ismétlődő, szabályalapú tevékenységek automatizálása gyorsulhat fel.

A változások a pályakezdőket is érzékenyen érinthetik. Az elemzésben idézett amerikai kutatás szerint az AI-nak leginkább kitett szakmákban a 22–25 évesek foglalkoztatottsága relatív értelemben 13 százalékkal csökkent, miközben az idősebb munkavállalók helyzete stabilabb maradt. Ennek egyik oka, hogy a korábban kezdő munkatársakra bízott egyszerűbb feladatokat egyre gyakrabban képes elvégezni a mesterséges intelligencia.