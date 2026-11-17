Elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia?
Az elemzés szerint Magyarország az egyik legnagyobb reálnövekedést érte el Európában az óránkénti munkaerőköltségek tekintetében 2019 második negyedéve és 2026 azonos időszaka között. A mutató nominálisan 104 százalékkal, az inflációval korrigálva pedig 25,6 százalékkal emelkedett, annak ellenére, hogy a fogyasztói árak mintegy 62 százalékkal nőttek a vizsgált időszakban.
A növekedés mértéke:
- A magyar 25,6 százalékos növekedés meghaladta
- a lengyelországi 24,3 százalékos és
- a szlovákiai 10,4 százalékos értéket,
- miközben Németországban mindössze 0,2 százalékos reálnövekedést mértek.
- Az euróövezet egészében 0,9 százalékos volt az emelkedés.
A jelentős magyarországi növekedés részben az alacsonyabb kiinduló bérszinttel és a munkaerőért folytatott versennyel magyarázható. Fontos ugyanakkor, hogy az elemzés az Eurostat által mért óránkénti munkaerőköltségeket vizsgálja, amelyek a bérek mellett a munkáltatói járulékokat is tartalmazzák, így nem azonosak a munkavállalók nettó keresetének változásával.
Mely munkahelyeket veszélyezteti leginkább a mesterséges intelligencia?
A mesterséges intelligencia terjedése elsősorban nem teljes szakmák megszűnését, hanem az egyes munkakörökön belüli feladatok átalakulását eredményezheti.
Az XTB elemzése szerint az Európai Unióban a foglalkoztatottak átlagosan 32 százaléka dolgozik olyan munkakörben, amelynek feladatait a generatív AI legalább részben képes lehet átvenni. Magyarországon ez az arány 30 százalék, vagyis valamivel alacsonyabb az uniós átlagnál.
A leginkább érintett területek közé tartozhat a könyvelés, a bérszámfejtés, az adminisztráció, az ügyfélszolgálat és a különböző háttértámogató feladatok ellátása. Különösen az ismétlődő, szabályalapú tevékenységek automatizálása gyorsulhat fel.
A változások a pályakezdőket is érzékenyen érinthetik. Az elemzésben idézett amerikai kutatás szerint az AI-nak leginkább kitett szakmákban a 22–25 évesek foglalkoztatottsága relatív értelemben 13 százalékkal csökkent, miközben az idősebb munkavállalók helyzete stabilabb maradt. Ennek egyik oka, hogy a korábban kezdő munkatársakra bízott egyszerűbb feladatokat egyre gyakrabban képes elvégezni a mesterséges intelligencia.
2035-ig a munkaerőhiány nagyobb kihívás maradhat, mint az automatizáció
Az XTB számításai szerint az AI által megszüntetett és létrehozott munkahelyek egyenlege Európa-szerte viszonylag mérsékelt lehet: a nettó munkahelyvesztés a vizsgált országokban a foglalkoztatás legfeljebb 2 százalékát érheti el 2035-ig.
Magyarország esetében a modell a demográfiai változásokat és az AI foglalkoztatási hatásait együttesen figyelembe véve 3 százalékos pozitív munkaerőpiaci egyenleget jelez. Ez arra utal, hogy az elöregedésből fakadó munkaerőhiányt a mesterséges intelligencia várhatóan csak részben tudja ellensúlyozni.
A technológiai fejlődés hatásai ugyanakkor nem egyformán jelentkeznek az egyes ágazatokban. Miközben az irodai és adminisztratív munkakörökben csökkenhet a munkaerőigény, az egészségügyben, az idősgondozásban és az oktatásban továbbra is jelentős kereslet mutatkozhat a munkavállalók iránt. A feldolgozóiparban a generatív AI közvetlen hatása mérsékeltebb lehet, a robotikával kombinált automatizáció azonban hosszabb távon itt is átalakíthatja a foglalkoztatást.
A következő évtizedben tehát nemcsak a mesterséges intelligencia által átalakított vagy megszűnő munkahelyek száma lesz meghatározó, hanem az is, hogy a munkavállalók mennyire tudnak lépést tartani a változásokkal.
Ebben kulcsszerepet játszhat az oktatási rendszer alkalmazkodása, az átképzési lehetőségek bővítése és az új munkaerőpiaci elvárásokhoz szükséges készségek fejlesztése.
Módszertan és figyelmeztetés: Az elemzés a bérek alakulását az inflációval (HICP) korrigált óránkénti munkaerőköltségek alapján vizsgálja. A mesterséges intelligencia 28 európai országra gyakorolt várható munkaerőpiaci hatásait az Acemoglu és Restrepo által kidolgozott keretrendszer, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) indexe, az Eurostat adatai és az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) előrejelzései alapján becsülték meg. A számítások kizárólag a generatív mesterséges intelligencia hatásait veszik figyelembe. Az előrejelzések modellbecslések, így nem tekinthetők biztosan bekövetkező munkaerőpiaci változásoknak.