Kitálalt a Ryanair vezére: Michael O'Leary elárulta, hogyan érdemes repülőjegyet foglalni

„Az a tanácsom a fogyasztóknak, hogy foglaljanak minél korábban a következő nyárra, mert az árak jelentősen emelkedni fognak” – árulta el Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója a Bloomberg TV-nek adott interjújában hétfőn, miután az ír légitársaság közzétette első féléves - azaz az április elejétől szeptember végéig tartó időszakot bemutató – gyorsjelentését.

Michael O’Leary bemondta a tutit: így foglalj jegyet nyárra, ha jót akarsz magadnak! / Fotó: Krisztian Bocsi

Michael O'Leary szerint megugranak a repjegyárak

A CNBC adásában O'Leary kijelentette, hogy a fapados repülőjegyek akár 10–20 százalékkal is drágulhatnak jövőre, mivel a fedezetlen (unhedged) kerozinárak megduplázódtak, vagyis hordónként mintegy 130 dollárra ugrottak -, amit a légitársaságok kénytelenek lesznek az utasokra áthárítani. A Reuters szerint pedig a történelem legnagyobb jegyáremelését jövendölte. (Lásd a videót a cikk végén!)

A költségnövekedés persze nem csupán a turistákat sújtja, átfogó költségcsökkentő programot is indít a Ryanair. Európa legnagyobb diszkont légitársasága arra készül, hogy a következő évben mintegy 2 milliárd euróval magasabb üzemanyagköltséget kell viselnie, ezért a menedzsment szerint minden lehetséges megtakarítási intézkedést megvizsgálnak.

A vállalat beszámolója szerint az üzleti év első hat hónapjában az adózott eredmény éves bázison 2,54 milliárd euróról 15 százalékkal, 2,15 milliárd euróra csökkent, míg a második negyedévben 6 százalékos volt a zsugorodás, 1,6 milliárd euróra. A visszaesésben pedig a növekvő költségek mellett a kereslet gyengülése is közrejátszott. A cég szerint az amerikai–iráni háború és a közel-keleti bizonytalanság miatt az utasok később foglalták le utazásaikat, ami nyomást gyakorolt a jegyárakra.

Az alapvető probléma azonban az, hogy a kerozin ára tartósan magas maradhat. A vállalat emellett már nem számolhat el bevételként a repülőgép-szállítási késedelmek után kapott kompenzációkat sem, ami szintén rontotta az eredményt.

Bérbefagyasztás és a fedélzeti személyzet csökkentése

Neil Sorahan pénzügyi igazgató szerint a menedzsment arra készül, hogy az olajárak legalább a következő tizenkét hónapban magas szinten maradnak. Ennek megfelelően a légitársaság szigorú takarékossági intézkedéseket vezethet be. Vizsgálják a repülőterekkel kötött szerződéseket, mérlegelik a fedélzeti személyzet létszámának csökkentését, valamint a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazását az üzleti folyamatokban. A cégvezetés még a bérek befagyasztását sem zárta ki.