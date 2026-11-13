A dublini uniós csúcsot is megzavarhatja a Microsoft leállása - egy munkanap kiesett a globális gazdaságban
Számos cégnél, kormányzati szervnél és egészségügyi intézménynél okozott fennakadásokat világszerte a Microsoft szolgáltatásainak a leállása csütörtök este óta, ám a technológiai óriás még péntek délelőtt sem tudta a hibát elhárítani.
Milyen szolgáltatásokat érint a Microsoft leállása?
A problémák elsősorban a Microsoft 365 felhőalapú szolgáltatásait érintik, beleértve az Outlook levelezőrendszert, a Teams kommunikációs platformot, valamint a vállalat mesterséges intelligencián alapuló asszisztensét, a Copilotot. A felhasználók különböző mértékű korlátozásokról számoltak be: sokan egyáltalán nem tudnak e-maileket küldeni vagy fogadni, nem érik el bizonyos fájljaikat, és a naptáralkalmazások adatai sem töltődnek be. Másoknál a Teams üzenetküldő és online megbeszélési funkciói zavartalanul működnek.
A Microsoft adatai szerint világszerte több mint 430 millióan használják a Microsoft 365 alkalmazásait.
Bár a leállás pontos kiterjedése még nem ismert, a szolgáltatáskimaradásokat figyelő Downdetector oldalon csütörtök este 74 országból mintegy 140 ezren jeleztek problémát kizárólag az Outlook kapcsán. Az érintettek száma azonban ennél vélhetően jóval magasabb.
A kiesés tovagyűrűző hatást gyakorolt más technológiai vállalatokra is: mind az OpenAI, mind az Anthropic fennakadásokról számolt be. A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI közölte, hogy vizsgálják a Microsoft rendszereihez való csatlakozási hibát, amely miatt egyes eszközeik nem a megszokott módon működnek.
Emellett több állami és közszolgáltatói rendszer is akadozott, így például a szingapúri kormányzat, az ausztrál hírszerzés, valamint számos brit háziorvosi rendelő is figyelmeztette a pácienseket, hogy sürgős esetben telefonon keressék őket e-mail helyett.
Túlterhelés okozta a bajt, egy munkanap kiesett gyakorlatilag
A vállalat közleménye szerint nem kibertámadás történt, hanem a szerverek rendkívüli mértékű túlterheltsége idézte elő a zavart. Rengeteg szerver vált váratlanul elérhetetlenné, ami a megmaradt kiszolgálókra terelte a megnövekedett adatforgalmat, azokat is túlterhelve .
Péntek délelőttig a cég csak „marginális sikerekről” tudott beszámolni a hiba elhárításában, korábban pedig elismerték, hogy a javítások nem érték el a kívánt hatást. A Microsoft jelenleg is folyamatosan figyeli a régiók közötti adatforgalmat, hogy felmérje a szerverek állapotát és növelje a kapacitást.
Troy Hunt ausztrál kiberbiztonsági szakértő a BBC-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a leállásnak messzemenő következményei lehetnek. Rámutatott, hogy a Microsoft az internetes infrastruktúra hatalmas részét képezi, az eset pedig arra is figyelmeztet, hogy milyen kritikus szerepet tölt be az e-mail a mindennapokban. A kiesés nemcsak a munkavégzést akadályozza, hanem az időpont-egyeztetéseket, az e-mailes visszaigazolást igénylő vásárlásokat és a fiókokhoz való hozzáférést is.
Paul Spain, az új-zélandi Gorilla Technology tanácsadó cég szakértője szerint a levelezés és a munkaeszközök leállásával a vállalatok gyakorlatilag elveszítettek egy teljes munkanapot, ami komoly frusztrációt okoz a felhasználók körében.
A dublini uniós csúcson is gondot okozhat a Microsoft üzemzavara
A globális Microsoft-leállás a dublini uniós csúcson elsősorban a háttérmunkát, a delegációk digitális kommunikációját és a sajtó munkáját nehezítheti meg , miközben a személyes egyeztetések zavartalanul folynak.
A legfontosabb hatások és az esemény különös kontextusa az alábbiakban foglalható össze:
- A kimaradás világszerte érinti a kormányzati szervek és vállalatok által széles körben használt Outlook levelezőrendszert és a Teams üzenetküldő platformot, ami akadozást okoz a résztvevők közötti háttéregyeztetésekben. A globális üzemzavar a pénteki csúcsesemények lebonyolítására is hatással van/lesz.
- A pénteki informális EU-csúcstalálkozó egyik fő stratégiai témája éppen a mesterséges intelligencia (AI) európai szabályozása és versenyképessége, miközben a leállás a Microsoft saját MI-szolgáltatását, a Copilotot is megbénította. Az Irish Times összefoglalója rámutat, hogy a probléma Írországban is komoly zavarokat okozott az állami hivatalok és a munkahelyek péntek reggeli működésében.
- A csúcstalálkozó miatt amúgy Írország történelmének legnagyobb kiberbiztonsági művelete zajlik Dublinban. A szervezők és a delegációk szempontjából kulcsfontosságú, hogy a Microsoft tájékoztatása szerint a leállást nem kibertámadás vagy rosszindulatú beavatkozás, hanem a szerverek túlterheltsége okozta
A Microsoft részvényei pénteken az amerikai tőzsdenyitás előtti kereskedésben 2,4 százalékkal, 510,6 dollárra gyengültek.