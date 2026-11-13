A dublini uniós csúcsot is megzavarhatja a Microsoft leállása - egy munkanap kiesett a globális gazdaságban

Számos cégnél, kormányzati szervnél és egészségügyi intézménynél okozott fennakadásokat világszerte a Microsoft szolgáltatásainak a leállása csütörtök este óta, ám a technológiai óriás még péntek délelőtt sem tudta a hibát elhárítani.

A dublini uniós csúcson is gondot okozhat a Microsoft üzemzavara / Fotó: AFP

Milyen szolgáltatásokat érint a Microsoft leállása?

A problémák elsősorban a Microsoft 365 felhőalapú szolgáltatásait érintik, beleértve az Outlook levelezőrendszert, a Teams kommunikációs platformot, valamint a vállalat mesterséges intelligencián alapuló asszisztensét, a Copilotot. A felhasználók különböző mértékű korlátozásokról számoltak be: sokan egyáltalán nem tudnak e-maileket küldeni vagy fogadni, nem érik el bizonyos fájljaikat, és a naptáralkalmazások adatai sem töltődnek be. Másoknál a Teams üzenetküldő és online megbeszélési funkciói zavartalanul működnek.

A Microsoft adatai szerint világszerte több mint 430 millióan használják a Microsoft 365 alkalmazásait.

Bár a leállás pontos kiterjedése még nem ismert, a szolgáltatáskimaradásokat figyelő Downdetector oldalon csütörtök este 74 országból mintegy 140 ezren jeleztek problémát kizárólag az Outlook kapcsán. Az érintettek száma azonban ennél vélhetően jóval magasabb.

A kiesés tovagyűrűző hatást gyakorolt más technológiai vállalatokra is: mind az OpenAI, mind az Anthropic fennakadásokról számolt be. A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI közölte, hogy vizsgálják a Microsoft rendszereihez való csatlakozási hibát, amely miatt egyes eszközeik nem a megszokott módon működnek.

Emellett több állami és közszolgáltatói rendszer is akadozott, így például a szingapúri kormányzat, az ausztrál hírszerzés, valamint számos brit háziorvosi rendelő is figyelmeztette a pácienseket, hogy sürgős esetben telefonon keressék őket e-mail helyett.

Túlterhelés okozta a bajt, egy munkanap kiesett gyakorlatilag

A vállalat közleménye szerint nem kibertámadás történt, hanem a szerverek rendkívüli mértékű túlterheltsége idézte elő a zavart. Rengeteg szerver vált váratlanul elérhetetlenné, ami a megmaradt kiszolgálókra terelte a megnövekedett adatforgalmat, azokat is túlterhelve .