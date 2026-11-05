Csúcs, amit a Mol művelhetett: sosem látott nyereséget finomíthatott az elszálló olajárakon – a Shell és az OMV útját követheti a magyar olajvállalat

Rendkívül erős, rekordszintű eredményről számolhat be a Mol, amely péntek hajnalban teszi közzé harmadik negyedéves teljesítményének pénzügyi számait. Az elemzői várakozások alapján a magyar olajtársaság szektortársaihoz hasonlóan jelentősen profitálhatott a magas energiaárkörnyezetből.

Rekordprofitot finomíthatott a Mol a harmadik negyedévben / Fotó: AFP

Az amerikai és az európai jelentési szezonban az energiaszektortól várják a legnagyobb eredménynövekedést a piaci elemzők, a szektor eddig rá is szolgált a megelőlegezett bizalomra. Pénteken a Mol is csúcseredményről számolhat be a magyar társaság által közzétett elemzői konszenzus alapján.

Az iparág legfontosabb teljesítménymutatója, a újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA soron éves alapon 80 százalékkal megugró, 1,754 milliárd dolláros eredményt várnak a magyar olajvállalattól, amely történetének legerősebb háromhavi tényadata lehet.

A CCS üzemi eredmény (EBIT) több mint duplájára hízhatott, a társaság adózott nyeresége pedig közel triplájára, 808 millió dollárra ugorhatott a harmadik negyedévben.

Újabb erős negyedévet zárhatott a Mol 2026 harmadik negyedévében, miután a finomítói marzsok tovább emelkedtek. Emellett a szénhidrogénárak sem mérséklődtek, sőt, a gázárak újabb idei csúcsokat döntögetnek, ami a Mol számára kedvező külső környezet teremtett. Az erős alapfolyamatok mellett több egyedi pozitív tétel is segíthette a cég negyedéves eredményeit

– vetítette előre Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír elemzője.

A brókerház a konszenzusban szereplőnél is magasabb, 1,825 milliárd dolláros CCS EBITDA eredményre számít.

Optimista az Erste Befektetési Zrt. is, amely forintban kifejezve 555 milliárd forintos eredményre számít a szektorban leginkább figyelt soron. Ez 85 százalékos gyarapodást jelentene a tavalyi időszakhoz viszonyítva.

Az átlagos kőolajár az előző negyedévi 103,6 dollár/hordóról 97,3 dollár/hordóra csökkent,

miközben a termékárak emelkedtek.

A benzin és a dízel ára tovább nőtt a már eleve magas második negyedéves szintről,

aminek köszönhetően a csoportszintű finomítói marzs tovább javult.

Ezzel szemben az emelkedő földgázárak és a csökkenő etilénárak szűkítették a petrolkémiai marzsokat

– sorolta a főbb iparági teljesítményjelzőket Miró József vezető elemző.