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Csúcs, amit a Mol művelhetett: sosem látott nyereséget finomíthatott az elszálló olajárakon – a Shell és az OMV útját követheti a magyar olajvállalat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rekorderedményt várnak az elemzők a magyar olajtársaságtól, amely a szektortársakhoz hasonlóan hatalmasat profitálhatott az elszálló olajárakból és a szélesre nyíló finomítói marzsokból. A rendkívül kedvező energiapiaci környezet mellett több egyedi tétel is javíthatta a Mol harmadik negyedéves teljesítményét.
Kadlót Tibor
2026.11.05, 06:00
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Rendkívül erős, rekordszintű eredményről számolhat be a Mol, amely péntek hajnalban teszi közzé harmadik negyedéves teljesítményének pénzügyi számait. Az elemzői várakozások alapján a magyar olajtársaság szektortársaihoz hasonlóan jelentősen profitálhatott a magas energiaárkörnyezetből.

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Rekordprofitot finomíthatott a Mol a harmadik negyedévben / Fotó: AFP

Az amerikai és az európai jelentési szezonban az energiaszektortól várják a legnagyobb eredménynövekedést a piaci elemzők, a szektor eddig rá is szolgált a megelőlegezett bizalomra. Pénteken a Mol is csúcseredményről számolhat be a magyar társaság által közzétett elemzői konszenzus alapján.

Az iparág legfontosabb teljesítménymutatója, a újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA soron éves alapon 80 százalékkal megugró, 1,754 milliárd dolláros eredményt várnak a magyar olajvállalattól, amely történetének legerősebb háromhavi tényadata lehet.

A CCS üzemi eredmény (EBIT) több mint duplájára hízhatott, a társaság adózott nyeresége pedig közel triplájára, 808 millió dollárra ugorhatott a harmadik negyedévben.

Újabb erős negyedévet zárhatott a Mol 2026 harmadik negyedévében, miután a finomítói marzsok tovább emelkedtek. Emellett a szénhidrogénárak sem mérséklődtek, sőt, a gázárak újabb idei csúcsokat döntögetnek, ami a Mol számára kedvező külső környezet teremtett. Az erős alapfolyamatok mellett több egyedi pozitív tétel is segíthette a cég negyedéves eredményeit

vetítette előre Mohácsi Mihály, a K&H Értékpapír elemzője.

A brókerház a konszenzusban szereplőnél is magasabb, 1,825 milliárd dolláros CCS EBITDA eredményre számít.

Optimista az Erste Befektetési Zrt. is, amely forintban kifejezve 555 milliárd forintos eredményre számít a szektorban leginkább figyelt soron. Ez 85 százalékos gyarapodást jelentene a tavalyi időszakhoz viszonyítva.

  • Az átlagos kőolajár az előző negyedévi 103,6 dollár/hordóról 97,3 dollár/hordóra csökkent, 
  • miközben a termékárak emelkedtek. 
  • A benzin és a dízel ára tovább nőtt a már eleve magas második negyedéves szintről, 
  • aminek köszönhetően a csoportszintű finomítói marzs tovább javult. 
  • Ezzel szemben az emelkedő földgázárak és a csökkenő etilénárak szűkítették a petrolkémiai marzsokat 

– sorolta a főbb iparági teljesítményjelzőket Miró József vezető elemző.

Mindkét befektetési szolgáltató kiemelte, hogy a A Mol Új Európa Alapítvány megszűnésével 130 millió dollárnyi – mintegy 40 milliárd forint vagyon került vissza az olajvállalathoz, ami egyszeri tételként tovább javíthatta az időszak eredményességét.

A finomítás szállíthatja a Mol-profit több mint felét

Az integrált olajipari vállalat három nagy üzletága közül a finomítás (downstream) lehetett a legnagyobb eredménytermelő. A konszenzus alapján a szegmens egyedül közel ezermilliárd (945 millió) dollár CCS EBITA-val járulhatott hozzá a csoportszintű eredményhez, duplázva a Mol tavalyi downstream teljesítményét.

Az európai finomítói árrések meredek emelkedése mellett a termékvolumen is nőhetett, miután a Dunai Finomító korábban megsérült AV3-as egysége szeptember végére ismét termelésebe állt, és az INA rijekai finomítójának modernizálása is befejeződött a harmadik negyedévben. Az AV3-ban keletkezett, tavaly októberi tűzeset miatt a Mol egy 100 millió dolláros biztosítói kifizetést is elkönyvelhetett erre az időszakra.

A kutatás-termelés (upstream) a stabilan 100 dollár fölé dráguló Brent nyersolajra és az éves csúcsra erősödő európai földgázjegyzésre is támaszkodhatott. A szegmens tisztított eredménye a pozitív energiapiaci környezetben másfélszeresére, 421 millió dollárra emelkedhetett.

A védett árak megszűntek, de az üzemanyagárakban óvatos árképzést alkalmazott az olajvállalat

Az üzemanyag-kiskereskedelmet is magába foglaló fogyasztói szolgáltatások eredménye ötödével maradhat el a 2025-ös bázistól, azzal együtt is, hogy az új kormány még a harmadik negyedév kezdete előtt kivezette a védett üzemanyagárakat, szakítva az addigi hatósági árszabályozással. A Mol töltőállomásai azonban továbbra is visszafogott árazásokat alkalmaztak, ezért a kiskereskedelmi árrések alacsonyan maradtak, visszafogva az üzletág növekedését.

A kisebb szegmensek közül a gázszállítás teljesítménye ugyancsak közel ötödével csökkenhetett, a körforgásos gazdaságnál viszont eredményességi fordulat történhetett: a tavalyi 64 millió dolláros veszteség után csekély pozitív eredményre számítanak a szakértők.

A Shell, az OMV és az INA útját járhatta a magyar olajcég is

A Mol erős eredményére lehet következtetni nemcsak az elemzői várakozások, hanem az olajszektor többi képviselőjének már közzétett beszámolói alapján is. A Shell négy év óta a legerősebb eredményét érte el, nyeresége 70 százalékkal közel 11 milliárd dollárra ugrott.

Csaknem megduplázta profitját a szeptember végén zárult három hónapban az osztrák rivális OMV is, amely szintén 2022 óta a legjobb pénzügyi számokkal rukkolt elő. Ennél is biztatóbb a Molra nézve a horvát leányvállalat, az INA teljesítménye: nyeresége 80 százalékkal lőtt ki, az iparágban leginkább figyelt CCS EBITDA pedig 30 százalékkal nőtt a kedvező energiapiaci környezetben.

 MOL részvény
MOL részvény2026.11.04.
Utolsó ár: 5 100 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol részvényei egy százalékkal kerültek feljebb a szerdai kereskedésben. Idén már 74 százalékos ralin van túl az olajrészvény.

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