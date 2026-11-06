Összejöhet a Molnak a rekordév, jövőre hatalmas osztalék érkezhet – a NIS-felvásárlás lökheti új csúcsra a részvényt

Bár összességében a felfokozott várakozásokat is kissé meghaladó, rekordszintű eredménnyel zárta a legutóbbi negyedévet a Mol, az olajtársaság piacán kedvezőtlenül fogadták a péntek hajnali gyorsjelentést. A magyar blue chip részvényei 3,4 százalékot estek a tőzsdenyitást követően, és kora délután bő két százalékos mínuszban járt a kurzus.

Rekorderedményre gyorsíthat a Mol idén, jövőre pedig a NIS és csúcsosztalék is érkezhet / Fotó: Katona Vanda/Magyar Nemzet

Az esésben a közel-keleti konfliktus bizonytalansága, valamint az amerikai félidős választási eredmények kiváltotta általános piaci pesszimizmus mellett az is közrejátszhatott, hogy a Mol vezetősége nem adott újabb iránymutatást a negyedéves rekorderedményt követően.

Összejöhet az újabb rekordév a Molnak

Az olajcég a leginkább figyelt, CCS EBITDA soron 1,76 milliárd dolláros csúcseredményt szállított, éves alapon mintegy 80 százalékos ugrást elérve. Az elemzői konszenzus ennél egy hajszálnyival kisebb, 1,75 dolláros teljesítményt vetített előre.

Az év első kilenc hónapjában ezzel már 3,683 milliárd dollárt termelt, jócskán meghaladva a 2026 egészére kitűzött, három milliárd dolláros vezetőségi célt. Az idén eddig megtermelt eredmény már most felülmúlja az előző három üzleti év egész éves teljesítményét. A társaság az eddigi, 2022-es, 4,7 milliárd dolláros csúcsévét is megdöntheti 2026-ban, amennyiben az utolsó negyedévben is sikerül egymilliárd dollár feletti EBITDA-t szállítania.

Mindezek tükrében jogosan hiányolhatják a befektetők a frissített vezetőségi előrejelzést.

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Az elemzők ugyanakkor a befektetők segítségére siettek, a friss eredményszámokra két nagy bakház is céláremeléssel reagált.

A svájci UBS 5500-ról 5700 forintra srófolta fel árfolyamvárakozását, 14 százalékos felértékelődési lehetőséget látva a papírba.

A Morgan Stanley ennél is messzebb ment, 799 forinttal magasabbra, 6149 forintra belőve a célárfolyamot. Ez 23 százalékkal magasabb az előző napi záróárnál.

A tekintélyes hozampotenciál miatt a svájci és az amerikai pénzintézet is vételt javasol.

A Morgan Stanley ezzel jelenleg a legoptimistább a Molt követő 14 befektetési szolgáltató közül, és a második, amely 6000 forint fölé várja a kurzust egyéves távlaton, a lengyel PKO Bank Polski 6143 forintos prognózisa mellett.