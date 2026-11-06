Összejöhet a Molnak a rekordév, jövőre hatalmas osztalék érkezhet – a NIS-felvásárlás lökheti új csúcsra a részvényt
Bár összességében a felfokozott várakozásokat is kissé meghaladó, rekordszintű eredménnyel zárta a legutóbbi negyedévet a Mol, az olajtársaság piacán kedvezőtlenül fogadták a péntek hajnali gyorsjelentést. A magyar blue chip részvényei 3,4 százalékot estek a tőzsdenyitást követően, és kora délután bő két százalékos mínuszban járt a kurzus.
Az esésben a közel-keleti konfliktus bizonytalansága, valamint az amerikai félidős választási eredmények kiváltotta általános piaci pesszimizmus mellett az is közrejátszhatott, hogy a Mol vezetősége nem adott újabb iránymutatást a negyedéves rekorderedményt követően.
Összejöhet az újabb rekordév a Molnak
Az olajcég a leginkább figyelt, CCS EBITDA soron 1,76 milliárd dolláros csúcseredményt szállított, éves alapon mintegy 80 százalékos ugrást elérve. Az elemzői konszenzus ennél egy hajszálnyival kisebb, 1,75 dolláros teljesítményt vetített előre.
Az év első kilenc hónapjában ezzel már 3,683 milliárd dollárt termelt, jócskán meghaladva a 2026 egészére kitűzött, három milliárd dolláros vezetőségi célt. Az idén eddig megtermelt eredmény már most felülmúlja az előző három üzleti év egész éves teljesítményét. A társaság az eddigi, 2022-es, 4,7 milliárd dolláros csúcsévét is megdöntheti 2026-ban, amennyiben az utolsó negyedévben is sikerül egymilliárd dollár feletti EBITDA-t szállítania.
Mindezek tükrében jogosan hiányolhatják a befektetők a frissített vezetőségi előrejelzést.
Minden korábbinál magasabbra ugorhat az olajrészvény, kár lenne épp most eladni
Az elemzők ugyanakkor a befektetők segítségére siettek, a friss eredményszámokra két nagy bakház is céláremeléssel reagált.
- A svájci UBS 5500-ról 5700 forintra srófolta fel árfolyamvárakozását, 14 százalékos felértékelődési lehetőséget látva a papírba.
- A Morgan Stanley ennél is messzebb ment, 799 forinttal magasabbra, 6149 forintra belőve a célárfolyamot. Ez 23 százalékkal magasabb az előző napi záróárnál.
A tekintélyes hozampotenciál miatt a svájci és az amerikai pénzintézet is vételt javasol.
A Morgan Stanley ezzel jelenleg a legoptimistább a Molt követő 14 befektetési szolgáltató közül, és a második, amely 6000 forint fölé várja a kurzust egyéves távlaton, a lengyel PKO Bank Polski 6143 forintos prognózisa mellett.
A Bloomberg adatbázisában szereplő konszenzusos várakozás 5202 forint, ami 6,9 százalékos emelkedést vetít előre 12 havi távlaton. Tizennégy bróker közül kilenc vételre, négy tartásra, egy pedig eladásra javasolja a Mol-részvényt.
Magas osztalékra számíthatnak jövőre a részvényesek
A Concorde elemzője, Gajda Mihály enyhén pozitívként értékelte a Mol jelentését. Arekordmagas finomítói árrések és a vártnál jobb hulladékgazdálkodási üzletág teljesítménye ellensúlyozta a petrolkémiai üzletág rekordveszteségeit és az üzemanyagár-korlátozások negatív hatásait. Az elemző szerint a hulladékgazdálkodási üzletág javuló teljesítménye hosszabb távon is strukturális eredménynövekedési potenciált jelenthet.
A Concorde úgy látja,
a kiemelkedő készpénztermelés részvényenként 450-500 forintos jövő évi osztalék kifizetését is lehetővé teszi. Ez a jelenlegi árfolyam alapján meglehetősen vonzó, 9-10 százalékos osztalékhozamot jelentene.
A társaság idén 317 forintot fizetett ki közvetlen részvényesi juttatásként, azaz méretes osztalékemelés érkezhet 2027-ben.
Hasonlóan vélekednek a Citinél is, Piotr Dzieciolowski elemző szerint a részvényesi juttatások terén is lehet tér a pozitív meglepetésekre: a 2026-os erős eredménytermelés kedvező hatással lehet a jövő évi osztalékra.
A NIS megszerése adhat újabb lökést a Molnak
Az Equilor elemzői kommentárjában kiemeli, hogy a szabad cash flow 138 százalékkal 1 599 millió dollárra nőtt, és a nettó tőkeáttétel is mérséklődött. Mivel az első kilenc havi tisztított CCS EBITDA (3 683 millió dollár) már a 3,0 milliárd dolláros éves iránymutatás kb. 123 százaléka, a Mol jóval a 2026-os céljai felett teljesít, rövid távú katalizátor a NIS-akvizíció, a Dunai Finomító teljes kapacitásra való visszatérése és az Aphrodite gázmezőben szerzett részesedés.
Összességében a Mol erős eredményekről számolt be ma reggel. A kilátásokat támogatja a Dunai Finomító AV3-as üzemének teljes kapacitású működésének helyreállása és a NIS néhány hónapon belüli felvásárlásának nagy valószínűsége. A rendkívül kedvező üzleti környezet ugyanakkor várhatóan romlani fog
– értékelte a háromhavi teljesítményt és a kilátásokat Miró József, az Erste vezető elemzője.
Az olajtársaság a jelentés közzétételét megelőző napon kapott újabb engedélyt az amerikai OFAC-tól, hogy február 28-ig a szerb NIS felvásárlásának előkészítéseként szankciók miatt befagyott orosz értékpapírokat szerezzen meg, amelyeket később fizetőeszközként használhatna a Gazprommal szemben, mivel a szankciók miatt készpénzzel nem fizethet.
A friss engedély megszerzésével a tranzakció becsült valószínűsége 90 százalék fölé emelkedett az Erste szerint, ami pozitív fejlemény lehet a Mol részvényesei számára. A banknál úgy számolnak, hogy a Mol 1,4 milliárd dollárért szerezheti meg a NIS 56 százalékát, ami a társaság 3,5 milliárd dolláros könyv szerinti értéke mellett mintegy 500 millió dolláros negatív goodwillt, részvényenként körülbelül 200 forintos értéktöbbletet eredményezhet.
A Mol részvényei a pénteki zuhanás ellenére kiemelkedően teljesítenek 2026-ban, az év eleje óta 66 százalékot ralizott a kurzus.