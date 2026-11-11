Újabb erősödési hullám indult szerdán a globális részvénypiacokon, amelyet elsősorban a mesterséges intelligencia (MI) szektor helyreállása hajt a tegnapi amerikai inflációs adatok okozta esés után. Az ázsiai indexek jelentős pluszban zártak, és az európai, valamint az amerikai piacok is emelkedőben vannak nem sokkal a pesti börze kicsengetése előtt.

Robbantott a Mol, de nagyon ment az OTP és a Richter is / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az amerikai tőzsdék nyitva tartanak, ám a kötvénypiac a Veteránok napja (Veterans Day) miatt zárva van.

A The Wall Street Journal beszámolója szerint a Nasdaq-index nagyot ugrott, miután a CoreWeave felhőszolgáltató erős negyedéves eredményei megnyugtatták az MI-szektor lassulásától tartó befektetőket.

Az Nvidia részvényei is felfelé korrigálnak a korábbi meredek esés után. A piaci hangulatot ugyanakkor továbbra is befolyásolja a kedden közzétett, vártnál magasabb októberi fogyasztói árindex (CPI), amely felerősítette a Federal Reserve decemberi kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat.

Az európai részvénypiacok pozitív hangulatban kezdték és folytatták a szerdai kereskedést.

A meghatározó európai indexek - a spanyol kivételével - mind a pozitív tartományban járnak.

A Financial Times szerint azonban az eurózóna kötvénypiacán romlik a hangulat, miközben Franciaország és Belgium állampapírjai egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.

A pesti börzén most már mind a négy blue chip beszámolt a harmadik negyedéves teljesítményéről, s egyikük sem okozott csalódást, sőt jellemzően felülteljesítették az elemzők amúgy is optimista várakozását.

A nap sztárja a Mol volt

A gyorsjelentését szerdára virradóra publikáló OTP árfolyama 1,1 százalékos erősödéssel, 42 500 forinton zárt. .