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Robbantott a Mol, de nagyon ment az OTP és a Richter is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erősödött a BUX szerdán. Három blue chip is húzta a szekeret, de a legvirulensebb a Mol volt.
Murányi Ernő
2026.11.11, 17:23
Frissítve: 2026.11.11, 17:30
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Újabb erősödési hullám indult szerdán a globális részvénypiacokon, amelyet elsősorban a mesterséges intelligencia (MI) szektor helyreállása hajt a tegnapi amerikai inflációs adatok okozta esés után. Az ázsiai indexek jelentős pluszban zártak, és az európai, valamint az amerikai piacok is emelkedőben vannak nem sokkal a pesti börze kicsengetése előtt.

tickerértéktőzsdeotp Mol
Robbantott a Mol, de nagyon ment az OTP és a Richter is / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Az amerikai tőzsdék nyitva tartanak, ám a kötvénypiac a Veteránok napja (Veterans Day) miatt zárva van.

A The Wall Street Journal beszámolója szerint a Nasdaq-index nagyot ugrott, miután a CoreWeave felhőszolgáltató erős negyedéves eredményei megnyugtatták az MI-szektor lassulásától tartó befektetőket.

Az Nvidia részvényei is felfelé korrigálnak  a korábbi meredek esés után. A piaci hangulatot ugyanakkor továbbra is befolyásolja a kedden közzétett, vártnál magasabb októberi fogyasztói árindex (CPI), amely felerősítette a Federal Reserve decemberi kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat.

Az európai részvénypiacok pozitív hangulatban kezdték és folytatták a szerdai kereskedést. 

A meghatározó európai indexek - a spanyol kivételével - mind a pozitív tartományban járnak.

A Financial Times szerint azonban az eurózóna kötvénypiacán romlik a hangulat, miközben Franciaország és Belgium állampapírjai egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.

A pesti börzén most már mind a négy blue chip beszámolt a harmadik negyedéves teljesítményéről, s egyikük sem okozott csalódást, sőt jellemzően felülteljesítették az elemzők amúgy is optimista várakozását.

A nap sztárja a Mol volt

A gyorsjelentését szerdára virradóra publikáló OTP árfolyama 1,1 százalékos erősödéssel, 42 500 forinton zárt.                 .

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 42 500 HUF 0 / +1,05 %
Forgalom: 13 003 193 030 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A nap sztárja a Mol volt, az olajrészvény kurzusa 3,5 százalékkal, 4950 forintig ralizott. A Brent olajfajta jegyzése 2,8 százalékkal, ismét hordónként 94 dollár fölé emelkedett.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 950 HUF 0 / +3,51 %
Forgalom: 3 087 763 064 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter is felpattant késő délutánra, az árfolyama végül 1,2 százalékkal, 13 150 forintra erősödött.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 150 HUF 0 / +1,15 %
Forgalom: 3 732 471 570 HUF
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Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Egyedül a Magyar Telekom konyult le egy kissé, a záróára mintegy 0,2 százalékkal, 2920 forintra süllyedt.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 920 HUF 0 / -0,21 %
Forgalom: 585 145 288 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Mindennek következtében a BUX 1,4 százalékkal, 146 592 pontra nőtt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 21,3 milliárd forintot.  

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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 A forint kismértékben gyengült. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 364,9 forintra nőtt a bankközi devizapiacon.

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