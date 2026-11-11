Robbantott a Mol, de nagyon ment az OTP és a Richter is
Újabb erősödési hullám indult szerdán a globális részvénypiacokon, amelyet elsősorban a mesterséges intelligencia (MI) szektor helyreállása hajt a tegnapi amerikai inflációs adatok okozta esés után. Az ázsiai indexek jelentős pluszban zártak, és az európai, valamint az amerikai piacok is emelkedőben vannak nem sokkal a pesti börze kicsengetése előtt.
Az amerikai tőzsdék nyitva tartanak, ám a kötvénypiac a Veteránok napja (Veterans Day) miatt zárva van.
A The Wall Street Journal beszámolója szerint a Nasdaq-index nagyot ugrott, miután a CoreWeave felhőszolgáltató erős negyedéves eredményei megnyugtatták az MI-szektor lassulásától tartó befektetőket.
Az Nvidia részvényei is felfelé korrigálnak a korábbi meredek esés után. A piaci hangulatot ugyanakkor továbbra is befolyásolja a kedden közzétett, vártnál magasabb októberi fogyasztói árindex (CPI), amely felerősítette a Federal Reserve decemberi kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat.
Az európai részvénypiacok pozitív hangulatban kezdték és folytatták a szerdai kereskedést.
A meghatározó európai indexek - a spanyol kivételével - mind a pozitív tartományban járnak.
A Financial Times szerint azonban az eurózóna kötvénypiacán romlik a hangulat, miközben Franciaország és Belgium állampapírjai egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.
A pesti börzén most már mind a négy blue chip beszámolt a harmadik negyedéves teljesítményéről, s egyikük sem okozott csalódást, sőt jellemzően felülteljesítették az elemzők amúgy is optimista várakozását.
A nap sztárja a Mol volt
A gyorsjelentését szerdára virradóra publikáló OTP árfolyama 1,1 százalékos erősödéssel, 42 500 forinton zárt. .
A nap sztárja a Mol volt, az olajrészvény kurzusa 3,5 százalékkal, 4950 forintig ralizott. A Brent olajfajta jegyzése 2,8 százalékkal, ismét hordónként 94 dollár fölé emelkedett.
A Richter is felpattant késő délutánra, az árfolyama végül 1,2 százalékkal, 13 150 forintra erősödött.
Egyedül a Magyar Telekom konyult le egy kissé, a záróára mintegy 0,2 százalékkal, 2920 forintra süllyedt.
Mindennek következtében a BUX 1,4 százalékkal, 146 592 pontra nőtt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 21,3 milliárd forintot.
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A forint kismértékben gyengült. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 364,9 forintra nőtt a bankközi devizapiacon.