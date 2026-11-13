Óvatos, kiváró nyitás és mérsékelt eladói nyomás várható pénteken a fejlett és a hazai részvénypiacokon. A befektetői hangulatot a geopolitikai feszültségek miatt megugrott olajárak, a kamatemelési félelmek és az Nvidia körüli vezetőváltás tartja nyomás alatt.

Süllyed a BUX, csak a Mol erősödik / Fotó: Katona Vanda/Magyar Nemzet

Profitrealizálás jöhet Európában

A tengerentúli határidős indexek enyhe mínuszban vannak a csütörtöki csökkenés után, amikor az S&P 500 0,35 százalékkal esett vissza.

Az Nvidia papírjai tegnap 4,3 százalékos zuhanással reagáltak rá, hogy Jensen Huang vezérigazgató távozott, helyét pedig ideiglenesen Colette Kress pénzügyi igazgató vette át. A nyitás előtti kereskedésben a részvény reggel enyhén, nagyjából 1 százalékkal korrigál, de a technológiai szektorban továbbra is érzékelhető a bizonytalanság.

A befektetők az októberi amerikai termelői árindex (PPI) délutáni publikálását várják. A becsléseket meghaladó fogyasztói inflációs adatok és a jegybankárok szigorú nyilatkozatai felerősítették a félelmeket, hogy a Federal Reserve gyorsíthat a kamatemelések ütemén.

Eközben Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos nyilatkozatai - amelyek a diplomáciai megoldás elhalasztására utaltak - újfent felhajtották a nyersolaj árát, a Brent típusú kőolaj hordónként 96 dollár közelében mozog, ami tovább fűti az inflációs aggodalmakat.

A páneurópai STOXX Europe 600 index csütörtökön még történelmi csúcsa közelében, 664,01 ponton (+0,14 százalék) zárt, ma azonban az amerikai és ázsiai elbizonytalanodás miatt profitrealizálás indulhat.

A DAX-index is hasonló képet mutat, azzal a különbséggel, hogy a vezető német részvényindex csütörtökön nemcsak megközelítette történelmi csúcsát, hanem meg is javította, egészen 27 001,67 pontig felszúrva, ám pénteken Frankfurtban is mérsékelten gyengébb nyitás és profitrealizálás várható.

A BUX minimális csökkenéssel zárta a csütörtöki kereskedést, ám a Richter és a Magyar Telekom is megdöntötte eddigi rekordját. Kérdés, folytatódik-e a ralijuk. A Richter emelkedésének fundamentális oka van, a Magyar Telekom pedig a 3000 forintos álomhatár közvetlen közeléből startolhat el.