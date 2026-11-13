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Süllyed a BUX, csak a Mol erősödik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kismértékben gyengült a pénteki nyitás után a BUX. A blue chipek közül csak a Mol árfolyama került feljebb.
M. E.
2026.11.13, 09:15
Frissítve: 2026.11.13, 09:26
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Óvatos, kiváró nyitás és mérsékelt eladói nyomás várható pénteken a fejlett és a hazai részvénypiacokon. A befektetői hangulatot a geopolitikai feszültségek miatt megugrott olajárak, a kamatemelési félelmek és az Nvidia körüli vezetőváltás tartja nyomás alatt.

benzin Mol
Süllyed a BUX, csak a Mol erősödik / Fotó: Katona Vanda/Magyar Nemzet

Profitrealizálás jöhet Európában

A tengerentúli határidős indexek enyhe mínuszban vannak a csütörtöki csökkenés után, amikor az S&P 500 0,35 százalékkal esett vissza.

Az Nvidia papírjai tegnap 4,3 százalékos zuhanással reagáltak rá, hogy Jensen Huang vezérigazgató távozott, helyét pedig ideiglenesen Colette Kress pénzügyi igazgató vette át. A nyitás előtti kereskedésben a részvény reggel enyhén, nagyjából 1 százalékkal korrigál, de a technológiai szektorban továbbra is érzékelhető a bizonytalanság.

A befektetők az októberi amerikai termelői árindex (PPI) délutáni publikálását várják. A becsléseket meghaladó fogyasztói inflációs adatok és a jegybankárok szigorú nyilatkozatai felerősítették a félelmeket, hogy a Federal Reserve gyorsíthat a kamatemelések ütemén. 

Eközben Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos nyilatkozatai - amelyek a diplomáciai megoldás elhalasztására utaltak - újfent felhajtották a nyersolaj árát, a Brent típusú kőolaj hordónként 96 dollár közelében mozog, ami tovább fűti az inflációs aggodalmakat.

A páneurópai STOXX Europe 600 index csütörtökön még történelmi csúcsa közelében, 664,01 ponton (+0,14 százalék) zárt, ma azonban az amerikai és ázsiai elbizonytalanodás miatt profitrealizálás indulhat. 

A DAX-index is hasonló képet mutat, azzal a különbséggel, hogy a vezető német részvényindex csütörtökön nemcsak megközelítette történelmi csúcsát, hanem meg is javította, egészen  27 001,67 pontig felszúrva, ám pénteken Frankfurtban is mérsékelten gyengébb nyitás és profitrealizálás várható.

 A BUX minimális csökkenéssel zárta a csütörtöki kereskedést, ám a Richter és a Magyar Telekom is megdöntötte eddigi rekordját. Kérdés, folytatódik-e a ralijuk. A Richter emelkedésének fundamentális oka van, a Magyar Telekom pedig a 3000 forintos álomhatár közvetlen közeléből startolhat el.

Süllyed a BUX, csak a Mol erősödik

A becsengetés után aztán kiderült, hogy  a két csütörtöki sztárpapír egyelőre még erőt gyűjt.

A pesti börze csekély mértékű visszaeséssel kezdte a pénteki kereskedést. A BUX nyitó értéke 0,3 százalékkal, 146 128 pontra csökkent.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények 0,4 százalékos pluszban, 41 810 forinton startoltak el.

 OTP részvény
OTP részvény11:22:19
Árfolyam: 41 460 HUF -500 / -1,21 %
Forgalom: 3 944 864 270 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa viszont 0,8 százalékkal, 4858 forintra nőtt, miközben a Brent jegyzése hordónként 96 dollár felett jár.

 MOL részvény
MOL részvény11:21:16
Árfolyam: 4 936 HUF +114 / +2,31 %
Forgalom: 593 343 584 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter papírjai 0,3 százalékkal, 13 550 forintra gyengültek.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:21:04
Árfolyam: 13 510 HUF -80 / -0,59 %
Forgalom: 761 368 140 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom árfolyama pedig 0,1 százalékkal, 2978 forintra csúszott vissza.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény11:20:59
Árfolyam: 3 012 HUF +30 / +1 %
Forgalom: 735 907 926 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint kurzusa valamelyest lejjebb került korareggel. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 365,8 forintig kapaszkodott fel.

 

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