Két napig tartott a csoda a Wall Streeten: Trump újabb vámháborút készít elő, beszakadt a Nasdaq
Hétfőn még történelmi ralit ünnepeltek a Wall Streeten Jensen Huang váratlan visszatérése után, szerdára azonban ismét eluralkodott a pánik az amerikai tőzsdéken. A technológiai részvények újabb eladási hulláma közepette Donald Trump ismét vámemeléseket helyezett kilátásba, ráadásul a friss inflációs adatok sem sok jót ígérnek a befektetőknek. A Nasdaq több mint 3 százalékos zuhanással kezdte a kereskedést, miközben egyre többen kérdőjelezik meg, hogy a mesterséges intelligenciába öntött dollárbilliók valóban megtérülnek-e.
Az amerikai részvénypiacok szerdai nyitása újabb komoly veszteségeket hozott. A technológiai vállalatokat tömörítő Nasdaq Composite 3,31 százalékkal, csaknem 785 ponttal került lejjebb, de a többi vezető indexet sem kímélték az eladók. A nyitás előtti kereskedésben az S&P 500 határidős jegyzése több mint 2, a Dow Jonesé közel 1,3 százalékkal esett.
A legnagyobb nyomás ismét a chipgyártókon és a mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez kapcsolódó vállalatokon volt.
Az Nvidia részvénye a kereskedés megkezdése előtt 6,3 százalékot veszített értékéből,
a Micron Technology 8,3, az AMD 7, a Marvell Technology pedig 6,6 százalékkal került lejjebb.
Az eladási hullám azokat a technológiai óriásokat is elérte, amelyek az elmúlt években hatalmas összegeket fordítottak adatközpontok építésére. Az Alphabet 4,8, az Amazon 3,2, a Microsoft 2,9, a Meta pedig 2,3 százalékos mínuszban járt a nyitás előtti kereskedésben.
Alig tért vissza Jensen Huang, máris szertefoszlott a tőzsdei optimizmus
Különösen látványos a fordulat annak fényében, hogy hétfőn még az Nvidia vezérigazgatójának visszatérése mozgatta meg a piacot. Jensen Huangot a botrány miatti távozása után mindössze tizenegy nappal helyezték vissza a vállalat élére, amire az Nvidia részvénye 31 százalékos emelkedéssel reagált. A rendkívüli visszatérés az egész amerikai technológiai szektort magával húzta. Hétfőn
a Nasdaq és az S&P 500 egyaránt 2025 áprilisa óta nem látott egynapos emelkedést produkált, a befektetők azonban már kedden ismét eladásba kezdtek.
A szerdai veszteségek mutatják, hogy Huang személye önmagában nem tudja eloszlatni a mesterségesintelligencia-ipar körüli bizonytalanságot. A piacot továbbra is az foglalkoztatja, mikor térülnek meg a több százmilliárd dolláros fejlesztések, és mekkora kockázatot jelent, hogy az adatközpont-beruházások egy részét hitelből finanszírozzák.
A befektetők már nemcsak azt vizsgálják, hogy az Nvidia és a többi chipgyártó képes-e tovább növelni az eladásait. Az is egyre fontosabb kérdés, hogy a chipeket megvásárló vállalatok képesek lesznek-e elegendő bevételt termelni a mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatásokból.
Trump újabb vámokat vetne ki, az Európai Unió is célkeresztbe került
A technológiai részvények zuhanását Donald Trump újabb vámtervei is súlyosbították. Az amerikai kormány szerdán 14 jelentős kereskedelmi partnerrel szemben javasolt új vámokat, köztük Kínával, az Európai Unióval, Japánnal és Dél-Koreával szemben. Washington azzal indokolja a lépést, hogy a külföldi állami támogatások és a túlzott ipari kapacitások torzítják a nemzetközi versenyt.
A Fehér Ház az 1974-es kereskedelmi törvény 301. szakaszára támaszkodna, miután az amerikai legfelsőbb bíróság februárban több korábbi vámintézkedést megsemmisített. Kínára 20 százalékos új vám vonatkozhatna, amely bizonyos termékeknél a már meglévő, mintegy 25 százalékos teherhez adódna. Az EU, Japán, Dél-Korea és Tajvan esetében a korábbi megállapodásokban szereplő 15 százalékos vámkorláthoz igazodnának.
Az infláció is rosszkor gyorsult fel Amerikában
A szerdán közzétett inflációs adatok tovább rontották a befektetői hangulatot. A Federal Reserve által figyelt PCE-árindex éves növekedése szeptemberi 3,6 százalékról októberben 3,8 százalékra gyorsult, a havi drágulás pedig 0,3 százalék volt. Az élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció a várt 3,2 százalék helyett 3,3 százalékra emelkedett, szemben az előző havi 3,1 százalékkal.
A jegybank 2 százalékos inflációs célja így továbbra is távolinak tűnik, miközben az amerikai gazdaság a harmadik negyedévben évesített ütemben 4,3 százalékkal bővült, jóval meghaladva a 3,5 százalékos várakozást. A gyors növekedés és a tartós árnyomás együttesen tovább erősítheti a szigorú kamatpolitika fenntartása melletti érveket.
Az új vámok megdrágíthatják az importált alkatrészeket és termékeket, ami újabb inflációs nyomást okozhat.
A kereskedelmi partnerek esetleges válaszlépései ráadásul az amerikai exportőröknek is veszteségeket okozhatnak.
Ha az infláció tartósan magas marad, a Fed kénytelen lehet tovább fenntartani vagy emelni a kamatokat, ami megdrágítja a hitelfelvételt és az adatközpont-beruházások finanszírozását. A magasabb kamatok emellett csökkentik a vállalatok jövőbeni nyereségének jelenértékét, ami különösen azokra a technológiai részvényekre jelent nyomást, amelyek értékeltsége jelentős jövőbeli növekedésre épül.