Hétfőn még történelmi ralit ünnepeltek a Wall Streeten Jensen Huang váratlan visszatérése után, szerdára azonban ismét eluralkodott a pánik az amerikai tőzsdéken. A technológiai részvények újabb eladási hulláma közepette Donald Trump ismét vámemeléseket helyezett kilátásba, ráadásul a friss inflációs adatok sem sok jót ígérnek a befektetőknek. A Nasdaq több mint 3 százalékos zuhanással kezdte a kereskedést, miközben egyre többen kérdőjelezik meg, hogy a mesterséges intelligenciába öntött dollárbilliók valóban megtérülnek-e.

Két napig tartott a csoda a Wall Streeten: Trump újabb vámháborút készít elő, beszakadt a Nasdaq / Fotó: Zulfugar Graphics

Az amerikai részvénypiacok szerdai nyitása újabb komoly veszteségeket hozott. A technológiai vállalatokat tömörítő Nasdaq Composite 3,31 százalékkal, csaknem 785 ponttal került lejjebb, de a többi vezető indexet sem kímélték az eladók. A nyitás előtti kereskedésben az S&P 500 határidős jegyzése több mint 2, a Dow Jonesé közel 1,3 százalékkal esett.

A legnagyobb nyomás ismét a chipgyártókon és a mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez kapcsolódó vállalatokon volt.

Az Nvidia részvénye a kereskedés megkezdése előtt 6,3 százalékot veszített értékéből,

a Micron Technology 8,3, az AMD 7, a Marvell Technology pedig 6,6 százalékkal került lejjebb.

Az eladási hullám azokat a technológiai óriásokat is elérte, amelyek az elmúlt években hatalmas összegeket fordítottak adatközpontok építésére. Az Alphabet 4,8, az Amazon 3,2, a Microsoft 2,9, a Meta pedig 2,3 százalékos mínuszban járt a nyitás előtti kereskedésben.

Alig tért vissza Jensen Huang, máris szertefoszlott a tőzsdei optimizmus

Különösen látványos a fordulat annak fényében, hogy hétfőn még az Nvidia vezérigazgatójának visszatérése mozgatta meg a piacot. Jensen Huangot a botrány miatti távozása után mindössze tizenegy nappal helyezték vissza a vállalat élére, amire az Nvidia részvénye 31 százalékos emelkedéssel reagált. A rendkívüli visszatérés az egész amerikai technológiai szektort magával húzta. Hétfőn

a Nasdaq és az S&P 500 egyaránt 2025 áprilisa óta nem látott egynapos emelkedést produkált, a befektetők azonban már kedden ismét eladásba kezdtek.

A szerdai veszteségek mutatják, hogy Huang személye önmagában nem tudja eloszlatni a mesterségesintelligencia-ipar körüli bizonytalanságot. A piacot továbbra is az foglalkoztatja, mikor térülnek meg a több százmilliárd dolláros fejlesztések, és mekkora kockázatot jelent, hogy az adatközpont-beruházások egy részét hitelből finanszírozzák.