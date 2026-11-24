Az elmúlt hetek amerikai tőzsdei eseményei ismét megmutatták, hogy rövid és középtávon az árfolyamokat nem kizárólag a gazdasági fundamentumok, hanem az azokkal kapcsolatos várakozások, és különösen e várakozások hirtelen változásai mozgatják. A kockázatok akár hónapokig ismertek lehetnek anélkül, hogy megállítanák az emelkedést. Aztán megfordul a hangulat, és ugyanazok a tényezők egyik napról a másikra egy eladási hullám fő magyarázataivá válnak, mint például az Nvidia esetében.

Az Nvidia botrányhős vezérigazgatója, Jensen Huang érdekében az amerikai elnök is szót emelt / Fotó: AFP

Kiváló példa az Nvidia

Ennek kiváló példája az Nvidia. A vállalat november 17-i, harmadik negyedéves gyorsjelentése kifejezetten erős lett: bevétele éves összevetésben 103 százalékkal, 115,8 milliárd dollárra nőtt, a következő negyedévre pedig 130 milliárd dolláros árbevételt jelzett előre. A menedzsment a 2028-as pénzügyi év várható bevételnövekedésére vonatkozó előrejelzését is 70-ről 75 százalékra emelte. Azaz gyakorlatilag minden príma, mindezek ellenére a részvény november 20-án 125,53 dolláron zárt, közel 48 százalékkal az október eleji csúcsa alatt.

Kétségtelen, hogy időközben új vállalatspecifikus bizonytalanságok jelentek meg. Jensen Huang november 12-i lemondása megrendítette a befektetői bizalmat, ráadásul az amerikai tőzsdefelügyelet lehetséges számviteli problémákat vizsgál az Nvidiánál. Huangot december 1-jén kongresszusi bizottságok is meghallgatják, elsősorban nemzetbiztonsági és kínai technológiai kapcsolatokkal összefüggő kérdésekről. A vizsgálat ugyanakkor önmagában nem jelent bizonyított szabálytalanságot.

Most, szó szerint a cikk írása közben azonban újabb fordulat következett: az igazgatóság visszahelyezte Huangot a vezérigazgatói posztra, mire a részvény több, mint 30 százalékkal emelkedik ezekben az órásban.

Egyetlen vezetői döntés nyilvánvalóan hat a vállalat kilátásaira, de a kilengés nagysága jól érzékelteti a várakozások és a befektetői bizalom szerepét. Az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos kérdések ugyanis ettől még nem oldódtak meg.

Az eladási hullám túlmutatott az Nvidián

Az eladási hullám ráadásul jóval túlmutatott egyetlen vállalaton. A november 20-ával zárult héten az S&P 500 8,6, a Nasdaq Composite 10 százalékot veszített értékéből. A magyarázatokat jól ismerjük: kétséges AI-megtérülés, magas értékeltségek, drága finanszírozás, infláció és geopolitikai kockázatok. Csakhogy ezek a problémák már az emelkedés idején is jelen voltak. Akkor a piac hajlandó volt átnézni rajtuk; az esés után viszont hirtelen megkerülhetetlen érvekké váltak.