A teljes piacra is jelentős hatással voltak az események: a pénteki zuhanással a Nasdaq-index 2020 óta a leggyengébb hetét zárta (-10 százalék), míg az októberi csúcsához képest közel 20 százalékkal van lejjebb. Ezt követően hétfőn jött a hír – miután szűk egy héttel korábban az Nvidia igazgatósága egyhangúlag megszavazta, hogy nem tervezik visszahozni Jensen Huangot – hogy azonnali hatállyal visszakerül a cég élére a korábbi alapító vezérigazgató. A bejelentésre azok után került sor, hogy Donald Trump közvetlen kapcsolatba lépett a cég igazgatóságával és többször is hangoztatta, mekkora veszélyt jelentene az elvesztése egész Amerikára tekintve.

Az Nvidia elnök-vezérigazgatója, Jensen Huang és Donald Trump amerikai elnök / Fotó: AFP

Egy zseni gyermekkora

Jensen Huangnak köztudottan kettős a megítélése, senki nem vonja kétségbe a képességeit. Tajvanon született, majd 5 évesen Thaiföldre költözött a családjával, ahol anyukája, aki nem beszélt angolul, napi 10 szót tanított meg neki egy szótárból.

Kilencévesen a bátyjával a jobb oktatás reményében került Amerikába, ahol az ország egyik legszegényebb megyéjében egy problémás fiatalokkal teli bentlakásos iskolába került. Szobatársát ő tanította meg olvasni, aki cserében edzeni tanította a sokat bántott Jen-Hsunt, akiből csak később lett Jensen. Elmondása szerint azóta is mindennap 100 fekvőtámaszt csinál.

A középiskolából - két évet átugorva - 16 évesen került egyetemre, ahol villamosmérnöknek tanult és megismerte házastársát. Tinédzserként a Denny’s étteremláncnál kezdett el mosogatni, majd később itt írta meg alapítótársaival az Nvidia üzleti tervét.

Az alapötlet az volt, hogy a jövő számítógépeinek nem egy-egy bonyolult feladatot kell gyorsan megoldaniuk, hanem ezernyi számítást egyszerre. Az először videojátékokhoz fejlesztett chipjeik pontosan erre voltak alkalmasak, majd 2012-ben kiderült, hogy a mesterséges intelligencia (AI) tanítása is pontosan ilyen tömeges számolást igényel.

Tíz éve személyesen vitte el az OpenAI-hoz az Nvidia-csipekkel felszerelt szerverét, amely később az egész AI alapja lett. Előtte többször is csőd közelbe kerültek: az első csipjük elbukott, és a befektetők pénzszórásnak tartották az elképzelését.