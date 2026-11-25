Tényleg egy embertől függ az egész AI-szektor sorsa?
A teljes piacra is jelentős hatással voltak az események: a pénteki zuhanással a Nasdaq-index 2020 óta a leggyengébb hetét zárta (-10 százalék), míg az októberi csúcsához képest közel 20 százalékkal van lejjebb. Ezt követően hétfőn jött a hír – miután szűk egy héttel korábban az Nvidia igazgatósága egyhangúlag megszavazta, hogy nem tervezik visszahozni Jensen Huangot – hogy azonnali hatállyal visszakerül a cég élére a korábbi alapító vezérigazgató. A bejelentésre azok után került sor, hogy Donald Trump közvetlen kapcsolatba lépett a cég igazgatóságával és többször is hangoztatta, mekkora veszélyt jelentene az elvesztése egész Amerikára tekintve.
Egy zseni gyermekkora
Jensen Huangnak köztudottan kettős a megítélése, senki nem vonja kétségbe a képességeit. Tajvanon született, majd 5 évesen Thaiföldre költözött a családjával, ahol anyukája, aki nem beszélt angolul, napi 10 szót tanított meg neki egy szótárból.
Kilencévesen a bátyjával a jobb oktatás reményében került Amerikába, ahol az ország egyik legszegényebb megyéjében egy problémás fiatalokkal teli bentlakásos iskolába került. Szobatársát ő tanította meg olvasni, aki cserében edzeni tanította a sokat bántott Jen-Hsunt, akiből csak később lett Jensen. Elmondása szerint azóta is mindennap 100 fekvőtámaszt csinál.
A középiskolából - két évet átugorva - 16 évesen került egyetemre, ahol villamosmérnöknek tanult és megismerte házastársát. Tinédzserként a Denny’s étteremláncnál kezdett el mosogatni, majd később itt írta meg alapítótársaival az Nvidia üzleti tervét.
Az alapötlet az volt, hogy a jövő számítógépeinek nem egy-egy bonyolult feladatot kell gyorsan megoldaniuk, hanem ezernyi számítást egyszerre. Az először videojátékokhoz fejlesztett chipjeik pontosan erre voltak alkalmasak, majd 2012-ben kiderült, hogy a mesterséges intelligencia (AI) tanítása is pontosan ilyen tömeges számolást igényel.
Tíz éve személyesen vitte el az OpenAI-hoz az Nvidia-csipekkel felszerelt szerverét, amely később az egész AI alapja lett. Előtte többször is csőd közelbe kerültek: az első csipjük elbukott, és a befektetők pénzszórásnak tartották az elképzelését.
A mai napig aktív részese a cég mindennapjainak. Egyes források szerint 60 vezető jelent neki közvetlenül, míg az alkalmazottak heti rendszerességgel elküldik az 5 legfontosabb dolgot, amin dolgoznak. Ezeket Huang folyamatosan követi.
Elutasítja azt a nézetet, hogy nyilvánosan dicsérünk és négyszemközt kritizálunk. Emiatt viszont sokan nem kedvelik, amit Stephen Witt is megírt róla a lemondását követően (Opinion | I Wrote Jensen Huang’s Biography. Here’s What Led to His Downfall. - The New York Times), miután a tavaly megjelent Thinking Machine nevű könyvében még elismerően mutatta be. A friss cikk szerint meglehetősen arrogáns, és a családapa imázsa csak színjáték volt.
Jensen Huang nélkülözhetetlen az Nvidia számára
Mindettől függetlenül vitathatatlan, hogy mai napig nélkülözhetetlen a cég számára, amit az is mutat, hogy nincs közvetlen helyettese. Ideiglenesen a pénzügyi igazgató vette át a szerepét, és aktívan keresték az utódját, s mint azóta kiderült, sikertelenül.
Aktívan részt vesz a termékek fejlesztésében is, meghatározza azok irányait. Emellett személyesen tartja a kapcsolatot a beszállítókkal, például a tajvani gyártókapacitásnál is kulcsszerepe van. A legnagyobb üzleteket is ő köti meg, amiből bőven akadt az elmúlt években.
Ezen megállapodásoknak köszönhetően vált különösen érzékennyé az egész piac számára az Nvidia körüli bizonytalanság. Kialakult egy kockázatos körkörös finanszírozás, amelyben a cég a saját vevőibe fektetett be, vagy adott nekik kölcsön, amiből Nvidia-csipeket vásároltak.
Idetartozik többek között az OpenAI-ba történő 30 milliárd dolláros és az Anthropicbe, illetve a SpaceX-be történő több milliárd dolláros befektetés. Az olyan kisebb szereplőkkel, mint a CoreWeave-vel - ahol szintén tulajdonosok - megállapodást kötöttek, amelyben garantálták, hogy szükség esetén minden felesleges felhőkapacitásukat megveszik.
Az ilyen megállapodásokat korábban azzal indokolták, hogy sok cég gyorsabban növekszik, mint amit a mérlege és a hitelképessége elbírna, így segítik őket hozzájutni a szükséges hardverhez elkerülve a fennakadásokat és esetleges leállásokat a kiépítésben.
Kockázattá vált a Kínába tartó csipexport blokkolása
Szintén kockázattá vált az AI kiépítésében, hogy az amerikai adminisztráció határozottabban kíván fellépni a Kínába irányuló csipexporttal szemben, amire az Nvidia egy saját, újonnan felállított exportfelügyeleti bizottsággal reagált.
A szabályozó nemcsak a közvetlenül Kínába irányuló csipeket fogja ellenőrizni és a kivitelt blokkolni, hanem azt is szeretnék megakadályozni, hogy Kína harmadik országokon keresztül játssza ki a csiptilalmat. Ennek első lenyomata a kereskedelmi minisztérium november 16-án kiadott rendelete, amelyben engedélyhez kötik a fejlett csipek exportját Indonéziába, Malajziába, Szingapúrba, Thaiföldre és Brazíliába.
Majd a november 23-án kiadott rendelet szerint hét délkelet-ázsiai cég került fel az amerikai kereskedelmi feketelistára, köztük a botrányban szereplő Megaspeed is. Az Nvidia Kínából származó bevétele ugyan nem számottevő és nem is számoltak vele korábban, azonban a délkelet-ázsiai piac lassulása már nem csak az Nvidiára lehet negatív hatással.
A nagy visszapattanás dacára akadnak még gondok
Hétfőn Jensen Huang visszatérésének hatására nagy visszapattanást láttunk, amely során az Nvidia árfolyama a nap végére 31,5 százalékkal emelkedett, míg a Nasdaq 6,9 százalékkal. Valóban pozitív hír az Nvidia vezetőjének visszatérése és a piacnak már szüksége volt valami pozitív katalizátorra az elmúlt hetek túladottságát követően.
Mégis nyugtalanító azonban, hogy a piac úgy áraz, mintha az egész AI-szektor sorsa egyetlen embertől függene, aki képes az egész tőzsdét megmozgatni. Habár az amerikai elnök maga vállalt nemzetbiztonsági garanciát az igazgatótanács felé, továbbra is zajlanak a vizsgálatok a cég körül. December 1-jén hallgatják meg Huangot a képviselőházban, majd december 3-án a szenátus bankügyi bizottsága előtt is tanúvallomást kell tennie. A meghallgatások és az AI-szabályok szigorítása nyomás alatt tarthatják az Nvidiát, de akár a piac egészét is.