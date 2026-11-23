Óriási fordulat a tőzsdén, váratlanul berobbant a forint: visszatért a szexbotrányhős, Trump visszaparancsolta az Nvidia élére – az egész világ a Huang-sztorit figyeli
Váratlan fordulatot vett hétfőn az Nvidia vezetőjének sztorija, miután a kínai kémnőbotrányba keveredett, és emiatt a csipgyártó éléről távozott Jensen Huang vezérigazgató visszatérhet a világ egyik legértékesebb cégéhez. A piacok kitörő örömmel fogadták a valószínűtlen fejleményt, még a forint is szárnyakat kapott.
Az Nvidia hétfőn ugyanis bejelentette, hogy azonnali hatállyal visszahelyezi Jensen Huangot vezérigazgatói posztjára. A Reuters tudósítása szerint ez ez egy rendkívüli fordulat, amelyre az amerikai elnök, Donald Trump nyomására került sor.
Az amerikai elnök vasárnap este arra szólította fel a társaság igazgatóságát, hogy helyezze vissza a vállalat élére Huangot.
Jensen Huang maga jelentette be lemondását november 12-én, feltehetően megelőzve saját kirúgását. A cégvezér bukását az okozta, hogy házasságon kívüli viszonyokat folytatott, többek között egy állítólagos kínai kémmel is.
Az amerikai hírszerzés több mint egy éven át figyelte a vezérigazgató szeretőjének titkosszolgálati kapcsolatait. Az Nvidia korábbi vezetőjének barátnője a gyanú szerint akkor is kapcsolatban állt a kínai hírszerzéssel, amikor a technológiai óriás első emberével folytatott viszonyt.
Kilőtt az Nvidia-részvény, a tőzsdék is kilőttek a hírre, még a forint is ralizik
Az Nvidia részvényei hatalmas ralit vágtak ki a bejelentésre, a tőzsdenyitás előtti tengerentúli kereskedésben 31 százalékot ugrott az árfolyam, majd hasonlóan meredek emelkedéssel kezdte a rendes kereskedést is.
A társaság tőzsdei értéke 1400 milliárd dollárral zsugorodott ez előző héten, miután a mesterséges intelligenciával szembeni befektetői félelmek globális eladási hullámmá szélesedtek.
Az abszolút meglepetést jelentő fordulat az Nvidia mellett a teljes piacot felrázta:
- a Nasdaq Composite index 5,6 százalékkal ugrott a hírre,
- az S&P 500 négy százalékkal,
- a Dow Jones pedig 2,3 százalékkal került feljebb a nyitáskor.
Az európai tőzsdék is lendületet adott a technológiai részvény fordulat, és a pesti börze vezető indexe, a BUX is bő másfél százalékkal, 140 ezer pont közelébe pattant fel rövid időn belül.
Az OTP 3,2 százalékkal, a Mol 1,9 százalékkal drágult 15:45-ig, a másik két blue chip viszont nem reagált a piacformáló eseményre: a Richter 0,1 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom 0,6 százalékkal süllyedt.
A forint ugyanakkor szintén berobbant nagyjából ezzel egyidőben: az euróval, a dollárral, a svájci frankkal és az angol fonttal szemben is egy százalék feletti pluszba rántották a magyar fizetőeszközt.
Az euró 1,3 százalékkal 373-ról 369 forint alá zuhant, míg a dollár egy százalékkal értékelődött le, 337,5 forintra.
A dollár eközben az euróval szemben tett szert újabb, 0,3 százalékos előnyre.
Azt egyelőre nehéz lenne megjósolni, mennyire lehet tartós a piaci hangulat 180 fokos fordulata, az ugyanakkor szinte biztos, hogy egy ilyen sztorit Hollywoodban is megirigyelnének.