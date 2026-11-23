Váratlan fordulatot vett hétfőn az Nvidia vezetőjének sztorija, miután a kínai kémnőbotrányba keveredett, és emiatt a csipgyártó éléről távozott Jensen Huang vezérigazgató visszatérhet a világ egyik legértékesebb cégéhez. A piacok kitörő örömmel fogadták a valószínűtlen fejleményt, még a forint is szárnyakat kapott.

Hatalmas meglepetés, visszatér az Nvidia élére Jensen Huang, a befektetők máris megőrülnek érte / Fotó: AFP

Az Nvidia hétfőn ugyanis bejelentette, hogy azonnali hatállyal visszahelyezi Jensen Huangot vezérigazgatói posztjára. A Reuters tudósítása szerint ez ez egy rendkívüli fordulat, amelyre az amerikai elnök, Donald Trump nyomására került sor.

Az amerikai elnök vasárnap este arra szólította fel a társaság igazgatóságát, hogy helyezze vissza a vállalat élére Huangot.

Jensen Huang maga jelentette be lemondását november 12-én, feltehetően megelőzve saját kirúgását. A cégvezér bukását az okozta, hogy házasságon kívüli viszonyokat folytatott, többek között egy állítólagos kínai kémmel is.

Az amerikai hírszerzés több mint egy éven át figyelte a vezérigazgató szeretőjének titkosszolgálati kapcsolatait. Az Nvidia korábbi vezetőjének barátnője a gyanú szerint akkor is kapcsolatban állt a kínai hírszerzéssel, amikor a technológiai óriás első emberével folytatott viszonyt.

Kilőtt az Nvidia-részvény, a tőzsdék is kilőttek a hírre, még a forint is ralizik

Az Nvidia részvényei hatalmas ralit vágtak ki a bejelentésre, a tőzsdenyitás előtti tengerentúli kereskedésben 31 százalékot ugrott az árfolyam, majd hasonlóan meredek emelkedéssel kezdte a rendes kereskedést is.

A társaság tőzsdei értéke 1400 milliárd dollárral zsugorodott ez előző héten, miután a mesterséges intelligenciával szembeni befektetői félelmek globális eladási hullámmá szélesedtek.

Az abszolút meglepetést jelentő fordulat az Nvidia mellett a teljes piacot felrázta:

a Nasdaq Composite index 5,6 százalékkal ugrott a hírre,

az S&P 500 négy százalékkal,

a Dow Jones pedig 2,3 százalékkal került feljebb a nyitáskor.

Az európai tőzsdék is lendületet adott a technológiai részvény fordulat, és a pesti börze vezető indexe, a BUX is bő másfél százalékkal, 140 ezer pont közelébe pattant fel rövid időn belül.