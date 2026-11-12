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Ritkán látni ekkora leolvadást: mélyrepülésben az Nvidia a vezéráldozat hírére – ötszázmilliárd dollár égett el a tőzsdén pillanatok alatt

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Tőzsdei értékének több mint 10 százalékát veszítette el a chipgyártó a csütörtöki piacnyitáskor. Jensen Huang a kémbotrány miatt lemondott az Nvidia éléről, a befektetők pánikolnak.
K. T.
2026.11.12, 15:40
Frissítve: 2026.11.12, 15:55
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Utolérte a végzet az Nvidia kínos kémbotrányba keveredett alapító-vezérigazgatóját. Jensen Huang csütörtök délután, nem sokkal az amerikai tőzsdenyitás előtt bejelentette távozását a csipgyártó éléről. A hírre hatalmas zuhanással reagált az Nvidia egyébként is megtépázott részvényárfolyama.

Nvidia, Jensen Huang
Kínosan zárul egy időszak a chipgyátónál: kémbotány miatt távozik az Nvidia éléről Jensen Huang alapító-cégvezér / Fotó: AFP

Azt már a nap elején is lehetett sejteni, hogy Huang napjai meg vannak számlálva a mesterséges intelligencia-beruházások (MI) felpörgésével a világ egyik legfontosabb és legértékesebb vállalatává váló társaságának élén.

Az igazgatóság mai ülésén döntött volna a vezérigazgató sorsáról, aki vélhetően elébe ment saját kirúgásának, önként benyújtva lemondását.

A kereskedés megkezdése előtt 4,19 ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációjú társaság részvényei 11,5 százalékot zuhantak a 15:30-as amerikai tőzsdenyitáskor.

Ezzel mintegy 480 milliárd dollár égett el az Nvidia értékéből egyik pillanatól a másikra.

Az év eleje óta eezzel már 16 százalékkal került lejjebb a részvényárfolyam, amely október elején még történelmi csúcson járt. Az elmúlt másfél hónapban 30 százalékkal zsugorodott a társaság tőzsdei értéke.

Az Nvidia zuhanása a Nasdaq-ot is magával rántotta, a technológiai túlsúlyos amerikai részvénykosár egy százalékos mínuszban rajtolt.

A világ meghatározó MI-chipgyártója azt követően került egyre nagyobb nyomás alá, hogy pár hete beszámolók jelentek meg a vállalat több mint három évtizede hivatalban lévő vezetőjének két állítólagos házasságon kívüli kapcsolatáról. A társaság igazgatósága ezt követően indított vizsgálatot a cégvezér és egy Alice Huang nevű üzletasszony közötti kapcsolat miatt. A nőt azzal gyanúsítják, hogy kínai kém, aki bizalmas céges információkat szerezhetett meg az Nvidia vezetőjével folytatott afférja során.

A vállalatot 1993-ban társalapító üzletember több mint 33 éven keresztül irányította a céget, amely a videojátékokhoz készített grafikus processzorok gyártójából a globális MI-ipar egyik meghatározó vállalatává nőtte ki magát.

A cég vezetését ideiglenesen Colette Kress pénzügyi vezető veszi át. 

Az Nvidia ereje mindig is az alkalmazottaiból fakadt, és a vezetői csapattal együtt elkötelezett vagyok amellett, hogy tovább építsem azt a rendkívüli alapot, amelyet Jensen az elmúlt 33 év során létrehozott

 – mondta Kress.

Az ideiglenes CEO hangsúlyozta, továbbra is folytatják azt a munkát, amely az Nvidiát a gyorsított számítástechnika és a mesterséges intelligencia területén vezető szerepre emelte, és ki fogjuák aknázni az előttük álló lehetőségeket.

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