Az Nvidia első gyorsjelentése Jensen Huang vezérigazgató távozása után világossá tette, hogy a csipóriás egyszerre próbálja megnyugtatni a befektetőket kirobbanó üzleti növekedésével, és megfelelni az amerikai nemzetbiztonsági elvárásoknak.

Ez nem tartott sokáig, az Nvidia új vezetése azonnal leállította a kínai szállításokat / Fotó: CFOTO via AFP

Kínai fordulat és új nemzetbiztonsági fókusz

A gyorsjelentést követő elemzői tájékoztatón ugyanis Colette Kress, a cég pénzügyi igazgatóból a ideiglenes vezérigazgatóvá avanzsált új vezetője bejelentette, hogy bár az előző negyedévben kormányzati engedéllyel még 2,4 milliárd dollár értékben adtak el Hopper csipeket Kínának, a jövőbeni előrejelzéseikben már egyetlen ilyen szállítmány sem szerepel.

Ez éles irányváltás a csipgyártótól, hiszen éveken át lobbiztak a kínai piacra jutásért,

mégpedig éppen Jensen Huang vezetésével, aki személyes kapcsolatait kihasználva még Donald Trump elnöknél is kijárta a Hopper H200-as chipek exportengedélyét, míg a modernebb Blackwell csipek kínai exportjára nem kapott zöldlámpát.

Az új vezetés azonban most teljesen új alapokra helyezi a vállalat működését, bejelentették, hogy az igazgatótanács külön bizottságot állít fel a nemzetbiztonsági és exportellenőrzési kérdések felügyeletére.

Eközben Harvey Jones, az igazgatóság múlt héten kinevezett elnöke hangsúlyozta, hogy a nemzetbiztonsági dinamikák alapjaiban alakítják át a piacot, ezért a következő vezérigazgatónak rendkívül óvatosan kell lavíroznia. A lépés egybeesik a Trump-adminisztráció hétfői szigorításával is, amely korlátozza a csipek külföldi eladását és bérbeadását, ha azokon keresztül kínai cégek távoli hozzáférést kaphatnának.

Jones azt is egyértelművé tette, hogy az igazgatótanács nem tervezi Jensen Huang visszahívását a cég élére.

Kína nélkül is szárnyalhat az Nvidia

A kínai export leállítását a lehető legjobb időpontban közölték, hiszen a vezetői válság ellenére a kedd este közzétett, október 25-én zárult üzleti harmadik negyedéves gyorsjelentés minden elemzői várakozást felülmúlt.

Megduplázódó bevétel: az Nvidia árbevétele éves alapon 103 százalékkal, 115,8 milliárd dollárra ugrott, jócskán túlszárnyalva a 108,9 milliárd dolláros elemzői konszenzust. A nettó profit 65,3 milliárd dollárra emelkedett.

Adatközponti robbanás: a legfontosabb üzletág, az adatközponti szegmens bevétele 110 százalékkal, 107,6 milliárd dollárra nőtt, amit elsősorban az új generációs Vera Rubin szerverplatformok felfutása hajtott.

Erős kilátások: a menedzsment a folyó negyedévre már 130 milliárd dolláros bevételt vár - szemben a 125,1 milliárdos piaci várakozással -, aláhúzva, hogy a cég Jensen Huang és a kínai piac nélkül is képes tartani a növekedési ütemét. A hírekre a részvény árfolyama a tőzsdezárás utáni kereskedésben közel négy százalékkal, 161 dollár fölé drágult.

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Az új vezetés óvatossága nem véletlen: Huang a múlt héten kényszerült távozni, miután fény derült több házasságon kívüli viszonyára – köztük egy olyan kínai nővel, aki ellen az amerikai hatóságok kémkedés és csipcsempészet segítése miatt nyomoznak.